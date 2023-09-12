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Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТаня12 сентября 2023Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
- ЛЛариса1 сентября 2023Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
- ТТамара18 августа 2023Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
- ЛЛузина30 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
- ККорелина29 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
- ТТатьяна27 марта 2023По зимнему льду БайкалаПриехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
- ММария15 февраля 2023Добрый день, отличный тур на Байкал! Второй раз на Байкале и второй раз в восторге! Спасибо большое Ивану за организацию отличной
- ММарина20 июня 2022Мы прекрасно провели время на острове Ольхон! Благодаря великолепной организации мы смогли увидеть множество духовных и легендарных мест на острове
- ККристина12 апреля 2022Это путешествие сначала было моей мечтой, а потом стало целью, которая реализовалась очень быстро и самым волшебным образом благодаря прекрасной
- ННастя15 марта 2022Наше мини-путешествие длилось 4 дня, посмотрели все, что планировали. Брали индивидуальный тур от Baikal Secrets, всем советую! Гид Сергей просто чудо! Желаю каждому увидеть эти красоты вживую.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Кобылья голова»
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