Мыс Кобылья голова – туры на Байкале

Найдено 5 туров в категории «Мыс Кобылья голова» на Байкале, цены от 51 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000 за человека
«Летний драйв» за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
11 отзывов
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000 за человека
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Таня
    12 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
  • Т
    Тамара
    18 августа 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
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    долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!

  • Л
    Лузина
    30 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
  • К
    Корелина
    29 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
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    солнце (ну без шаманизма тут тоже не обошлось;)). Нам удалось вдоволь находиться по льду, наползаться по нему, послушали его звуки (иногда с замиранием сердца), даже смогли покататься на хивусе.

  • Т
    Татьяна
    27 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Приехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
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    встречи в аэропорту в Иркутске до окончания тура, было просто прекрасно. Обслуживание, питание, мероприятия — супер! Огромное спасибо Илье за терпение, понимание и профессионализм.

  • М
    Мария
    15 февраля 2023
    Трёхдневный тур на Ольхон
    Добрый день, отличный тур на Байкал! Второй раз на Байкале и второй раз в восторге! Спасибо большое Ивану за организацию отличной
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    поездки, за рекомендации где позавтракать после самолета, гибкости в поездке, Иван учел все пожелания по поездке, комфортное размещение и решение всех вопросов. В ходе поездки Иван учитывал все пожелания, показал множество интересных мест и подсказал идеи для фото. За поездку мы посмотрели множество интересных мест, посетили мысы, острова, ступу, гроты и пещеры. Спс

  • М
    Марина
    20 июня 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Мы прекрасно провели время на острове Ольхон! Благодаря великолепной организации мы смогли увидеть множество духовных и легендарных мест на острове
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    и в районе Байкала, хотя наше время было ограничено. Наше жилье было на месте, очень уютно и гостеприимно, намного лучше, чем мы ожидали. Иван очень профессионален и поделился с нами большой информацией, с ним весело и у него всегда были ответы на наши вопросы. Особенно мне понравилась поездка на северной части с джипом!

  • К
    Кристина
    12 апреля 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Это путешествие сначала было моей мечтой, а потом стало целью, которая реализовалась очень быстро и самым волшебным образом благодаря прекрасной
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    команде Baikal Secrets. Не устану хвалить и рекомендовать ребят, я не ехала на Байкал за сервисом, ехала за потрясающей природой, но у нас были и природа, и сервис, и самая радушная компания, которую только можно пожелать! Спасибо прекрасной@katty_voyush за все её заботы о нас в течение этих дней (очень надеюсь увидеться с тобой в Териберке на краю земли и поохотиться за северным сиянием, нашему крутому фотографу, нашим водителям на самом Байкале Игорю и Владимиру (Владимиру ещё отдельное спасибо за шикарную уху и строганину из омуля, обедать на льду, да так вкусно – это непередаваемый восторг)), Ивану спасибо за потрясающих хаски! В общем ещё раз всем вам огромное спасибо за ваш неравнодушный подход к своей работе! Ну и главное спасибо дедушке Байкалу, за то, что встретил нас чудесной погодой.

  • Н
    Настя
    15 марта 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Наше мини-путешествие длилось 4 дня, посмотрели все, что планировали. Брали индивидуальный тур от Baikal Secrets, всем советую! Гид Сергей просто чудо! Желаю каждому увидеть эти красоты вживую.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Кобылья голова»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Кобылья голова" можно забронировать 5 авторских туров от 51 000 до 97 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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