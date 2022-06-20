Представьте себе место, где время словно замирает, а природа открывает свои тайны. Ольхон - это не просто остров на Байкале, это целый мир, полный загадок и красоты.
В течение четырёх дней
В течение четырёх дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ожидает: День 1 • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска. В дороге 3-4 часа.
- 12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню. Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
- 14:00 — доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. Исследуем лёд.
- 18:30 — встретим закат на мысе Бурхан — скала Шаманка.
- 19:30 — заселение в гостиницу.
- Питание: не включено. День 2 • 08:30 — завтрак • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).
- 13:00 — обед на природе и продолжение путешествия по льду Байкала • 17:00 — возвращение в Хужир и свободное время • Включено питание: завтрак, обед. День 3 • 08:30 — завтрак • 09:00 — отправляемся на юг острова. Сегодня нас ждут ледяные гроты и пещеры. Места: Ялгинский мыс, священный остров Огой, где находится Буддийская Ступа, Трезубец и Кобылья голова. В этот день льда будет не меньше.
- 13:00 — обед.
- 17:00 — возвращение в Хужир и свободное время.
- Включено питание: завтрак, обед. День 4 • 07:30 — можно встретить рассвет на скале Шаманка.
- 09:00 — завтрак.
- 09:30-12:30 — свободное время, можно покататься на коньках или горных велосипедах по льду Байкала.
- 17:00 — возвращение в Иркутск.
- Включено питание: завтрак. Только для наших туристов бонусом мы дарим посещение Мраморного карьера, где находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале. Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.
Точное время зависит от вашего адреса
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Поселок Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Харанцы
- Остров Беленький
- Песчанка
- Мыс Три Брата
- Ялгинский мыс
- Остров Огой
- Буддийская Ступа
- Трезубец
- Кобылья голова
- Мраморный карьер
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-хместных номерах (удобства в номере). Отель будет выбран в зависимости от наличия свободных номеров на ваши даты:
- - Гостевой дом «Воскресение»
- - Отель «Панорама»
- - Гостевой дом «Ольхон»
- - Мини-отель «Шаманка»
- - Отель «Отдых на Байкале»
- - Усадьба Никиты Бенчарова
Что не входит в цену
- В промежутке ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову. Стоимость - 14000 руб. с группы и 1200-1400 руб. с человека. Переправа на катере либо воздушной подушке
- Питание, которое не входит в программу
- Авиабилеты до Иркутска
- Дополнительно к программе можно добавить:
- - катание на коньках 1000 руб. с чел.
- - катание на ватрушке по льду Байкала - 1500 руб. /чел.
- - экскурсия на Хивусе в один из дней вместо экскурсии на авто, к доплате - 16000 руб. /за всех участников. (без обеда)
- - посещение Мраморного карьера, здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, стоимость - 15000 руб. за группу
- - посещение Этнопарка с фольклорной программой - узнаем о культе бурят, стоимость - 16000 руб. за группу
- - видео-съемка с коптера в один из дней - 25000 руб.
- При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время зависит от вашего адреса
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
20 июн 2022
Мы прекрасно провели время на острове Ольхон! Благодаря великолепной организации мы смогли увидеть множество духовных и легендарных мест на острове и в районе Байкала, хотя наше время было ограничено. Наше
К
Кристина
12 апр 2022
Это путешествие сначала было моей мечтой, а потом стало целью, которая реализовалась очень быстро и самым волшебным образом благодаря прекрасной команде Baikal Secrets. Не устану хвалить и рекомендовать ребят, я
Н
Настя
15 мар 2022
Наше мини-путешествие длилось 4 дня, посмотрели все, что планировали. Брали индивидуальный тур от Baikal Secrets, всем советую! Гид Сергей просто чудо! Желаю каждому увидеть эти красоты вживую.
А
Алёна
20 апр 2021
С ребятами из Baikal Secrets нам было сильно комфортно, никаких конкретных таймингов, тур подстраивался согласно обстоятельствам, также чувствуется как люди любят свой край, и правда хотят для гостей показать его с самой прекрасной стороны. Спасибо Ване, Кате и Насте!
Тур входит в следующие категории Байкала
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