Остров Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала.
Также он является старейшим центром цивилизации, славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями
Также он является старейшим центром цивилизации, славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наши гиды познакомят вас с историей этого величественного места и сопроводят вас в увлекательном путешествии. В пути вы насладитесь красивыми видами в течение 3-4 часов, сделав несколько остановок, где наши гиды расскажут про местные традиции и обычаи, а также о Байкале и Ольхоне. На обед мы заедем в гостеприимные Еланцы и попробуем национальную бурятскую кухню. Затем мы отправимся на переправу на остров Ольхон, где вы сможете насладиться красивой смотровой площадкой на пролив Малое море и Хужир. Вечером встретим закат на мысе Бурхан, где расположена сакральная скала Шаманка, считающаяся местом силы на Байкале.
День 2:
Сегодня мы отправимся на увлекательный автотур на колоритном местном УАЗике — транспорте, который никогда не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть острова Ольхон, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и необычными местами. Обедаем на природе и продолжим путешествие. Сегодня мы посетим много интересных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. После этого дня вы будете насыщены эмоциями и впечатлениями от удивительной природы Байкала и острова Ольхон.
Важная информация:
Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение.
- Гостевой дом Санрайз.
- Мини-отель Шаманка.
- Отель Панорама.
- Отель Отдых на Ольхоне.
- Усадьба Никиты Бенчарова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- При одноместном размещении доплата 3500 руб. /сутки
- Во время ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 ₽ с группы и 1 200 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб. с чел в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение
- Гостевой дом Санрайз
- Мини-отель Шаманка
- Отель Панорама
- Отель Отдых на Ольхоне
- Усадьба Никиты Бенчарова
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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