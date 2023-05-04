Летний двухдневный тур на Ольхон

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Остров Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала.

Также он является старейшим центром цивилизации, славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями
Летний двухдневный тур на Ольхон
Летний двухдневный тур на Ольхон
Летний двухдневный тур на Ольхон
Летний двухдневный тур на Ольхон
Летний двухдневный тур на Ольхон
Летний двухдневный тур на Ольхон
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наши гиды познакомят вас с историей этого величественного места и сопроводят вас в увлекательном путешествии. В пути вы насладитесь красивыми видами в течение 3-4 часов, сделав несколько остановок, где наши гиды расскажут про местные традиции и обычаи, а также о Байкале и Ольхоне. На обед мы заедем в гостеприимные Еланцы и попробуем национальную бурятскую кухню. Затем мы отправимся на переправу на остров Ольхон, где вы сможете насладиться красивой смотровой площадкой на пролив Малое море и Хужир. Вечером встретим закат на мысе Бурхан, где расположена сакральная скала Шаманка, считающаяся местом силы на Байкале.

День 2:

Сегодня мы отправимся на увлекательный автотур на колоритном местном УАЗике — транспорте, который никогда не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть острова Ольхон, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и необычными местами. Обедаем на природе и продолжим путешествие. Сегодня мы посетим много интересных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. После этого дня вы будете насыщены эмоциями и впечатлениями от удивительной природы Байкала и острова Ольхон.

Важная информация:

Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:

  • Гостевой дом Воскресение.
  • Гостевой дом Санрайз.
  • Мини-отель Шаманка.
  • Отель Панорама.
  • Отель Отдых на Ольхоне.
  • Усадьба Никиты Бенчарова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • При одноместном размещении доплата 3500 руб. /сутки
  • Во время ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 ₽ с группы и 1 200 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб. с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
  • Гостевой дом Воскресение
  • Гостевой дом Санрайз
  • Мини-отель Шаманка
  • Отель Панорама
  • Отель Отдых на Ольхоне
  • Усадьба Никиты Бенчарова
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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