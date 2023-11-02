Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Приглашаем Вас прокатиться на коньках по самому большому катку в мире, испытать себя на прочность и насладиться временем наедине с завораживающей байкальской природой!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы в Иркутске, трансфер Иркутск - Листвянка
Встречаемся в городе Иркутск.
8:30 Забираем часть группы на ж/д вокзале.
9:00 Забираем часть группы в аэропорту.
Как только вся команда будет в сборе, начнем наше приключение!
Отправляемся к берегам озера Байкал.
Первым делом едем в знаменитый туристический посёлок Листвянка, где посетим единственный в России музей, посвященный озеру.
В байкальском музее узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Познакомимся с настоящими нерпами в огромных аквариумах. При желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Далее мы заселимся в гостевой дом.
После заселения пообедаем в кафе.
Во второй половине дня отправимся на ледовую тренировку, будем осваивать новую “обувь” — озёрные коньки.
После такого насыщенного дня устроим совместный ужин с блюдами сибирской кухни — бухлёром и позами.
Пообщаемся и поделимся первыми впечатлениями и своими ожиданиями от этого путешествия.
Желающие смогут сходить в баню.
Автобус: 70 км.
Пешком: 3 км.
Проживание: турбаза.
Питание: не включено.
Листвянка - Большие Коты
Сегодня нас ждет первый ходовой день.
Все 20 километров пролегают вдоль Большой Байкальской тропы, общая длина которой 1800 км.
Плотно позавтракаем на базе, погрузим вещи в сани-волокуши и отправимся в путь до посёлка с интересным названием Большие Коты. Однако найти там хоть одного нестандартного размера кота, увы, не выйдет.
Главное, что надо знать о Больших Котах, что это не КотЫ, а КОты! По одной из версий своё название посёлок получил от слова «котки», или «ко́ты». Так в этих местах называлась деревянная обувь, которую изготавливали для каторжников.
В конце дня разобьем наш лагерь на озере.
Первая ночёвка в зимней палатке с печкой — настоящая романтика под треск байкальского льда.
Пешком, коньки: 20 км.
Проживание: палатки с печкой.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Большие Коты - Большое Голоустное
Новый день — новый переход.
Сегодня отравимся до поселка Большое Голоустное. Почему именно туда? Все благодаря первозданному абсолютно прозрачному “пузырьковому” байкальскому льду.
Пузырьки образуются в результате подъема метана со дна озера на поверхность. Такой лёд ищут по всему Байкалу. Ведь что может быть фотогеничнее?
Только представьте — эти километры красоты у нас под ногами!
Вечером установим лагерь, поужинаем и будем отдыхать, день был не из лёгких.
Пешком, коньки: 30 км.
Проживание: палатки с печкой.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Большое Голоустное - бухта Песчаная
Бухта Песчаная — одно из самых известных и живописных мест на озере Байкал.
Песчаный берег, бирюзовая вода, таежные склоны, обрамленные двумя пирамидальными скалами — Большой и Малой Колокольнями, стали основой “байкальской ривьеры”.
Раньше на вершине Большой Колокольни размещался автоматический маяк, к нему вела лестница. Так как лампы на маяке были керосиновыми, смотрителям приходилось вручную их зажигать и гасить.
Бухта притягивает к себе как в летнее, так и в зимнее время. Нам же представится возможность увидеть эту красоту во льдах.
После активного ходового дня нас ждёт уже знакомая процедура — установка лагеря и ужин.
Пешком, коньки: 30 км
Проживание: палатка.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Бухта Песчаная. Дневка или запасной день на случай непогоды
Сегодня отдыхаем! Никуда спешить не надо, будем наслаждаться видами, восстанавливать силы и фотографировать.
Нас ждет мыс Малая Колокольня и Песчаная бухта.
Устроим прогулку налегке, полюбуемся бухтой и байкальскими просторами с высоты. Освоим прибрежные гроты и скалы.
Кстати, именно Песчаная бухта зачастую изображена на фото как визитная карточка озера, настолько она красива.
Вот так незаметно наступит вечер.
Мы приготовим ужин и поделимся впечатлениями от прошедшего дня.
Пешком, коньки: 5 км
Проживание: палатки с печкой.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Бухта Песчаная - Бугульдейка
Вчера мы очень хорошо отдохнули и готовы к самому длинному переходу до посёлка Бугульдейка.
Сюда едут, чтобы отвлечься от благ цивилизации.
С середины 17 века Бугульдейка почти не изменилась, так что по приезде окунемся в многовековую историю российской глубинки.
В старой части деревни сохранились архитектурные памятники — полуразвалившиеся постройки и жилые дома.
Сегодня не будет палаток, ведь мы заселяемся на базу. Нас ждет мягкая кровать, жаркая баня и вкусный ужин.
Пешком, коньки: 42 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Бугульдейка - Иркутск
С утра мы посетим знаменитый бугульдейский мраморный карьер. Он считается одним из самых масштабных в России и относится к природоохранной зоне.
По данным георазведки месторождение хранит более 10 млн. кубических метров мрамора, возраст которого составляет более двух миллиардов лет, что значительно старше самого озера Байкал.
Сейчас это уникальное место находится в свободном доступе для путешественников.
С карьера открываются завораживающие виды на Байкал, село и речку Бугульдейку.
Картина достойна кисти художника: огромные белокипенные столбы и виднеющийся Байкал, который с высоты мраморных глыб кажется вовсе не таким уж огромным.
После прогулки мы заберем наши вещи с базы и выезжаем в Иркутск.
Несмотря на то, что расставаться всегда немного грустно, мы обязательно встретимся вновь.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18.00 и позже.
Автобус: 250 км.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в зимних палатках с печкой (4 ночи), на туристических базах в Листвянке (1 ночь) и в Бугульдейке (1 ночь).
Варианты проживания
Теплые палатки
На льду Байкала (4 ночи): палатки с печкой, 8-9 человек в палатке, приготовление пищи совместными усилиями под руководством инструктора на газовых горелках, удобства природные.
Гостевой дом в Листвянке
В Листвянке (1 ночь) гостевой дом с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме, есть возможность заказать баню.
Завтрак включен в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно (ориентировочно 500 руб.).
Гостевой дом в Бугульдейке
В Бугульдейке (1 ночь) гостевой дом с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме, есть возможность заказать баню.
Завтрак включен в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно (ориентировочно 500 руб.).
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Ответы на вопросы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в дороге Иркутск – Листвянка, Бугульдейка – Иркутск
- Обеды и ужины в поселке Бугульдейка и Листвянка
- Баня
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Зимой на Байкале может быть от -15 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
Снаряжение:
- коньки туристические (предоставляются);
- наколенники (предоставляются);
- санки-волокуши (предоставляются);
- ремень для крепления санок-волокуш к поясу;
- ледоступы (ледоходы);
- палки лыжные (в соответствии с ростом);
- каска (альпинистская, горнолыжная, велошлем);
- очки солнцезащитные (маска горнолыжная);
- термос (1 литр);
- спальный мешок (температура комфорт -5/-10);
- коврик ППУ (чем толще, тем лучше);
- рюкзак 70-90 л;
- хоба (туристическая пенка).
Одежда и обувь:
- ботинки трекинговые (демисезонные или зимние, голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно, чтобы ботинки были на 1 размер больше, чтобы не обморозить ноги);
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки трекинговые (2 пары, синтетические);
- носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
- комплект теплого термобелья;
- комплект термобелья влагоотводящего;
- обувь для бивуака (например валенки. эва-сапоги с вкладышем).
Что взять еще:
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- солнцезащитный крем;
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;
- фотоаппарат (видеокамера);
- химические грелки - помогают согреться в сильный мороз.
Документы:
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России
Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!