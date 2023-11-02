1 день

Встреча группы в Иркутске, трансфер Иркутск - Листвянка

Встречаемся в городе Иркутск.

8:30 Забираем часть группы на ж/д вокзале.

9:00 Забираем часть группы в аэропорту.

Как только вся команда будет в сборе, начнем наше приключение!

Отправляемся к берегам озера Байкал.

Первым делом едем в знаменитый туристический посёлок Листвянка, где посетим единственный в России музей, посвященный озеру.

В байкальском музее узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Познакомимся с настоящими нерпами в огромных аквариумах. При желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Далее мы заселимся в гостевой дом.

После заселения пообедаем в кафе.

Во второй половине дня отправимся на ледовую тренировку, будем осваивать новую “обувь” — озёрные коньки.

После такого насыщенного дня устроим совместный ужин с блюдами сибирской кухни — бухлёром и позами.

Пообщаемся и поделимся первыми впечатлениями и своими ожиданиями от этого путешествия.

Желающие смогут сходить в баню.

Автобус: 70 км.

Пешком: 3 км.

Проживание: турбаза.

Питание: не включено.