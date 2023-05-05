Что вас ожидает:

День 1:

Первый день нашего путешествия начинается с посещения уникального музея Тальцы, где вы сможете увидеть архитектурные и этнографические объекты, сохраненные на протяжении нескольких веков. Далее мы отправимся к истокам Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров, откуда открывается невероятный вид на окружающие горы и озера. Наш маршрут также пройдет через Свято-Никольский Храм, где вы сможете почувствовать особенную атмосферу святыни. Во время нашего путешествия мы также заедем на рыбный рынок, где вы сможете попробовать самую вкусную рыбу Байкала, а по желанию — посетить Байкальский музей за отдельную плату.

День 2:

Второй день нашей экскурсии начнется с посещения Шаман-камня, который окружен загадочными легендами и преданиями. Мы подойдем к нему на катере на расстоянии вытянутой руки, что добавит дополнительного ощущения погружения в атмосферу места. Далее наш маршрут пройдет вдоль Порт Байкала и Кругобайкальской железной дороги, где мы сможем осмотреть станцию Половинная и насладиться пикником на свежем воздухе. Мы также посетим поселок Шумиха и увидим Итальянскую стенку — удивительный объект инженерного искусства. По желанию гостей, мы сможем остановиться на купание в озере.

День 3:

Этот день нашего увлекательного путешествия запомнится надолго! Мы отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, чтобы познакомиться с культурой и традициями бурят. Нас ждет долгая дорога, но в пути мы остановимся несколько раз, чтобы насладиться пейзажами и услышать интересные истории от нашего гида. После прибытия на остров мы отправимся в этнопарк, где сможем погрузиться в мир бурятской культуры и познакомиться с традициями этого народа.

Здесь нас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях, традициях и горловом пении, игре на музыкальных инструментах и танце Ёхор. А потом нам предстоит попробовать вкуснейшие блюда национальной бурятской кухни. Наш путь продолжится по острову, и мы посетим несколько интересных мест, в том числе место силы на Байкале — скалу Шаманку, которая считается священным местом. Мы также сможем насладиться прекрасным закатом на мысе Бурхан и увидеть смотровую площадку на пролив Малое море и Хужир.

День 4:

День начнем с автотура на колоритном местном УАЗике — это единственный транспорт, который сможет преодолеть все препятствия на северной части Ольхона. Нас ждут красивейшие пейзажи, бескрайние просторы и обед на природе. В течение дня мы посетим несколько уникальных мест, включая мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Возвращение в Хужир будет проходить в незабываемой атмосфере настоящего приключения.

День 5:

День будет посвящен захватывающей водной экскурсии по Малому морю, которое окружает остров Ольхон. Мы начнем с завтрака, а затем отправимся на лодке, чтобы исследовать красивые острова Замогой и Огой. На острове Огой мы увидим Буддийскую Ступу Просветления и святой источник. В случае плохой погоды мы посетим места на юге острова на автомобиле: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. Возвращение в Хужир запланировано на 16:00, и после этого у вас будет свободное время до ужина.

Наши туристы получают дополнительный бонус — посещение бани, расположенной прямо на берегу Байкала. Это будет прекрасная возможность расслабиться и насладиться видом на красивое озеро.

День 6:

Сегодня мы отправимся на пароме в Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы насладимся впечатляющими видами на Байкал с высоты птичьего полета, посетим долину каменных духов, бухту Ая и панорамные точки горы Тондора. После обеда в бурятском кафе мы вернемся в Иркутск, полные впечатлений от нашего захватывающего путешествия.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.