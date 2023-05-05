Приветствуем вас на незабываемом путешествии по Байкалу! Предлагаем вам присоединиться к нашему шестидневному туру под названием «Летний Драйв».
Эта программа не оставит вас равнодушными и позволит ознакомиться с множеством удивительных мест и достопримечательностей нашего региона.
Эта программа не оставит вас равнодушными и позволит ознакомиться с множеством удивительных мест и достопримечательностей нашего региона.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Первый день нашего путешествия начинается с посещения уникального музея Тальцы, где вы сможете увидеть архитектурные и этнографические объекты, сохраненные на протяжении нескольких веков. Далее мы отправимся к истокам Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров, откуда открывается невероятный вид на окружающие горы и озера. Наш маршрут также пройдет через Свято-Никольский Храм, где вы сможете почувствовать особенную атмосферу святыни. Во время нашего путешествия мы также заедем на рыбный рынок, где вы сможете попробовать самую вкусную рыбу Байкала, а по желанию — посетить Байкальский музей за отдельную плату.
День 2:
Второй день нашей экскурсии начнется с посещения Шаман-камня, который окружен загадочными легендами и преданиями. Мы подойдем к нему на катере на расстоянии вытянутой руки, что добавит дополнительного ощущения погружения в атмосферу места. Далее наш маршрут пройдет вдоль Порт Байкала и Кругобайкальской железной дороги, где мы сможем осмотреть станцию Половинная и насладиться пикником на свежем воздухе. Мы также посетим поселок Шумиха и увидим Итальянскую стенку — удивительный объект инженерного искусства. По желанию гостей, мы сможем остановиться на купание в озере.
День 3:
- Этот день нашего увлекательного путешествия запомнится надолго! Мы отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон, чтобы познакомиться с культурой и традициями бурят. Нас ждет долгая дорога, но в пути мы остановимся несколько раз, чтобы насладиться пейзажами и услышать интересные истории от нашего гида. После прибытия на остров мы отправимся в этнопарк, где сможем погрузиться в мир бурятской культуры и познакомиться с традициями этого народа.
- Здесь нас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях, традициях и горловом пении, игре на музыкальных инструментах и танце Ёхор. А потом нам предстоит попробовать вкуснейшие блюда национальной бурятской кухни. Наш путь продолжится по острову, и мы посетим несколько интересных мест, в том числе место силы на Байкале — скалу Шаманку, которая считается священным местом. Мы также сможем насладиться прекрасным закатом на мысе Бурхан и увидеть смотровую площадку на пролив Малое море и Хужир.
День 4:
День начнем с автотура на колоритном местном УАЗике — это единственный транспорт, который сможет преодолеть все препятствия на северной части Ольхона. Нас ждут красивейшие пейзажи, бескрайние просторы и обед на природе. В течение дня мы посетим несколько уникальных мест, включая мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Возвращение в Хужир будет проходить в незабываемой атмосфере настоящего приключения.
День 5:
- День будет посвящен захватывающей водной экскурсии по Малому морю, которое окружает остров Ольхон. Мы начнем с завтрака, а затем отправимся на лодке, чтобы исследовать красивые острова Замогой и Огой. На острове Огой мы увидим Буддийскую Ступу Просветления и святой источник. В случае плохой погоды мы посетим места на юге острова на автомобиле: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. Возвращение в Хужир запланировано на 16:00, и после этого у вас будет свободное время до ужина.
- Наши туристы получают дополнительный бонус — посещение бани, расположенной прямо на берегу Байкала. Это будет прекрасная возможность расслабиться и насладиться видом на красивое озеро.
День 6:
Сегодня мы отправимся на пароме в Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы насладимся впечатляющими видами на Байкал с высоты птичьего полета, посетим долину каменных духов, бухту Ая и панорамные точки горы Тондора. После обеда в бурятском кафе мы вернемся в Иркутск, полные впечатлений от нашего захватывающего путешествия.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке и на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере)
- Бонус — банька на берегу Байкала
- Что не входит
- Проживание в Иркутске (крайняя ночь)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Авиа перелёт до Иркутска и обратно
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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