Листвянка — туристическая мекка на Байкале, экскурсионный центр, где сконцентрировано множество интересных мест для посещения.

Музей деревянного зодчества «Тальцы» и музей Байкала

Это уникальное собрание памятников истории и архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Тут собраны экспозиции и постройки эвенков, бурят и якутов, исторические дома переселенцев в Сибирь — казаков, старообрядцев и зажиточных крестьян, а также башни Илимского острога. Комплекс под открытым небом познакомит вас с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Посетим музей Байкала — уникальное собрание информации об истории исследований и природе озера. Познакомимся с флорой и фауной озера, а при желании совершим виртуальное погружение в глубины Байкала. Мы остановимся у истока Ангары, где возвышается Шаман-Камень, к которому приезжали молиться и совершать обряды.

Нерпинарий и канатная дорога

Желающие посетят нерпинапий, полюбуются смышлёными эндемиками, их навыками и талантами. Мы поднимемся на канатной дороге на смотровую площадку — «Камень Черского». Вы увидите озеро Байкал, реку Ангару, порт Байкал и величественные вершины Хамар-Дабана.

Прогуляемся по набережной, отправимся на рыбный рынок, чтобы попробовать байкальский омуль и купить на память сувенир от народных мастеров. Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом — на кораблях и катамаранах.