Визитная карточка Байкала - Листвянка

Вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка

5
1 отзыв
Вы окунётесь в атмосферу курортного посёлка, наполненного историческими событиями и легендами. Мы посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», сходим на представление в нерпинапий.

Мы прогуляемся по набережной и отправимся на рыбный рынок, чтобы попробовать байкальский омуль и купить сувениры.
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Визитная карточка Байкала - Листвянка

Что вас ожидает 🤩

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Шаман-камень
  • Лимнологический музей
  • Канатно-кресельная дорога
  • Смотровая площадка «Камень Черского»
  • Колесо обозрения
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Листвянка — туристическая мекка на Байкале, экскурсионный центр, где сконцентрировано множество интересных мест для посещения.
Музей деревянного зодчества «Тальцы» и музей Байкала
Это уникальное собрание памятников истории и архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Тут собраны экспозиции и постройки эвенков, бурят и якутов, исторические дома переселенцев в Сибирь — казаков, старообрядцев и зажиточных крестьян, а также башни Илимского острога. Комплекс под открытым небом познакомит вас с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Посетим музей Байкала — уникальное собрание информации об истории исследований и природе озера. Познакомимся с флорой и фауной озера, а при желании совершим виртуальное погружение в глубины Байкала. Мы остановимся у истока Ангары, где возвышается Шаман-Камень, к которому приезжали молиться и совершать обряды.

Нерпинарий и канатная дорога

Желающие посетят нерпинапий, полюбуются смышлёными эндемиками, их навыками и талантами. Мы поднимемся на канатной дороге на смотровую площадку — «Камень Черского». Вы увидите озеро Байкал, реку Ангару, порт Байкал и величественные вершины Хамар-Дабана.
Прогуляемся по набережной, отправимся на рыбный рынок, чтобы попробовать байкальский омуль и купить на память сувенир от народных мастеров. Зимой прокатимся на собачьих упряжках, снегоходах, аэролодке, а летом — на кораблях и катамаранах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Вход в этнографический музей (300 руб.)
  • Канатный подъёмник на смотровую площадку (200 руб.)
  • Музей Байкала (400 руб.)
  • Нерпинарий (взрослые с 12 лет 1000руб., дети 750 руб.)
  • Питание в кафе при желании
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
3 янв 2022
Поездка в Листвянку с Александром оставила массу положительных впечатлений!!! У нас был план, музей Байкала и абсерватория, там на мой взгляд самый лучший вид на Байкал с верхней площадки телескопа!!! Александр добавил от себя посещение еще нескольких знаковых мест!!! Поездка на отлично!!! Рекомендуем!!!

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