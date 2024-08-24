Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.

Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).

Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.

Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.

Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе «Мечтатели» на кофе-брейк.

Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете виртуально спуститься на дно Байкала.

• После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:

В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.

Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.

Листвянка — отличное место, чтобы начать знакомство с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и вы попадаете в туристическую Мекку Сибири. Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа. Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник». Программа экскурсии:• Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.