Описание

Этот тур подойдет для тех, кто любит активный и очень насыщенный отдых, куда входят все самые главные и «must-visit» места! Но не значит ли это, что везде будут толпы туристов? Нет! Наша команда состоит из местных гидов, которые знают места силы, где можно уединиться с природой. Поэтому мы их тоже включили в тур.