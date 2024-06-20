Отдых в Байкале: активные экскурсии и уединение с природой
Ближайшие даты:
20
июн
июн
11
июл
июл
17
июл
июл
4
авг
авг
14
авг
авг
Что вас ожидает:
- П. Листвянка
- Этнографический музей деревяного зодчества «Тальцы»
- Истока р. Ангара «Шаман-Камень»
- Канатной дорога «Камень Черского»
- Остров Ольхон
- Поселок Хужир
- Скала Шаманка
- Остров Огой
- Остров Замогой
- Приморский хребет, целебные минеральные источники Сурхайтэ
- П. Харанцы
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ
- Скульптура Хранитель Байкала
- Поселок Узуры
Описание
Этот тур подойдет для тех, кто любит активный и очень насыщенный отдых, куда входят все самые главные и «must-visit» места! Но не значит ли это, что везде будут толпы туристов? Нет! Наша команда состоит из местных гидов, которые знают места силы, где можно уединиться с природой. Поэтому мы их тоже включили в тур.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Листвянка
- Этнографический музей деревяного зодчества «Тальцы»
- Истока р. Ангара «Шаман-Камень»
- Канатной дорога «Камень Черского»
- Остров Ольхон
- Поселок Хужир
- Скала Шаманка
- Остров Огой
- Остров Замогой
- Приморский хребет, целебные минеральные источники Сурхайтэ
- П. Харанцы
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ
- Скульптура Хранитель Байкала
- Поселок Узуры
Что включено
- Что включено в тур?
- Проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 чел/номер.
- Питание обеды и завтраки. Попробуем всю местную кухню со всем ее разнообразием.
- Трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места.
- Сопровождение гида. Экскурсии не просто с гидом, а, в первую очередь, с крутым человеком, с тем, кто действительно любит регион и живет им. Именно он передаст нам весь стиль жизни и энергию Сибири.
- Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка.
- Северная экскурсия по острову на автомобиле модели УАЗ. Экскурсия длится 5-6 часов
- Посещение этнографического музея Тальцы
- Посещение горнолыжного комплекса «Истлэнд», подьем на фуникулере.
- Посещение истока Ангары, шаман-камень.
Что не входит в цену
- Авиаперелеты или ж/д билеты. (Помогаем и выбираем вместе лучшие авиабилеты.)
- Ужины на протяжении всего тура. После бронирования тура вы получите подробный гайд с названиями ресторанов и кафе, где мы попробуем как можно больше новых блюд.
- Алкогольная и сувенирная продукция.
- Дополнительные экскурсии.
Место начала и завершения?
ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Внимание
- Если вы отправляетесь один (а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В первый день тура необходимо прибыть к 9:00 утра. Место сборы группы вам сообщат, после оплаты тура. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. - Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут организатору
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения
- Участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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