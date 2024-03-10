Активный отдых на Байкале

Найдено 11 туров в категории «Активный отдых» на Байкале, цены от 10 800 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500 за человека
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500 за человека
Байкальский TOПчик
Авторский тур
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
20 июня в 09:00
11 июля в 09:00
72 000 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 за человека
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900 за человека
По Большой Байкальской тропе за два дня
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800 за человека
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • Л
    Лузина
    30 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
  • К
    Корелина
    29 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
    читать дальше

    солнце (ну без шаманизма тут тоже не обошлось;)). Нам удалось вдоволь находиться по льду, наползаться по нему, послушали его звуки (иногда с замиранием сердца), даже смогли покататься на хивусе.

  • Т
    Татьяна
    27 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Приехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
    читать дальше

    встречи в аэропорту в Иркутске до окончания тура, было просто прекрасно. Обслуживание, питание, мероприятия — супер! Огромное спасибо Илье за терпение, понимание и профессионализм.

  • Ж
    Жукова
    25 марта 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
  • А
    Алексей
    22 марта 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по
    читать дальше

    России уже много и есть с чем сравнить. Поездка только недавно закончилась, но уже тоскую, жду следующего отпуска и снова в путь с Восходом. Желаю всем таких же ярких впечатлений.

  • И
    Иванова
    18 февраля 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Спасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню,
    читать дальше

    духовную жизнь и общение с коренными жителями. И конечно же попали в великолепный Байкал и Забайкальский национальный парк с их бескрайними просторами. Гостиница в Усть-Баргузине приятно удивила комфортом, питались качественно. Отдельная благодарность нашему прекрасному инструктору Ляле и водителю Оле!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Активный отдых»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
  2. Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
  3. Знакомство с Байкалом
  4. Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
  5. Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Активный отдых" можно забронировать 11 авторских туров от 10 800 до 72 500 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 11 туров на Байкале на 2024 год по теме «Активный отдых», 14 ⭐ отзывов, цены от 10800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам