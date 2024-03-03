Авторские 5-дневные туры на Байкал

Найдено 7 туров в категории «5-дневные туры» на Байкале, цены от 42 300 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенний Байкал и предгорье Саян
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Байкал и предгорье Саян
Начало: иркутск
42 300 за человека
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700 за человека
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
13 сен в 10:00
от 7400070 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000 за человека
Байкальский TOПчик
Авторский тур
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
20 июня в 09:00
11 июля в 09:00
72 000 за человека
Байкал с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Байкал с комфортом
Начало: Россия, Иркутск
118 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зимний Байкал. Семейное путешествие
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Зимний Байкал. Семейное путешествие
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Зимний Байкал. Семейное путешествие
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «5-дневные туры»

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  3. Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
  4. Знакомство с Байкалом
  5. Байкальский TOПчик
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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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