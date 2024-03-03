В Виктория Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

Д Дмитрий Зимний Байкал. Семейное путешествие читать дальше - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону. Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий

Д Дмитрий Зимний Байкал. Семейное путешествие читать дальше огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что. Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -

А Андрей Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Е Екатерина Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍

Е Екатерина Зимний Байкал. Семейное путешествие читать дальше эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах. Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить

Ю Юлия Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

Д Дмитрий Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.