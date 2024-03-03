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Авторский тур
5 дней
Весенний Байкал и предгорье Саян
Начало: иркутск
42 300₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
6200054 700₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Навстречу Байкальской осени. Малое Море - остров Ольхон - Чивыркуйский залив - Малое Море
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
13 сен в 10:00
от 7400070 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
20 июня в 09:00
11 июля в 09:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал с комфортом
Начало: Россия, Иркутск
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ДДмитрий22 января 2024Зимний Байкал. Семейное путешествиеИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Зимний Байкал. Семейное путешествиеЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ЕЕкатерина10 января 2024Зимний Байкал. Семейное путешествиеСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «5-дневные туры»
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