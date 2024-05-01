А Александр Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи ОХ**ТЕЛЬНО! Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌

М Майя Здравствуй, Ольхон! Экскурсия по Байкалу на 3 дня / 2 ночи Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!

А Анна Фотопутешествие по топовым локациям Байкала Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!

А Анастасия Удивительная Бурятия Большое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!

Т Таня «Летний драйв» за 6 дней Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!

Л Лариса «Летний драйв» за 6 дней Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!

Т Тамара «Летний драйв» за 6 дней читать дальше долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!! Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой

М Михаил Четыре дня на льду Байкала С супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.

Л Лузина По зимнему льду Байкала Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!