1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня 6 часов
Здравствуй, Ольхон! Путешествие по Байкалу на 3 дня
Погрузитесь в мир природы Байкала с нашим экскурсионным туром на Ольхон. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: Ежедневно в 9:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Летний двухдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
48 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (2 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
20 июня в 09:00
11 июля в 09:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
6 июля в 08:00
10 авг в 08:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Групповой тур по Бурятии с посещением горячих источников Умхей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, наслаждаясь термальными источниками Умхей. Посетите Улан-Удэ и другие знаковые места региона за шесть дней
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Бурятия: Красота Тункинской долины
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
80 380₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Большой Байкальской тропе за два дня
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
13 июля в 09:00
12 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по Кругобайкальской железной дороге
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр1 мая 2024ОХ**ТЕЛЬНО! Знакомство с Байкалом считаю удачным 🙌
- ММайя28 марта 2024Только что вернулись из поездки на Байкал, давно хотели посмотреть именно зимний Байкал, его волшебный лёд и заснеженные утесы. В поселке Хужир приятно удивились двум кафе, уютным, с авторской кухней. Путешествие удалось!
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ААнастасия19 сентября 2023Удивительная БурятияБольшое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!
- ТТаня12 сентября 2023Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
- ЛЛариса1 сентября 2023Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
- ТТамара18 августа 2023Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
- ММихаил15 апреля 2023Четыре дня на льду БайкалаС супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
- ЛЛузина30 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
- ККорелина29 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Однодневные из Иркутска»
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