Найдено 3 тура в категории « Мыс Шунте » на Байкале, цены от 52 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней Знакомство с Байкалом Начало: Аэропорт Иркутска Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00 69 000 ₽ за человека Авторский тур 5 дней Байкальский TOПчик Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск 72 000 ₽ за человека 🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 4 дня Relax на Байкале за 4 дня Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: См. календарь 52 000 ₽ за человека Все туры Байкала Последние отзывы на туры N Natalia Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала Замечательный тур! Всё прекрасно организовано, размещение, поездки. Очень быстро отвечают на всё вопросы перед поездкой, оперативно решают всё вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Шунте»

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