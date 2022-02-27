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Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
20 июня в 09:00
11 июля в 09:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Шунте»
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