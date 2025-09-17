Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

В туре Лёд Байкала мы собрали все самое интересное, чтобы показать вам зимний Байкал. Это настоящее ледовое путешествие, полное новых впечатлений и открытий!

Проехать половину Байкала по льду на хивусе, прокатиться на коньках и багги, забраться в ледяные пещеры и гроты. А еще увидеть, каким разным бывает байкальский лёд с его трещинками, пузырьками и причудливыми узорами. И, конечно, сделать фотографии в популярных ледовых локациях и увезти с собой счастливые воспоминания.