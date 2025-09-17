Мои заказы

Лёд Байкала

В туре Лёд Байкала мы собрали все самое интересное
Лёд БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лёд БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лёд БайкалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В туре Лёд Байкала мы собрали все самое интересное, чтобы показать вам зимний Байкал. Это настоящее ледовое путешествие, полное новых впечатлений и открытий!

Проехать половину Байкала по льду на хивусе, прокатиться на коньках и багги, забраться в ледяные пещеры и гроты. А еще увидеть, каким разным бывает байкальский лёд с его трещинками, пузырьками и причудливыми узорами. И, конечно, сделать фотографии в популярных ледовых локациях и увезти с собой счастливые воспоминания.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Байкалом

Добро пожаловать в Сибирь! Сегодня мы начинаем наш тур по байкальскому льду!

Вас ждёт:

- первая встреча и знакомство с байкальским льдом;

- этнокультурная программа и знакомство с бурятской культурой и традициями в комплексе Золотая Орда;

- дегустация национальных блюд бурятской кухни;

- дорога на Байкал, которая пройдет вдоль заснеженных Тажеранских степей;

- загадочный остров Ольхон;

- приветственный ужин и знакомство со всеми участниками тура.

Первое знакомство с БайкаломПервое знакомство с БайкаломПервое знакомство с Байкалом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Пещеры и гроты острова Ольхон

Начинаем исследовать загадочный остров Ольхон!

Сегодня в программе:

- знакомство со знаменитой скалой Шаманкой, которая считается одним из мест силы на Байкале;

- сказочные ледяные пещеры и гроты Ольхона;

- причудливые ледяные наплески на скалах;

- сокуи на мысе Саган-Хушун;

- обед-пикник на свежем воздухе, дегустация строганины из байкальской рыбы и сибирских разносолов;

- огромные голубые торосы на мысе Хобое.

А еще сегодня мы покатаемся на коньках по ледяным просторам озера и сделаем классные фотографии!

Пещеры и гроты острова ОльхонПещеры и гроты острова ОльхонПещеры и гроты острова Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Малое Море, остров Огой, катание на багги

Сегодня нас ждёт еще один насыщенный и интересный день!

- путешествие на хивусе по укромным уголкам Малого Моря (хивус специальный катер на воздушной подушке);

- разные виды и формы льда, приготовьтесь много фотографировать!

- удивительные пещеры и гроты, покрытые ледяным кружевом;

- обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация блюд сибирской кухни и оригинальных настоек;

- весёлое катание на багги.

Малое Море, остров Огой, катание на баггиМалое Море, остров Огой, катание на багги
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ледовый переход на хивусе

Сегодня мы отправляемся в настоящий ледовый переход! Пересечём Малое Море и Большой Байкал на безопасном хивусе, проехав путь от Ольхона до Листвянки.

Нас ждут:

- популярные ледовые локации: остров Огой, мыс Кобылья Голова, бухта Ая, Бугульдейка, утёс Скрипер;

- километры чистого байкальского льда;

- знаменитые байкальские пузырьки;

- бухта Песчаная и ее причудливые ходульные деревья;

- много новых впечатлений и самых искренних эмоций!

Ледовый переход на хивусеЛедовый переход на хивусеЛедовый переход на хивусе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Листвянка

После завтрака в отеле отправимся в музей Тальцы, чтобы погулять среди заснеженного леса и познакомиться с экспозицией. В 1314 ч. обед. После обеда подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете полюбоваться на исток Ангары, который никогда не замерзает.

После окончания экскурсионной программы в Листвянке трансфер в Иркутск, размещение в отеле.

Вечером соберёмся на заключительный ужин, будем делиться впечатлениями и фотографиями.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Заключительный день

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Ваш тур на Байкале подошёл к концу, до новых встреч!

Заключительный деньЗаключительный деньЗаключительный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска
  • Трансфер Иркутск остров Ольхон
  • Этнокультурная программа в комплексе Золотая Орда
  • Размещение на Ольхоне, отель Тэнгри, 2-местный номер стандарт (3 ночи)
  • Экскурсия по льду Байкала скала Шаманка Харанцы Саган-Хушун мыс Хобой
  • Экскурсия по Малому Морю (Хужир о. Еленка Зама) на хивусе
  • Обед на арктической станции
  • Катание на багги
  • Ледовый переход о. Ольхон Листвянка на хивусе + остров Огой, мыс Кобылья Голова, бухта Ая, бухта Песчаная, включая обед-пикник
  • Размещение в Листвянке: 2-местный номер стандарт (1 ночь)
  • Экскурсия в музей Тальцы
  • Экскурсия на обзорную площадку на Камне Черского
  • Размещение в Иркутске, 2-местный номер стандарт (1 ночь)
  • Питание по программе: 1 день обед, ужин 2 день завтрак, обед-пикник, ужин 3 день завтрак, обед на арктической станции, ужин 4 день завтрак, обед-пикник, ужин 5 день завтрак, обед, ужин 6 день завтрак
  • Трансфер из отеля в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки

Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Профессионально организую путешествия, в которых всё продумано до мелочей. Более 10 лет помогаю людям открывать мир, создавая надёжные и вдохновляющие туры.

Тур входит в следующие категории Байкала

Похожие туры из Байкала

Лёд Байкала
4 дня
-
7%
Лёд Байкала
Бюджетный вариант увидеть Байкал
6 мар в 10:00
от 82 770 ₽89 000 ₽ за человека
Галактика «Хрустальный лёд»: Комфорт-тур
5 дней
Галактика «Хрустальный лёд»: Комфорт-тур
Галактика "Хрустальный лёд": Комфорт-тур "Всё включено" - 5 дней
11 мар в 10:00
от 86 000 ₽ за человека
Тур «Топ Байкала Premium» - 5 дней
5 дней
Тур «Топ Байкала Premium» - 5 дней
Тур на Байкал Premium создан для тех, кто выжимает из путешествий максимум
5 мар в 10:00
19 фев в 10:00
от 80 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Байкале
Все туры из Байкала