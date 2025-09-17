Описание тура
В туре Лёд Байкала мы собрали все самое интересное, чтобы показать вам зимний Байкал. Это настоящее ледовое путешествие, полное новых впечатлений и открытий!
Проехать половину Байкала по льду на хивусе, прокатиться на коньках и багги, забраться в ледяные пещеры и гроты. А еще увидеть, каким разным бывает байкальский лёд с его трещинками, пузырьками и причудливыми узорами. И, конечно, сделать фотографии в популярных ледовых локациях и увезти с собой счастливые воспоминания.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Байкалом
Добро пожаловать в Сибирь! Сегодня мы начинаем наш тур по байкальскому льду!
Вас ждёт:
- первая встреча и знакомство с байкальским льдом;
- этнокультурная программа и знакомство с бурятской культурой и традициями в комплексе Золотая Орда;
- дегустация национальных блюд бурятской кухни;
- дорога на Байкал, которая пройдет вдоль заснеженных Тажеранских степей;
- загадочный остров Ольхон;
- приветственный ужин и знакомство со всеми участниками тура.
Пещеры и гроты острова Ольхон
Начинаем исследовать загадочный остров Ольхон!
Сегодня в программе:
- знакомство со знаменитой скалой Шаманкой, которая считается одним из мест силы на Байкале;
- сказочные ледяные пещеры и гроты Ольхона;
- причудливые ледяные наплески на скалах;
- сокуи на мысе Саган-Хушун;
- обед-пикник на свежем воздухе, дегустация строганины из байкальской рыбы и сибирских разносолов;
- огромные голубые торосы на мысе Хобое.
А еще сегодня мы покатаемся на коньках по ледяным просторам озера и сделаем классные фотографии!
Малое Море, остров Огой, катание на багги
Сегодня нас ждёт еще один насыщенный и интересный день!
- путешествие на хивусе по укромным уголкам Малого Моря (хивус специальный катер на воздушной подушке);
- разные виды и формы льда, приготовьтесь много фотографировать!
- удивительные пещеры и гроты, покрытые ледяным кружевом;
- обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация блюд сибирской кухни и оригинальных настоек;
- весёлое катание на багги.
Ледовый переход на хивусе
Сегодня мы отправляемся в настоящий ледовый переход! Пересечём Малое Море и Большой Байкал на безопасном хивусе, проехав путь от Ольхона до Листвянки.
Нас ждут:
- популярные ледовые локации: остров Огой, мыс Кобылья Голова, бухта Ая, Бугульдейка, утёс Скрипер;
- километры чистого байкальского льда;
- знаменитые байкальские пузырьки;
- бухта Песчаная и ее причудливые ходульные деревья;
- много новых впечатлений и самых искренних эмоций!
Листвянка
После завтрака в отеле отправимся в музей Тальцы, чтобы погулять среди заснеженного леса и познакомиться с экспозицией. В 1314 ч. обед. После обеда подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете полюбоваться на исток Ангары, который никогда не замерзает.
После окончания экскурсионной программы в Листвянке трансфер в Иркутск, размещение в отеле.
Вечером соберёмся на заключительный ужин, будем делиться впечатлениями и фотографиями.
Заключительный день
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Ваш тур на Байкале подошёл к концу, до новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска
- Трансфер Иркутск остров Ольхон
- Этнокультурная программа в комплексе Золотая Орда
- Размещение на Ольхоне, отель Тэнгри, 2-местный номер стандарт (3 ночи)
- Экскурсия по льду Байкала скала Шаманка Харанцы Саган-Хушун мыс Хобой
- Экскурсия по Малому Морю (Хужир о. Еленка Зама) на хивусе
- Обед на арктической станции
- Катание на багги
- Ледовый переход о. Ольхон Листвянка на хивусе + остров Огой, мыс Кобылья Голова, бухта Ая, бухта Песчаная, включая обед-пикник
- Размещение в Листвянке: 2-местный номер стандарт (1 ночь)
- Экскурсия в музей Тальцы
- Экскурсия на обзорную площадку на Камне Черского
- Размещение в Иркутске, 2-местный номер стандарт (1 ночь)
- Питание по программе: 1 день обед, ужин 2 день завтрак, обед-пикник, ужин 3 день завтрак, обед на арктической станции, ужин 4 день завтрак, обед-пикник, ужин 5 день завтрак, обед, ужин 6 день завтрак
- Трансфер из отеля в аэропорт
- Сопровождение гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки
Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)