Про лёд из Байкала

Найдено 4 тура в категории «Лёд» на Байкале, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
«Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
«Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000 за человека
Двухдневный тур на Ольхон
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
«Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
37 000 за человека
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
  • М
    Михаил
    15 апреля 2023
    Четыре дня на льду Байкала
    С супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
  • Л
    Лузина
    30 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
  • К
    Корелина
    29 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Байкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
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    солнце (ну без шаманизма тут тоже не обошлось;)). Нам удалось вдоволь находиться по льду, наползаться по нему, послушали его звуки (иногда с замиранием сердца), даже смогли покататься на хивусе.

  • Т
    Татьяна
    27 марта 2023
    По зимнему льду Байкала
    Приехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
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    встречи в аэропорту в Иркутске до окончания тура, было просто прекрасно. Обслуживание, питание, мероприятия — супер! Огромное спасибо Илье за терпение, понимание и профессионализм.

  • Ж
    Жукова
    25 марта 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
  • А
    Алексей
    22 марта 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по
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    России уже много и есть с чем сравнить. Поездка только недавно закончилась, но уже тоскую, жду следующего отпуска и снова в путь с Восходом. Желаю всем таких же ярких впечатлений.

  • Т
    Тамара
    13 марта 2023
    Четыре дня на льду Байкала
    Тщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!
  • И
    Иванова
    18 февраля 2023
    Байкал. Места силы Бурятии
    Спасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню,
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    духовную жизнь и общение с коренными жителями. И конечно же попали в великолепный Байкал и Забайкальский национальный парк с их бескрайними просторами. Гостиница в Усть-Баргузине приятно удивила комфортом, питались качественно. Отдельная благодарность нашему прекрасному инструктору Ляле и водителю Оле!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Лёд»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Лёд" можно забронировать 4 тура от 37 000 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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