М Марина Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.

В Вера Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

М Михаил Четыре дня на льду Байкала С супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.

Л Лузина По зимнему льду Байкала Байкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!

К Корелина По зимнему льду Байкала читать дальше солнце (ну без шаманизма тут тоже не обошлось;)). Нам удалось вдоволь находиться по льду, наползаться по нему, послушали его звуки (иногда с замиранием сердца), даже смогли покататься на хивусе. Байкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило

Т Татьяна По зимнему льду Байкала читать дальше встречи в аэропорту в Иркутске до окончания тура, было просто прекрасно. Обслуживание, питание, мероприятия — супер! Огромное спасибо Илье за терпение, понимание и профессионализм. Приехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со

Ж Жукова Байкал. Места силы Бурятии Большое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.

А Алексей Байкал. Места силы Бурятии читать дальше России уже много и есть с чем сравнить. Поездка только недавно закончилась, но уже тоскую, жду следующего отпуска и снова в путь с Восходом. Желаю всем таких же ярких впечатлений. Это второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по

Т Тамара Четыре дня на льду Байкала Тщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!