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Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
«Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд)»
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
«Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд)»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
«Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд)»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина1 апреля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняУспели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
- ВВера24 февраля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняОтдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
- ММихаил15 апреля 2023Четыре дня на льду БайкалаС супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
- ЛЛузина30 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал волшебный, но чтобы настолько! Программа выдалась насыщенной, и даже более того, но проходило все без напряга. Илья — потрясающий инструктор!!! Веселый, отзывчивый, знает кучу историй. Тур удался на 5 с большим плюсом!!!
- ККорелина29 марта 2023По зимнему льду БайкалаБайкал превзошел все мои ожидания, его красота покоряет навсегда! Нам безумно повезло с погодой, почти все дни на маршрутах светило
- ТТатьяна27 марта 2023По зимнему льду БайкалаПриехали из Севастополя, с 13 по 19 марта отдыхали на турбазе Наратей. Инструктор у нас был Илья. Всё, начиная со
- ЖЖукова25 марта 2023Байкал. Места силы БурятииБольшое спасибо за организацию тура Экскурсии тщательно продуманы, узнали очень много познавательной информации! Отдельное спасибо нашему инструктору - Ляле Шамшитдиновой! Ответственный, эрудированный и заботливый человек. С таким инструктором чувствуешь себя вип-клиентом. Неделя поездки пролетела как пара дней.
- ААлексей22 марта 2023Байкал. Места силы БурятииЭто второй мой тур с Восходом. Благодаря их работе и инструктору путешествие получилось очень весёлым, интересным и безопасным. Путешествую по
- ТТамара13 марта 2023Четыре дня на льду БайкалаТщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!
- ИИванова18 февраля 2023Байкал. Места силы БурятииСпасибо большое Восходу за прекрасный тур по Бурятии! Поездка выдалась насыщенной, мы полностью погрузились в местную культуру через историю, кухню,
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