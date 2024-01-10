6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
5 авг в 09:30
12 авг в 09:30
89 000₽ за человека
6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 62 700₽ за человека
6 дней
Групповой тур по Бурятии с посещением горячих источников Умхей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, наслаждаясь термальными источниками Умхей. Посетите Улан-Удэ и другие знаковые места региона за шесть дней
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>21.09.2024 – 26.09.2024
21 сен в 09:00
53 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана10 января 2024Эксклюзивный гастрономический тур на БайкалСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
- ННеля15 ноября 2023Новый год на Байкале. Зимняя сказкаВсё хорошо, спасибо.
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Новый год на Байкале. Зимняя сказкаТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ААлександр2 октября 2023Эксклюзивный гастрономический тур на БайкалОрганизация тура на должном уровне!
- ТТаня12 сентября 2023Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
- ММария12 сентября 2023Эксклюзивный гастрономический тур на БайкалОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
- ЛЛариса1 сентября 2023Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
- ННадежда21 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ТТамара18 августа 2023Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
- ААлександра16 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-УдэВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «6-дневные туры»
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