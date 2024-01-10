С Светлана Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.

Н Неля Новый год на Байкале. Зимняя сказка Всё хорошо, спасибо.

Л Людмила Новый год на Байкале. Зимняя сказка То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .

А Александр Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал Организация тура на должном уровне!

Т Таня «Летний драйв» за 6 дней Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!

М Мария Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.

Л Лариса «Летний драйв» за 6 дней Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!

Н Надежда Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

Т Тамара «Летний драйв» за 6 дней читать дальше долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!! Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой