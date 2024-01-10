Авторские туры на 6 дней на Байкал

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» на Байкале, цены от 53 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Летний драйв» за 6 дней
На автобусе
11 отзывов
6 дней
Авторский тур «Летний драйв» по Байкалу на 6 дней
Приветствуем на шестидневном туре «Летний драйв» по Байкалу! Уникальные достопримечательности, культурные традиции бурят и незабываемые пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно в 9:30
5 авг в 09:30
12 авг в 09:30
89 000 за человека
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 62 700 за человека
Шестидневный тур на горячие источники Умхей
На автобусе
6 дней
Групповой тур по Бурятии с посещением горячих источников Умхей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, наслаждаясь термальными источниками Умхей. Посетите Улан-Удэ и другие знаковые места региона за шесть дней
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>21.09.2024 – 26.09.2024
21 сен в 09:00
53 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    10 января 2024
    Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место.
    Спасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное местоСпасибо за тёплый приём. Всё очень понравилось. Интересно, комфортно, вкусно! Рекомендую посетить это сказочное место
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    Всё хорошо, спасибо.
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Новый год на Байкале. Зимняя сказка
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • А
    Александр
    2 октября 2023
    Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
    Организация тура на должном уровне!
    Организация тура на должном уровне!
  • Т
    Таня
    12 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Это было очень круто! Программа отличная, гид Олег и водитель с вкуснейшей ухой супер. Спасибо вам и вашей команде!
  • М
    Мария
    12 сентября 2023
    Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
    Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
    Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей
  • Л
    Лариса
    1 сентября 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Просто всё супер! Жилье, обслуживание, кофе утром классное, Дима прелесть, завтраки классные 🙂 всё очень хорошо, спасибо большое!
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • Т
    Тамара
    18 августа 2023
    «Летний драйв» за 6 дней
    Иван, хочу выразить Вам и Вашей фирме большую признательность за великолепно организованный тур! Спасибо!!! Побывать на Ольхоне было моей мечтой
    читать дальше

    долгое время, и с Вашей помощью, в том числе, она реализовалась самым лучшим образом! Вы даже не представляете, как это важно для меня было именно сейчас! Все было просто замечательно, и размещение в домике, и все экскурсии, и питание (придётся теперь отвыкать от такого обильного и вкусного)) Олег очень профессиональный гид, и просто очень хороший человек. Желаю процветания, благополучия Вашему агентству, всем его сотрудникам!!!

  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Иркутска в Улан-Удэ
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Шестидневный тур на горячие источники Умхей
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Бухта Песчаная
  5. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 53 000 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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