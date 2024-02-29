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это что-то, восторг дикий, ощущение, что я не 3 дня была на отдыхе, а месяц! И это, без преувеличений, лучший мой отпуск за всю жизнь! Спасибо огромное Катюше за ее заботу, внимание, гостеприимство и остальную организационную часть, надеюсь увижусь с ней еще (возможно в Мурманске) Спасибо Насте за прекрасные фото и то, что она так долго морозила ради нас свои руки!) Спасибо Владимиру и Игорю за то, что нас возили и рассказывали столько интересных историй, Владимиру еще отдельное спасибо за шикарный обед на льду Байкала и нереальные покатушки на ватрушках. Спасибо Ивану за его великолепных хаски! В общем я не устану говорить за всё-всё-всё. Постараюсь приехать к вам летом, ждите активную рекламу, такого крутого и неравнодушного подхода к отдыху я не встречала!