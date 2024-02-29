Сменить обстановку и зарядиться энергией сибирской природы удастся даже за несколько дней! Приглашаем вас провести выходные на Байкале, погрузиться в неповторимую атмосферу его сакральных мест и посетить удивительные места, о которых вы будете вспоминать ещё очень долго.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Листвянка • 09:30 — собираем всех гостей и едем в Листвянку • 10:30-12:00 — посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом • 12:30 — остановимся у истока Ангары • 12:35 — увидим знаменитый Шаман камень • 13:00-13:45 — поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров • 14:00 — посетим Свято-Никольский Храм • 14:30 — заедем на рыбный рынок, где можно попробовать самую вкусную рыбу Байкала • 16:00 — посетим Байкальский музей • 17:00 — катание на собачьих упряжках • 18:30 — возвращение в Иркутск • Питание: не включено День 2: Ольхон • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска, в дороге 3-4 часа.
- 12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню. Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
- 15:00 — доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. По пути будет несколько остановок на льду, в том числе у ледяных пещер.
- 18:30 — встретим закат на мысе Бурхан — скала Шаманка.
- 19:30 — заселение в гостиницу • Питание: не включено День 3: Ольхон и возвращение в Иркутск • 08:30 — завтрак • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд) • 21:00-22:00 — возвращение в Иркутск • Включено питание: завтрак, обед. Важная информация: Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.
Точное время зависит от вашего адреса
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Тальцы
- Шаман-камень
- Свято-Никольский Храм
- Байкальский музей
- Остров Ольхон
- Мыс Бурхан, скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Харанцы
- Остров Беленький
- Песчанка
- Мыс Три Брата
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске в 1 и 3 день.
- Катание на собачьих упряжках - 5500 руб/чел
- Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 14000 руб. с группы и 1200-1400 руб. с каждого за переправу на воздушной подушке на хивусе (цена в обе стороны)
- Авиабилеты до Иркутска
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время зависит от вашего адреса
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период
- Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гаянэ
29 фев 2024
Очень насыщенная и интересная программа, удалось посмотреть удивительные места Байкала за короткий срок в довольно комфортном индивидуальном формате. Приятные и коммуникабельные организаторы. Несколько недочетов: не высылают подробную почасовую программу, то
Э
Эмин
20 мая 2022
Все отлично организовано. Прогулялись по историческим объектам, попробовали прекрасные местные блюда, купили родным и близким сувениры и рыбу домой. Иван не дал нам заскучать ни на минуту. Рассказал интересные факты и особенности местной культуры. Особо хочу отметить отзывчивость и настроение гида. Всем советую!
Д
Дарья
22 мар 2022
Байкал - это просто космическая сила и любовь! Впечатления не передать, нужно почувствовать! Спасибо огромное Baikal Secrets за офигенный день рождения!
Е
Евгения
20 мар 2022
Здравствуйте, сказать, что поездка была великолепной - это не сказать ничего) Вы осуществили мечту окунуться в атмосферу Байкала самым потрясающим, бесподобным и душевным способом!) То, как работает ваша команда -
Д
Дмитрий
10 мар 2022
Добрый день! Хотим сказать вам большое спасибо за нашу поездку! Красоты Байкала впечатлили, нам очень понравилось, мы в восторге! Спасибо за индивидуальный подход. Спасибо за ответы на все вопросы! Удачи вам и новых путешественников!)
Г
Глеб
5 фев 2022
Очень насыщенная программа для трёх дней, но мы ничуть не жалеем и почти не устали, даже не смотря на смену часового пояса (+5 часов). Это приключение пополнило список самых увлекательных и принесло много знакомств с интересными людьми.
Т
Татьяна
16 янв 2022
Байкал переворачивает сознание. Здесь мысли чистые, как воздух. Здесь все добрые и живут не спеша. И главное слово - ЖИВУТ, проживают каждый день, как новую жизнь. Здесь хочется просыпаться рано утром и встречать день с восходящим солнцем. Ради того, чтобы это прочувствовать и стоит ехать на Байкал. И скорее всего, мы встретимся вновь, но уже летом.
А
Анастасия
10 янв 2022
Иван, добрый день! Хочу поблагодарить вас за организацию тура, за то, что нашли для меня местечко в такие загруженные праздничные дни) Пусть с размещением и вышла накладка, принятие - лучшая
М
Максим
2 янв 2022
Хорошая экскурсия с посещением красивых и интересных мест. Гид открыт к общению и готов ответить на любые ваши вопросы! Остались под впечатлением. Смело рекомендуем туристам, впервые прибывшим на Байкал!
С
Светлана
25 ноя 2021
Сколько же историй дивных мы узнали сегодня! Спасибо большое Baikal Secrets. Нас возили, водили, окультуривали и тёплым чаем угощали.
Ю
Юлия
21 апр 2021
Хотели сказать, что тур был огонь! Сказать, что нам понравилось, это не сказать ничего) Игорь, Владимир и Настя - профи! Игорь покорил нашего вредного малыша тюбом, за что отдельное спасибо, самое яркое впечатление ребёнка на Байкале) И вообще команда была очень круто готова! Кажется, в машине мы оставили варежку, значит еще вернемся))
Тур входит в следующие категории Байкала
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