Навстречу Байкальской осени
Яркие краски в сочетании с первозданной мощью великого озера никого не оставят равнодушным! Маршрут: поселок Листвянка – Кругобайкальская Железная дорога – бухта Песчаная – пролив Малое Море – остров Ольхон – Чивыркуйский залив – Малое Море – бухта Песчаная – поселок Листвянка.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Золотая пряжка России
12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.
Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.
Размещение в каютах теплохода.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.
Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2–х часов).
Обед на борту теплохода.
После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.
При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.
Водный переход 160 километров, время в пути 10 часов.
Бухта Песчаная
Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная.
Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляжем.
Завтрак на борту теплохода.
Обед на борту теплохода.
По желанию пешеходный переход до бухты Бабушка или бухта Сенная (оговаривается на месте с гидом) по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта.
Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему).
После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода.
Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.
Петроглифы утеса Саган-Заба
Около 6 утра выход теплохода и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.
Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Завтрак на борту теплохода.
Обед на борту теплохода.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны и достаточном уровне воды) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.
Острова Малого Моря
Завтрак на борту теплохода.
Небольшая водная прогулка по Малому Морю.
Обед на борту теплохода.
Переход по Малому Морю от южной оконечности острова Ольхон к северной.
По пути, если позволяет время и погодные условия посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построен Будистский храм (ступа).
С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на усмотрение капитана в одном и заливов Малого Моря.
Водный переход 70 километров, время в пути 5 часов.
Дикая природа Чивыркуйского залива
Завтрак на борту теплохода.
Ранний выход теплохода с Малого моря.
Водный переход через открытый Байкал с Западного на Восточное побережье до Чивыркуйского залива.
Обед на борту теплохода.
К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив – одно из уникальнейших мест на Байкале.
Залив мелководен, хорошо прогревается и располагает огромными гидробиологическими ресурсами.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в бухте Змеиная, знаменитой своими целебными радоновыми ваннами с температурой воды от +41 до +45 градусов.
Водный переход через Байкал 110-120 километров, время в пути 8-10 часов.
Гостеприимный Чивыркуй
Завтрак на борту теплохода.
Отдых в Чивыркуйском заливе.
Прогулки по заливам Чивыркуя, для всех желающих будет организована рыбалка.
Кому не интересна рыбалка может посвятить день отдыху, купанию или просто покататься на лодке по заливу.
Возможна спиннинговая рыбалка на щуку, окуня и сазана.
Наш повар с удовольствием приготовит для Вас на обед Ваш улов.
Обед на борту теплохода.
Водный переход до острова Большой Бакланий.
Раньше на острове селились бакланы (кармараны).
В настоящее время здесь селятся тетерева, которые с наступлением весны устраивают здесь страстные тетеревинные тока.
Иногда на острове можно встретить лося.
Пешая прогулка по острову, возможна организация спиннинговой рыбалки на хариуса, щуку.
Для любителей пляжного отдыха и загара великолепный берег и теплая вода.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка в одной из бухт Чивыркуйского залива.
Водный переход 20-30 км километров, время в пути 1-2 часа.
Загадка Ушканьих островов
Около 6 часов утра выход с Чивыркуйского залива, переход на западное побережье Байкала, на Малое Море.
Завтрак на борту теплохода.
По пути, из Чивыркуйского залива находятся самые известные на Байкале острова – Ушканьи острова.
Каменистые берега островов служат лежбищем единственного млекопитающего на Байкале – байкальского тюленя, нерпы.
Нерпа осторожна, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то животные ныряют с камней в воду. При волне или сразу после шторма нерпы на лежбище, как правило, нет.
Обед на борту теплохода.
К вечеру возвращение в пролив Малое Море.
Остановка на Сарайском пляже, посещение Бурхан (Шаман – Скалы).
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась камень-храм).
Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.
Экскурсия по поселку Хужир (главный поселок острова Ольхон).
Ночевка на усмотрение капитана в одной из бухт Малого Моря.
Ужин на борту теплохода.
Водный переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Заливы Ольхона
Завтрак на борту теплохода.
Остановка в поселке Сахюрта (МРС).
Выход в Большой Байкал через пролив «ворота».
Обед на борту теплохода.
Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал – его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны высоком уровне воды) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
Вечером прибытие в бухту Сенная – кордон Прибайкальского национального парка.
Вечером, по желанию, можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом берегу Байкала (оплачивается на месте).
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода.
Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Листвянка
Завтрак на борту теплохода.
После завтрака переход до посёлка Листвянка (5 часов), расположенного у истока реки Ангары.
Завершение круиза.
12:00 высадка в п. Листвянка на главном причале, напротив отеля на Байкале - отеля “Маяк”.
Водный дневной переход 75 километров, время в пути около 5 часов.
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Проживание
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|тип каюты
|двухместное размещение
|стандарт
|135 000
|улучшенная
|143 000
|внутренняя
|116 000
Варианты проживания
Теплоход
Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части. Каюты
В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании.
В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель.
Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления.
В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен.
В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора ведущего с палубы.
Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель.
В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы.
Между надстройкой и тамбуром ведущим в кормовые каюты на палубе находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом.
В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ.
На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии.
Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.
Отличия кают:
В улучшенной №1 есть собственный с/у, большая кровать DBL;
В стандартных №2 и №3 с/у на 3 каюты, 2 кровати как в вагоне купе одна под одной;
В Улучшенных №5 и №6 с/у на 2 каюты + они находятся отдельно, у них открываются окна и более удобный спуск в каюты. В каюте №5 большая каюта DBL + односпальная откидная койка-кровать над основной, как бы второй ярус. В каюте №6 2 кровати как в вагоне купе одна под одной;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на борту теплохода
- Гид - сопровождающий
- Полный пансион
- Ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- Медицинская страховка
- Сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- Информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- Памятные подарки и сувениры
- По желанию фото и видеоматериалы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- Страховка от несчастного случая
- Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
- Чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
- Трансфер групповой Иркутск - Малое Море 3 000 руб. /чел, Малое Море - Иркутск 3000 руб. /чел
- Трансфер групповой Иркутск - Листвянка 1 700 руб. /чел., Листвянка - Иркутск 1700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная, водоотталкивающая куртка, флисовая куртка, легкая шапочка;
- непродуваемые и непромокаемые теплые штаны на плохую погоду и вечера;
- легкая ветровка или куртка на хорошую погоду;
- теплый свитер;
- теплая шапка, кепка или панамка от солнца;
- термобелье;
- перчатки;
- теплые носки (1 пара), тонкие носки;
- ботинки или кроссовки с горным протектором для прогулок по пересеченной местности;
- легкая обувь для нахождения внутри корабля (мокасины, кроссовки с антискользящим протектором, чтобы не скользить по палубе теплохода);
- солнцезащитные очки;
- крем от загара и от обветривания;
- купальник или купальные плавки для посещение бань, горячих источников на маршруте;
- все средства личной гигиены;
- личную мини-аптечку (укачивание, простуда, расстройства желудка, головная боль и тд.);
- репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
- непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
- маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
- фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
- документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Особенности тура
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Есть ли скидки в туре?
Ребенок без места и питания:
Дети до 3-х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Ребенок без места с питанием:
Дети от 2 до 3х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных места и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания 20% от стоимости круиза.
- 5% - дети от 3х до 5 лет (включительно) на круизы от 8 дней.
Обязательным условием применения тарифа является предъявление туристом свидетельства о рождении на ребенка. Детский тариф фиксируется на день начала тура.