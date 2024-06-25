Уникальный тур на Байкал: экскурсия по Кругобайкальской Железной Дороге
За 5 полноценных дней вы посетите практически все значимые места и достопримечательности Байкала.
Вы посетите одну из столиц Байкала — Иркутск, туристическую деревню — Листвянка, попробуете бурятскую кухню и знаменитого Байкальского омуля, познакомитесь с флорой и фауной Байкала, посмотрите на Байкал с высоты птичьего полета и на глубине полутора километров, прокатитесь на поезде вдоль Южной части Байкала, проплывете на скоростном судне (Комете) по Байкалу, и конечно же побываете на знаменитом острове Ольхон, крупнейшем острове на Байкале с населением около тысячи человек.
Вы посетите одну из столиц Байкала — Иркутск, туристическую деревню — Листвянка, попробуете бурятскую кухню и знаменитого Байкальского омуля, познакомитесь с флорой и фауной Байкала, посмотрите на Байкал с высоты птичьего полета и на глубине полутора километров, прокатитесь на поезде вдоль Южной части Байкала, проплывете на скоростном судне (Комете) по Байкалу, и конечно же побываете на знаменитом острове Ольхон, крупнейшем острове на Байкале с населением около тысячи человек.
Ближайшие даты:
25
июн
июн
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июл
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Что вас ожидает:
- Музей Тальцы
- Камень Черского
- Байкальский Музей
- Пос. Листвянка
- КБЖД
- Остров Ольхон
- Пос. Хужир
- Скала «Шаманка»
- Мыс Бурхан
- Мыс Хобой
- Остров Огой
- Буддийская ступа
- Этнопарк «Золотая Орда»
Описание
Программа тура: 1 день: Иркутск — Листвянка — Иркутск Встреча в аэропорту в 10.00. Отправление в Листвянку. Посещение музея Тальцы под открытым небом. Здесь вы познакомитесь с архитектурой 18-19 в. в. Далее вы поднимитесь по канатной дороге на Камень Черского, откуда открывается живописная панорама на Байкал и на исток Ангары. Обед в ресторане с байкальской кухней, где у вас наконец будет возможность отведать знаменитый байкальский омуль. Позже вы посещаете Байкальский Музей, где вам расскажут про флору и фауну Байкальского региона, вы увидите настоящих нерп и погрузитесь на дно Байкала на глубину 1637 м. всего за 15 минут. Прогулки с гидом, посещение рыбного рынка. Вы также сможете сходить в нерпинарий или же заказать прогулку на катере (не входит в стоимость). Трансфер в Иркутск. Свободное время. Ужин свободный. Ночь в гостинице. 2 день: Иркутск — Хужир Завтрак. Трансфер до судна. Посадка на судно «Комета» до бухты Загли. Отправление на базу отдыха, которая находится в центральном поселке о. Ольхон в Хужире. Поздний обед. Экскурсия по Хужиру, осмотр скалы «Шаманки» — одной из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»), мыса Бурхан. Ужин. Ночь в гостевом доме. 3 день: Хужир Завтрак. Отправление на экскурсию (продолжительность — около 6-7 ч.) на самую северную точку острова — мыс Хобой. Из-за отсутствия асфальтированных дорог на острове, экскурсия будет проходить в стиле «офф-роуд», на специализированных автомобилях марки УАЗ или Нива. Мыс Хобой, священное место для коренного народа острова — бурят. Здесь проходит масса шаманских обрядов и культовые церемонии. Прогулка по мысу. Здесь вы сможете увидеть все 4 стороны Байкала. Во время вашей прогулки по мысу, водитель приготовит для вас обед из свежей рыбы на свежем воздухе. Кроме того, мы посетим мыс Три Брата, мыс Шунтэ, урочище Песчаное, пос. Харанцы и Узуры, а также увидим знаменитый памятник «Хранитель Байкала», автором которого является знаменитый бурятский скульптор — Даши Намдаков. Возвращение в Хужир. Ужин. Ночь в гостевом доме/усадьбе. 4 день: программа на выбор Завтрак. Сегодня у вас будет возможность выбрать свой собственный день:
- Свободный день. Сегодня вы можете вдоволь покупаться и позагорать на пляжах Хужира.
- День на велосипедах. Сегодня вы сможете покататься не только в окрестностях Хужира, но и за его пределами. Аренда велосипеда — 1500 рублей за день.
Водная экскурсия по акватории Малого Моря (групповая). Сегодня вы увидите остров Огой, остров Замогой, остров Еленка. Попробуете целебные источники, посетите Буддийскую ступу. Кроме того, возможно сегодня увидите настоящих нерп в дикой природе. Стоимость экскурсии — 5000 рублей с человека. 5 день: Хужир — Иркутск Завтрак. Сегодня нас ждет дальняя дорога в Иркутск (около 5 часов). Выезд в 9 утра. Пересечение на пароме пролива «Ольхонские ворота». Трансфер до г. Иркутск. По дороге вы сможете увидеть 3 типа местности: скалы, леса и степи. Обед в этно-парке «Золотая Орда». Кроме того, сегодня вы познакомитесь с бурятским фольклором: танцы, песни, горловое пение, обряды очищения и т. д. Прибытие в Иркутск к 16.00 в аэропорт. Окончание программы. Важная информация: Важная информация:.
Водная экскурсия по акватории Малого Моря (групповая). Сегодня вы увидите остров Огой, остров Замогой, остров Еленка. Попробуете целебные источники, посетите Буддийскую ступу. Кроме того, возможно сегодня увидите настоящих нерп в дикой природе. Стоимость экскурсии — 5000 рублей с человека. 5 день: Хужир — Иркутск Завтрак. Сегодня нас ждет дальняя дорога в Иркутск (около 5 часов). Выезд в 9 утра. Пересечение на пароме пролива «Ольхонские ворота». Трансфер до г. Иркутск. По дороге вы сможете увидеть 3 типа местности: скалы, леса и степи. Обед в этно-парке «Золотая Орда». Кроме того, сегодня вы познакомитесь с бурятским фольклором: танцы, песни, горловое пение, обряды очищения и т. д. Прибытие в Иркутск к 16.00 в аэропорт. Окончание программы. Важная информация: Важная информация:.
• Водная экскурсия по акватории Малого Моря (групповая). Сегодня вы увидите остров Огой, остров Замогой, остров Еленка. Попробуете целебные источники, посетите Буддийскую ступу. Кроме того, возможно сегодня увидите настоящих нерп в дикой природе. Стоимость экскурсии — 5000 рублей с человека. 5 день: Хужир — Иркутск Завтрак. Сегодня нас ждет дальняя дорога в Иркутск (около 5 часов). Выезд в 9 утра. Пересечение на пароме пролива «Ольхонские ворота». Трансфер до г. Иркутск. По дороге вы сможете увидеть 3 типа местности: скалы, леса и степи. Обед в этно-парке «Золотая Орда». Кроме того, сегодня вы познакомитесь с бурятским фольклором: танцы, песни, горловое пение, обряды очищения и т. д. Прибытие в Иркутск к 16.00 в аэропорт. Окончание программы. Важная информация: Важная информация:
- Последовательность локаций может быть изменена в зависимости от погодных условий.
- Гарантированное отправление от 4 человек.
- Размещение предполагается в номерах категории «Стандарт» — удобства в номере.
- Категория номера или гостиницы могут быть изменены согласно вашим предпочтениям. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправлением.
- Количество дней может быть изменено по желанию.
24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Тальцы
- Камень Черского
- Байкальский Музей
- Пос. Листвянка
- КБЖД
- Остров Ольхон
- Пос. Хужир
- Скала «Шаманка»
- Мыс Бурхан
- Мыс Хобой
- Остров Огой
- Буддийская ступа
- Этнопарк «Золотая Орда»
Что включено
- Размещение согласно программе (отели, гостевые дома - удобства в каждом номере)
- Транспорт согласно программе (автобус, теплоход, 4WD авто, паром)
- Питание согласно программе
- Услуги профессионального гида
- Экскурсии согласно программе
- Активности по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и из Иркутска
- Личные расходы
- Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Последовательность локаций может быть изменена в зависимости от погодных условий
- Гарантированное отправление от 4 человек
- Размещение предполагается в номерах категории «Стандарт» - удобства в номере
- Категория номера или гостиницы могут быть изменены согласно вашим предпочтениям. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправлением
- Количество дней может быть изменено по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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