Программа тура: 1 день: Иркутск — Листвянка — Иркутск Встреча в аэропорту в 10.00. Отправление в Листвянку. Посещение музея Тальцы под открытым небом. Здесь вы познакомитесь с архитектурой 18-19 в. в. Далее вы поднимитесь по канатной дороге на Камень Черского, откуда открывается живописная панорама на Байкал и на исток Ангары. Обед в ресторане с байкальской кухней, где у вас наконец будет возможность отведать знаменитый байкальский омуль. Позже вы посещаете Байкальский Музей, где вам расскажут про флору и фауну Байкальского региона, вы увидите настоящих нерп и погрузитесь на дно Байкала на глубину 1637 м. всего за 15 минут. Прогулки с гидом, посещение рыбного рынка. Вы также сможете сходить в нерпинарий или же заказать прогулку на катере (не входит в стоимость). Трансфер в Иркутск. Свободное время. Ужин свободный. Ночь в гостинице. 2 день: Иркутск — Хужир Завтрак. Трансфер до судна. Посадка на судно «Комета» до бухты Загли. Отправление на базу отдыха, которая находится в центральном поселке о. Ольхон в Хужире. Поздний обед. Экскурсия по Хужиру, осмотр скалы «Шаманки» — одной из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»), мыса Бурхан. Ужин. Ночь в гостевом доме. 3 день: Хужир Завтрак. Отправление на экскурсию (продолжительность — около 6-7 ч.) на самую северную точку острова — мыс Хобой. Из-за отсутствия асфальтированных дорог на острове, экскурсия будет проходить в стиле «офф-роуд», на специализированных автомобилях марки УАЗ или Нива. Мыс Хобой, священное место для коренного народа острова — бурят. Здесь проходит масса шаманских обрядов и культовые церемонии. Прогулка по мысу. Здесь вы сможете увидеть все 4 стороны Байкала. Во время вашей прогулки по мысу, водитель приготовит для вас обед из свежей рыбы на свежем воздухе. Кроме того, мы посетим мыс Три Брата, мыс Шунтэ, урочище Песчаное, пос. Харанцы и Узуры, а также увидим знаменитый памятник «Хранитель Байкала», автором которого является знаменитый бурятский скульптор — Даши Намдаков. Возвращение в Хужир. Ужин. Ночь в гостевом доме/усадьбе. 4 день: программа на выбор Завтрак. Сегодня у вас будет возможность выбрать свой собственный день:

Свободный день. Сегодня вы можете вдоволь покупаться и позагорать на пляжах Хужира.

День на велосипедах. Сегодня вы сможете покататься не только в окрестностях Хужира, но и за его пределами. Аренда велосипеда — 1500 рублей за день.

Водная экскурсия по акватории Малого Моря (групповая). Сегодня вы увидите остров Огой, остров Замогой, остров Еленка. Попробуете целебные источники, посетите Буддийскую ступу. Кроме того, возможно сегодня увидите настоящих нерп в дикой природе. Стоимость экскурсии — 5000 рублей с человека. 5 день: Хужир — Иркутск Завтрак. Сегодня нас ждет дальняя дорога в Иркутск (около 5 часов). Выезд в 9 утра. Пересечение на пароме пролива «Ольхонские ворота». Трансфер до г. Иркутск. По дороге вы сможете увидеть 3 типа местности: скалы, леса и степи. Обед в этно-парке «Золотая Орда». Кроме того, сегодня вы познакомитесь с бурятским фольклором: танцы, песни, горловое пение, обряды очищения и т. д. Прибытие в Иркутск к 16.00 в аэропорт. Окончание программы. Важная информация: Важная информация:.

Водная экскурсия по акватории Малого Моря (групповая). Сегодня вы увидите остров Огой, остров Замогой, остров Еленка. Попробуете целебные источники, посетите Буддийскую ступу. Кроме того, возможно сегодня увидите настоящих нерп в дикой природе. Стоимость экскурсии — 5000 рублей с человека. 5 день: Хужир — Иркутск Завтрак. Сегодня нас ждет дальняя дорога в Иркутск (около 5 часов). Выезд в 9 утра. Пересечение на пароме пролива «Ольхонские ворота». Трансфер до г. Иркутск. По дороге вы сможете увидеть 3 типа местности: скалы, леса и степи. Обед в этно-парке «Золотая Орда». Кроме того, сегодня вы познакомитесь с бурятским фольклором: танцы, песни, горловое пение, обряды очищения и т. д. Прибытие в Иркутск к 16.00 в аэропорт. Окончание программы. Важная информация: Важная информация:.

• Водная экскурсия по акватории Малого Моря (групповая). Сегодня вы увидите остров Огой, остров Замогой, остров Еленка. Попробуете целебные источники, посетите Буддийскую ступу. Кроме того, возможно сегодня увидите настоящих нерп в дикой природе. Стоимость экскурсии — 5000 рублей с человека. 5 день: Хужир — Иркутск Завтрак. Сегодня нас ждет дальняя дорога в Иркутск (около 5 часов). Выезд в 9 утра. Пересечение на пароме пролива «Ольхонские ворота». Трансфер до г. Иркутск. По дороге вы сможете увидеть 3 типа местности: скалы, леса и степи. Обед в этно-парке «Золотая Орда». Кроме того, сегодня вы познакомитесь с бурятским фольклором: танцы, песни, горловое пение, обряды очищения и т. д. Прибытие в Иркутск к 16.00 в аэропорт. Окончание программы. Важная информация: Важная информация: