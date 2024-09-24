читать дальше

коммуникабельные организаторы. Несколько недочетов: не высылают подробную почасовую программу, то есть нет понимания, куда поедешь, что конкретно увидишь, как планировать время; не предупредили, что есть дополнительные места посещения за доп плату (при бронировании мы были уверены, что тур "под ключ", кроме проживания в Иркутске в первую ночь); очень неудачный гид, не буду вдаваться в подробности, но к чести организаторов они вышли из ситуации с достоинством и все урегулировали. При условии адекватного гида остальные мелочи можно спокойно решить и закрыть на них глаза. В целом рекомендуем Ивана и его команду!