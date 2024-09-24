Мыс Хобой

Найдено 4 тура в категории «Мыс Хобой» на Байкале, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
Джиппинг
8 отзывов
1 день 10 часов
Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
На автобусе
5 отзывов
3 дня 8 часов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
17 500 за человека
Волшебные выходные на Байкале
11 отзывов
3 дня
Волшебные выходные на Байкале
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
70 500 за человека
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
8 дней
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 февраля по 20 апреля
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
79 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    24 сентября 2024
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    У нас была просто замечательная двухдневная экскурсия с Андреем на остров Ольхон и видовые точки Байкала. Выбирала по отзывам и не
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    прогадала. Два дня прошли в бесконечных красотах и увлекательных беседах. Точки выбирались не шаблонно, интересно. А пикник с ухой - это отдельное спасибо! Ещё раз спасибо и до встречи на зимнем Байкале.

  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Добрый день! Взяли эту экскурсию как ознакомительную и не прогадали. Тот случай, когда впечатления превзошли ожидания! Байкальские пейзажи прекрасны настолько,
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    что дух захватывает! За два дня удалось посетить все знаковые места Ольхона, увидеть Малое и Большое море и, конечно, искупаться. Гид Андрей знает, кажется, каждую тропку и интересно рассказывает обо всех достопримечательностях. Организация экскурсии отличная, все моменты обсуждаются и решаются с максимальным комфортом для туристов. Наталья, Андрей, спасибо Вам огромное! Очень хочется вернуться вновь.

  • Г
    Гаянэ
    29 февраля 2024
    Волшебные выходные на Байкале
    Очень насыщенная и интересная программа, удалось посмотреть удивительные места Байкала за короткий срок в довольно комфортном индивидуальном формате. Приятные и
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    коммуникабельные организаторы. Несколько недочетов: не высылают подробную почасовую программу, то есть нет понимания, куда поедешь, что конкретно увидишь, как планировать время; не предупредили, что есть дополнительные места посещения за доп плату (при бронировании мы были уверены, что тур "под ключ", кроме проживания в Иркутске в первую ночь); очень неудачный гид, не буду вдаваться в подробности, но к чести организаторов они вышли из ситуации с достоинством и все урегулировали. При условии адекватного гида остальные мелочи можно спокойно решить и закрыть на них глаза. В целом рекомендуем Ивана и его команду!

  • М
    Марина
    27 марта 2023
    Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
    Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
  • Н
    Николай
    12 марта 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
  • Н
    Наиля
    27 февраля 2023
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во
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    второй день мы побывали на острове Огой, отправились туда на хивусе, увидели изумительные наплески, попили вкусный чай из чабреца. В третий день были на острове Хобой, но в этот раз поехали на УАЗике, пробили колесо, У водителя отсутствовало запасное колесо, домкрат, но бурята дружный народ, поэтому следующая машина решила этот вопрос.

  • В
    Валентина
    22 января 2023
    Волшебный мир зимнего Байкала за 6 дней
    С БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
  • Э
    Эмин
    20 мая 2022
    Волшебные выходные на Байкале
    Все отлично организовано. Прогулялись по историческим объектам, попробовали прекрасные местные блюда, купили родным и близким сувениры и рыбу домой. Иван
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    не дал нам заскучать ни на минуту. Рассказал интересные факты и особенности местной культуры. Особо хочу отметить отзывчивость и настроение гида. Всем советую!

  • Д
    Дарья
    22 марта 2022
    Волшебные выходные на Байкале
    Байкал - это просто космическая сила и любовь! Впечатления не передать, нужно почувствовать! Спасибо огромное Baikal Secrets за офигенный день рождения!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Хобой»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
  2. 4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
  3. Волшебные выходные на Байкале
  4. Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Мыс Хобой
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Тажеранские степи
Сколько стоит тур на Байкале в декабре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Хобой" можно забронировать 4 тура от 17 500 до 79 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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