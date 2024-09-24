1 день 10 часов
Вся мощь Байкала: двухдневная поездка на Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
3 дня 8 часов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
17 500₽ за человека
3 дня
Волшебные выходные на Байкале
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
70 500₽ за человека
8 дней
Сияние льда: 8 незабываемых дней на Байкале
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 февраля по 20 апреля
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
79 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина24 сентября 2024У нас была просто замечательная двухдневная экскурсия с Андреем на остров Ольхон и видовые точки Байкала. Выбирала по отзывам и не
- ННаталья13 августа 2024Добрый день! Взяли эту экскурсию как ознакомительную и не прогадали. Тот случай, когда впечатления превзошли ожидания! Байкальские пейзажи прекрасны настолько,
- ГГаянэ29 февраля 2024Очень насыщенная и интересная программа, удалось посмотреть удивительные места Байкала за короткий срок в довольно комфортном индивидуальном формате. Приятные и
- ММарина27 марта 2023Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
- ННиколай12 марта 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейПосмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
- ННаиля27 февраля 2023Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во
- ВВалентина22 января 2023Волшебный мир зимнего Байкала за 6 днейС БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
- ЭЭмин20 мая 2022Все отлично организовано. Прогулялись по историческим объектам, попробовали прекрасные местные блюда, купили родным и близким сувениры и рыбу домой. Иван
- ДДарья22 марта 2022Байкал - это просто космическая сила и любовь! Впечатления не передать, нужно почувствовать! Спасибо огромное Baikal Secrets за офигенный день рождения!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Хобой»
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