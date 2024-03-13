4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой

Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Представляем вашему вниманию эксклюзивный тур по Байкалу, который раскроет вам красоту и величие самого глубокого озера в мире. В течение четырех дней вы исследуете знаменитый остров Ольхон, окутанный мистикой и
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легендами. Подниметесь на мыс Хобой, откуда открывается потрясающий вид на водные просторы Байкала.

Отправитесь в путешествие к острову Огой, где вас встретит буддистская Ступа Просветления, символизирующая мир и спокойствие. А также увидите уникальные природные объекты - пик Любви и скалы Три Брата.

В свободное время вы сможете насладиться активным отдыхом: прокатиться на сапбордах, каяках или велосипедах, посетить Бурятскую деревню и местные музеи.

Этот тур станет для вас источником незабываемых впечатлений и новых знаний о культуре и природе Байкала

4.8
5 отзывов
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Программа путешествия на Ольхон

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Ольхон — сердце Байкала! Это путешествие наполнено удивительными природными пейзажами, интересными экскурсиями и возможностью активно провести время на свежем воздухе.

День первый

  • 08:30-10:00 — Отправление из Иркутска.
  • 16:30 — Прибытие на Ольхон. Обзорная прогулка по Хужиру.

День второй

  • 10:00 — Отправление от Хужирского причала на экскурсию к острову Огой, где вы сможете увидеть буддистскую Ступу Просветления.
  • Во время экскурсии вы посетите гроты со льдом, где сможете насладиться красотой наплесков, сосулек, наледей и торосов.
  • 15:00 — Свободное время для активного отдыха: сапборды, каяки, велосипеды.

День третий

  • 10:00 — Экскурсия на мыс Хобой, где вы сможете насладиться потрясающими видами.
  • Вы посетите Хужир, Харанцанские острова, смотровую площадку Три Брата, мыс Хобой, пик Любви и Узуры, а также увидите Хранителя Байкала.
  • 16:00 — Свободное время. Возможно посещение Бурятской деревни, краеведческого музея или арт-галереи Ощепковых, а также смотровой площадки Байкал Вью.

День четвертый

  • 09:30-10:00 — Отправление в Иркутск.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть удивительную природу Байкала. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!

Каждый день в 09:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый17 500 ₽
Пенсионный17 000 ₽
Школьный17 000 ₽
Дошкольный15 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хужир
  • Остров Огой
  • Буддистская Ступа Просветления
  • Мыс Хобой
  • Харанцанские острова
  • Три Брата
  • Пик Любви
  • Узуры
  • Хранитель Байкала
  • Бурятская деревня
  • Краеведческий музей
  • Арт-галерея Ощепковых
  • Смотровая Байкал Вью
Что включено
  • Все транспортные услуги
  • Экскурсионное сопровождение
  • Ланч в поездке на Хобой
Что не входит в цену
  • Проживание от 1250 руб/ночь (организатор может помочь вам с бронированием жилья)
  • В период с конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе.
  • Питание, личные расходы, дополнительные экскурсии
  • Авиабилеты до Иркутска
  • Доступ в нацпарк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Завершение: Центральный рынок или сквер Кирова/площадь графа Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
  • Просьба уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или с ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
  • Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просьба прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
  • Экскурсии на острове проводятся местными жителями: если хотите узнать больше в дополнение к обзорной экскурсии в день прибытия, задавайте вопросы - они знают буквально каждый камешек
  • В период с 1 января до открытия ледовой переправы в середине февраля и и конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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1
Е
13 мар 2024
Д
18 июл 2023
Н
27 фев 2023
Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во второй день мы побывали на острове Огой, отправились туда на
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хивусе, увидели изумительные наплески, попили вкусный чай из чабреца. В третий день были на острове Хобой, но в этот раз поехали на УАЗике, пробили колесо, У водителя отсутствовало запасное колесо, домкрат, но бурята дружный народ, поэтому следующая машина решила этот вопрос.

Н
13 фев 2023
Отличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт тем, кто ограничен по времени, но очень хочет съездить на
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Байкал. Единственное, что лучше приобретать билеты на самолёт обратно в свой город на поздний вечер/ночь дня отправки с острова, а лучше на утро следующего дня, потому что автобус из п. Хужир отправляется примерно в час дня.

Д
13 фев 2023
Спасибо организаторам, одна экскурсия на хивусе, одна на буханке. Все очень понравилось, помогли забронировать жилье, во время экскурсии повредила ногу, водитель высадил у Больницы, после организатор забрала и лично через аптеку отвезла на вокзал.
Очень доброе и заботливое отношение, спасибо!

Тур входит в следующие категории Байкала

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