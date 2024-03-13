Представляем вашему вниманию эксклюзивный тур по Байкалу, который раскроет вам красоту и величие самого глубокого озера в мире. В течение четырех дней вы исследуете знаменитый остров Ольхон, окутанный мистикой и
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Программа путешествия на Ольхон
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Ольхон — сердце Байкала! Это путешествие наполнено удивительными природными пейзажами, интересными экскурсиями и возможностью активно провести время на свежем воздухе.
День первый
- 08:30-10:00 — Отправление из Иркутска.
- 16:30 — Прибытие на Ольхон. Обзорная прогулка по Хужиру.
День второй
- 10:00 — Отправление от Хужирского причала на экскурсию к острову Огой, где вы сможете увидеть буддистскую Ступу Просветления.
- Во время экскурсии вы посетите гроты со льдом, где сможете насладиться красотой наплесков, сосулек, наледей и торосов.
- 15:00 — Свободное время для активного отдыха: сапборды, каяки, велосипеды.
День третий
- 10:00 — Экскурсия на мыс Хобой, где вы сможете насладиться потрясающими видами.
- Вы посетите Хужир, Харанцанские острова, смотровую площадку Три Брата, мыс Хобой, пик Любви и Узуры, а также увидите Хранителя Байкала.
- 16:00 — Свободное время. Возможно посещение Бурятской деревни, краеведческого музея или арт-галереи Ощепковых, а также смотровой площадки Байкал Вью.
День четвертый
- 09:30-10:00 — Отправление в Иркутск.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть удивительную природу Байкала. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!
Каждый день в 09:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|17 500 ₽
|Пенсионный
|17 000 ₽
|Школьный
|17 000 ₽
|Дошкольный
|15 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хужир
- Остров Огой
- Буддистская Ступа Просветления
- Мыс Хобой
- Харанцанские острова
- Три Брата
- Пик Любви
- Узуры
- Хранитель Байкала
- Бурятская деревня
- Краеведческий музей
- Арт-галерея Ощепковых
- Смотровая Байкал Вью
Что включено
- Все транспортные услуги
- Экскурсионное сопровождение
- Ланч в поездке на Хобой
Что не входит в цену
- Проживание от 1250 руб/ночь (организатор может помочь вам с бронированием жилья)
- В период с конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе.
- Питание, личные расходы, дополнительные экскурсии
- Авиабилеты до Иркутска
- Доступ в нацпарк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Завершение: Центральный рынок или сквер Кирова/площадь графа Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
- Просьба уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или с ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
- Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просьба прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
- Экскурсии на острове проводятся местными жителями: если хотите узнать больше в дополнение к обзорной экскурсии в день прибытия, задавайте вопросы - они знают буквально каждый камешек
- В период с 1 января до открытия ледовой переправы в середине февраля и и конца марта по 1 мая дополнительно оплачивается переправа на хивусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 мар 2024
Д
Дорошенко
18 июл 2023
Н
Наиля
27 фев 2023
Природа Байкала оставила незабываемые впечатления. Водители подвозят к очень красивым местам. В первый день гид Лиза интересно провела экскурсию. Во второй день мы побывали на острове Огой, отправились туда на
Н
Наталья
13 фев 2023
Отличная экскурсия за эти деньги! Постоянная поддержка связи и решение любых вопросов с организаторами в любое время. Эта экскурсия подойдёт тем, кто ограничен по времени, но очень хочет съездить на
Д
Дин
13 фев 2023
Спасибо организаторам, одна экскурсия на хивусе, одна на буханке. Все очень понравилось, помогли забронировать жилье, во время экскурсии повредила ногу, водитель высадил у Больницы, после организатор забрала и лично через аптеку отвезла на вокзал.
Очень доброе и заботливое отношение, спасибо!
Очень доброе и заботливое отношение, спасибо!
Тур входит в следующие категории Байкала
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