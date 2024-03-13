Представляем вашему вниманию эксклюзивный тур по Байкалу, который раскроет вам красоту и величие самого глубокого озера в мире. В течение четырех дней вы исследуете знаменитый остров Ольхон, окутанный мистикой и

легендами. Подниметесь на мыс Хобой, откуда открывается потрясающий вид на водные просторы Байкала. Отправитесь в путешествие к острову Огой, где вас встретит буддистская Ступа Просветления, символизирующая мир и спокойствие. А также увидите уникальные природные объекты - пик Любви и скалы Три Брата. В свободное время вы сможете насладиться активным отдыхом: прокатиться на сапбордах, каяках или велосипедах, посетить Бурятскую деревню и местные музеи. Этот тур станет для вас источником незабываемых впечатлений и новых знаний о культуре и природе Байкала

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Программа путешествия на Ольхон

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Ольхон — сердце Байкала! Это путешествие наполнено удивительными природными пейзажами, интересными экскурсиями и возможностью активно провести время на свежем воздухе.

День первый

08:30-10:00 — Отправление из Иркутска.

— Отправление из Иркутска. 16:30 — Прибытие на Ольхон. Обзорная прогулка по Хужиру.

День второй

10:00 — Отправление от Хужирского причала на экскурсию к острову Огой, где вы сможете увидеть буддистскую Ступу Просветления.

— Отправление от Хужирского причала на экскурсию к острову Огой, где вы сможете увидеть буддистскую Ступу Просветления. Во время экскурсии вы посетите гроты со льдом, где сможете насладиться красотой наплесков, сосулек, наледей и торосов.

15:00 — Свободное время для активного отдыха: сапборды, каяки, велосипеды.

День третий

10:00 — Экскурсия на мыс Хобой, где вы сможете насладиться потрясающими видами.

— Экскурсия на мыс Хобой, где вы сможете насладиться потрясающими видами. Вы посетите Хужир, Харанцанские острова, смотровую площадку Три Брата, мыс Хобой, пик Любви и Узуры, а также увидите Хранителя Байкала.

16:00 — Свободное время. Возможно посещение Бурятской деревни, краеведческого музея или арт-галереи Ощепковых, а также смотровой площадки Байкал Вью.

День четвертый

09:30-10:00 — Отправление в Иркутск.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть удивительную природу Байкала. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!