Г Галина Летние и осенние сокровища Байкала Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Г Галина Знакомство с Байкальском. Зимний тур Здравствуйте! От всей души благодарю организаторов тура и особенно гида Александра, проводившего для меня экскурсии во время тура.

К Константин Летние и осенние сокровища Байкала Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.