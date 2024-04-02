Авторские туры в Байкальске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Байкальск. Слюдянка. Южное побережье Байкала
Авторский тур
1 день
Байкальск. Слюдянка. Южное побережье Байкала
По договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
12 000 за всё до 4 чел.
Южный берег Байкала 7 дней / 6 ночей
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 дней
Южный берег Байкала 7 дней / 6 ночей
город Байкальск
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
44 200 за человека
Летние и осенние сокровища Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летние и осенние сокровища Байкала
г. Иркутск
4 июня
7 июня
11 июня
14 июня
от 84 700 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 85 800 за человека
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Россия, Иркутск
5 янв
12 янв
19 янв
26 янв
от 28 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Летние и осенние сокровища Байкала
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Летние и осенние сокровища Байкала
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Летние и осенние сокровища Байкала
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Э
    Эвелина
    23 февраля 2024
    Знакомство с Байкальском. Зимний тур
    Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкальску

Самые популярные туры в Байкальске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Байкальск. Слюдянка. Южное побережье Байкала
  2. Южный берег Байкала 7 дней / 6 ночей
  3. Летние и осенние сокровища Байкала
  4. Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Весна
  5. Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Сколько стоит тур в Байкальске в апреле 2024
Сейчас в Байкальске можно забронировать 5 авторских туров от 12 000 ₽ до 85 800 ₽. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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