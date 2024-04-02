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По популярности
Авторский тур
1 день
Байкальск. Слюдянка. Южное побережье Байкала
По договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 дней
Южный берег Байкала 7 дней / 6 ночей
город Байкальск
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
44 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летние и осенние сокровища Байкала
г. Иркутск
4 июня
7 июня
11 июня
14 июня
от 84 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Россия, Иркутск
5 янв
12 янв
19 янв
26 янв
от 28 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЭЭвелина23 февраля 2024Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкальску
Самые популярные туры в Байкальске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Сколько стоит тур в Байкальске в апреле 2024
Сейчас в Байкальске можно забронировать 5 авторских туров от 12 000 ₽ до 85 800 ₽. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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