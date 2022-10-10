Групповые экскурсии Балаклавы

Найдено 12 экскурсий в категории «Групповые» в Балаклаве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, где восточная культура сочетается с древней историей. Узнайте больше на нашей экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
950 за человека
Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Севастополем. Личный гид в вашем авто покажет главные достопримечательности города
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Согласно расписанию в календаре ежедневно с 09:00 до 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600 за человека
Через горы Крыма к морю
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Поход по горам Крыма к морю: от скалы Носорог до пляжа Инжир
Погрузитесь в мир природных красот Крыма с экскурсией, ведущей через горы прямо к берегу моря. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950 за человека
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
Откройте для себя уникальные места Крыма с личным гидом. Путешествие по Балаклаве и Фиоленту, морская прогулка и удивительные природные пейзажи ждут вас
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00,10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
850 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
Погрузитесь в историю и красоту мыса Фиолент с личным гидом. Уникальные природные объекты и отдых на пляже «Баунти» ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 09:00 ДО 15:00 в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700 за человека
Личный гид к Вам в авто - Массандра: дворец, вино и морская прогулка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100 за человека
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Сафари-парк львов «Тайган»: встреча с дикой природой
Откройте мир дикой природы в самом сердце Крыма. Сафари-парк «Тайган» ждет вас и вашу семью для незабываемого приключения
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: Пещеры Балаклавы - путешествие в сердце горы
Погрузитесь в мир загадочных пещер Балаклавы. Уникальные формации и подсветка создают атмосферу волшебства
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
Погрузитесь в мир крымского виноделия и истории с личным гидом. Посетите Инкерманский завод марочных вин, пещерные храмы и крепость Каламита
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700 за человека
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Откройте для себя дворцы Крыма с личным гидом в вашем авто. Ливадийский и Воронцовский дворцы, Массандра
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванова
    10 октября 2022
    Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
    Понравилось всё: маршрут, экскурсовод. Спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2022
    Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
    Всё понравилось, было очень интересно и насыщенно!!! Экскурсовод Александр подробно рассказал не только о Балаклаве и мысе Фиолент, но и
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    о самом городе Севастополь с его уникальной историей. В программу также входило посещение музея подводных лодок в Балаклаве, что тоже запомнится надолго своим масштабами! Рекомендую данную экскурсию!

  • И
    Ирина
    5 августа 2022
    Балаклавская дуга
    Это была незабываемая прогулка по крымским горам! Мы далеки от активного образа жизни, поэтому на первом этапе было тяжеловато. Но
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    дальше как будто второе дыхание открылось, какие-то внутренние силы появились. Надышались целебным воздухом, отведали поспевающий кизил, сделали множество живописных фото. Огромная благодарность нашему гиду Алексею. Помогал, подбадривал, развлекал интересными историями, шутил. И, конечно же, отдельное спасибо Алексею за вкусный обед на природе: сытная каша, самоиспеченный хлеб, ароматный чай с травами, - выше всех похвал! И, Боже, как он нёс свой огромный рюкзак! В общем, мы прошли весь маршрут, посмотрели интересные места, физически и морально оздоровились. Природа Крыма восхитительна! А это приключение запомнится на всю жизнь!

  • К
    Ковальчук
    27 мая 2022
    Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
    Большая благодарность экскурсоводу Татьяне Николаевне, очень грамотный и знающий специалист, провела очень познавательную экскурсию по городу. Отдельное спасибо водителю микроавтобуса Андрею. Всех благ и крепкого здоровья вашим сотрудникам.

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Групповые»

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  3. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  4. Через горы Крыма к морю
  5. Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "Групповые" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 700 до 1 950. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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