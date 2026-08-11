Описание экскурсииИнкерман Наш маршрут начнётся со знакомства с историей древнего города. Мы разгадаем секрет его названия, по пути увидим Загайтанскую скалу, в которой находится более 300 древних пещер, узнаем историю крупнейшего в Крыму пещерного монастыря святой Софии. Монастырь святого Климента Мы увидим древние кельи и храмы, вырубленные в скале, узнаем почему римский папа Климент стал святым покровителем этих мест и куда делся святой источник, открытый мучеником Крепость Каламита Далее мы осмотрим руины крепости, построенной в 1427 году, узнаем, какие события происходили здесь в средневековье, увидим Севастопольскую бухту глазами императрицы Екатерины II. Древняя каменоломня и святое озеро Завершим путешествие осмотром уникальной каменоломни, существовавшей еще в первых веках до нашей эры, узнаем почему монахи считают воду в озере святой.
ежедневно с 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь святого Климента
- Крепость Каламита
- Древние каменоломни
- Карьерное озеро
Что включено
- В стоимость экскурсии входит трансфер на внедорожнике, услуги гида.
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Балаклавы
Похожие экскурсии на «Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы»
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Через горы Крыма к морю
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
20 авг в 08:30
23 авг в 08:30
1950 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава - Чембало - Симболон
Начало: Площадь 1-го Мая
4275 ₽
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды. Экскурсия-прогулка
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
Расписание: Каждый день с 8.00
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
10 000 ₽ за экскурсию