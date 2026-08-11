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Виктория Ваш гид в Балаклаве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Инкерман Наш маршрут начнётся со знакомства с историей древнего города. Мы разгадаем секрет его названия, по пути увидим Загайтанскую скалу, в которой находится более 300 древних пещер, узнаем историю крупнейшего в Крыму пещерного монастыря святой Софии. Монастырь святого Климента Мы увидим древние кельи и храмы, вырубленные в скале, узнаем почему римский папа Климент стал святым покровителем этих мест и куда делся святой источник, открытый мучеником Крепость Каламита Далее мы осмотрим руины крепости, построенной в 1427 году, узнаем, какие события происходили здесь в средневековье, увидим Севастопольскую бухту глазами императрицы Екатерины II. Древняя каменоломня и святое озеро Завершим путешествие осмотром уникальной каменоломни, существовавшей еще в первых веках до нашей эры, узнаем почему монахи считают воду в озере святой.

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