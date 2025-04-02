Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Фиолент - земля Богов: погружение в историю и красоты Балаклавы
Познайте дух древности и природные чудеса Балаклавы на экскурсии Фиолент - земля Богов. Вас ждут незабываемые виды и исторические реликвии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8:00
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
8200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве
Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Дорос - загадочная столица княжества Феодоро в Балаклаве
Погрузитесь в историю Дороса, где встречаются культуры и цивилизации на плато Мангуп-Кале. Исследуйте древние развалины и уникальные археологические объекты
Начало: Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Расписание: по договоренности
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
9990 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Храм Двенадцати Апостолов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Балаклаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в апреле 2025
Сейчас в Балаклаве в категории "Храм Двенадцати Апостолов" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1250 до 10 500.
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Балаклаве на 2025 год по теме «Храм Двенадцати Апостолов», цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь