Экскурсии на автобусе в Балаклаве

Найдено 5 экскурсий в категории «На автобусе» в Балаклаве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, где восточная культура сочетается с древней историей. Узнайте больше на нашей экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
950 за человека
Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Севастополем. Личный гид в вашем авто покажет главные достопримечательности города
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Согласно расписанию в календаре ежедневно с 09:00 до 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700 за человека
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
Откройте для себя уникальные места Крыма с личным гидом. Путешествие по Балаклаве и Фиоленту, морская прогулка и удивительные природные пейзажи ждут вас
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00,10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
850 за человека
Личный гид к Вам в авто - Массандра: дворец, вино и морская прогулка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100 за человека
Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
Погрузитесь в мир крымского виноделия и истории с личным гидом. Посетите Инкерманский завод марочных вин, пещерные храмы и крепость Каламита
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванова
    10 октября 2022
    Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
    Понравилось всё: маршрут, экскурсовод. Спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2022
    Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
    Всё понравилось, было очень интересно и насыщенно!!! Экскурсовод Александр подробно рассказал не только о Балаклаве и мысе Фиолент, но и
    читать дальше

    о самом городе Севастополь с его уникальной историей. В программу также входило посещение музея подводных лодок в Балаклаве, что тоже запомнится надолго своим масштабами! Рекомендую данную экскурсию!

  • К
    Ковальчук
    27 мая 2022
    Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
    Большая благодарность экскурсоводу Татьяне Николаевне, очень грамотный и знающий специалист, провела очень познавательную экскурсию по городу. Отдельное спасибо водителю микроавтобуса Андрею. Всех благ и крепкого здоровья вашим сотрудникам.

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
  2. Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
  3. Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
  4. Личный гид к Вам в авто - Массандра: дворец, вино и морская прогулка
  5. Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 1 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Балаклаве на 2024 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам