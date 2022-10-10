1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, где восточная культура сочетается с древней историей. Узнайте больше на нашей экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
950₽ за человека
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Севастополем. Личный гид в вашем авто покажет главные достопримечательности города
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Согласно расписанию в календаре ежедневно с 09:00 до 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700₽ за человека
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто - Балаклава и Фиолент
Откройте для себя уникальные места Крыма с личным гидом. Путешествие по Балаклаве и Фиоленту, морская прогулка и удивительные природные пейзажи ждут вас
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00,10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
850₽ за человека
Групповая
9 часов
Массандра и Форосский храм: экскурсия с дегустацией вина в Балаклаве
Погрузитесь в мир истории и вина с экскурсией по Массандре и Форосскому храму. Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
Погрузитесь в мир крымского виноделия и истории с личным гидом. Посетите Инкерманский завод марочных вин, пещерные храмы и крепость Каламита
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванова10 октября 2022Понравилось всё: маршрут, экскурсовод. Спасибо за экскурсию!
- ННаталья13 сентября 2022Всё понравилось, было очень интересно и насыщенно!!! Экскурсовод Александр подробно рассказал не только о Балаклаве и мысе Фиолент, но и
- ККовальчук27 мая 2022Большая благодарность экскурсоводу Татьяне Николаевне, очень грамотный и знающий специалист, провела очень познавательную экскурсию по городу. Отдельное спасибо водителю микроавтобуса Андрею. Всех благ и крепкого здоровья вашим сотрудникам.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «На автобусе»
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