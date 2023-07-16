1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов: погружение в историю и красоты Балаклавы
Познайте дух древности и природные чудеса Балаклавы на экскурсии Фиолент - земля Богов. Вас ждут незабываемые виды и исторические реликвии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Балаклаве: путешествие в историю Византийской крепости
Приглашаем на увлекательное путешествие по руинам Эски-Кермена, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EE.sanna16 июля 2023Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Необычные»
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