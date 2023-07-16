Необычные экскурсии по Балаклаве

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Балаклаве, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 4 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:15
22 июня в 08:15
1 600 за человека
Фиолент - земля Богов
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов: погружение в историю и красоты Балаклавы
Познайте дух древности и природные чудеса Балаклавы на экскурсии Фиолент - земля Богов. Вас ждут незабываемые виды и исторические реликвии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Балаклаве: путешествие в историю Византийской крепости
Приглашаем на увлекательное путешествие по руинам Эски-Кермена, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200 за всё до 4 чел.
Святыни Севастополя
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    E.sanna
    16 июля 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
    читать дальше

    здешних мест. Завёз нас в Чебуречную, рекомендуем к посещению. Кто захочет в этой поездке ещё и побывать в Балаклавском музейном комплексе, то советуем выезжать на экскурсию в 8-9 утра, чтобы неспеша всё успеть посмотреть. Василий интересный рассказчик, расскажет про здешние места всё и даже больше. Поездка прошла интересно и на комфортной машине. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
  2. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  3. Фиолент - земля Богов
  4. Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
  5. Святыни Севастополя
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 600 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Балаклаве на 2024 год по теме «Необычные», 3 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам