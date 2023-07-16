Экскурсии от вашего отеля в Балаклаве

Найдено 6 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Балаклаве, цены от 8 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 4 чел.
Фиолент - земля Богов
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов: погружение в историю и красоты Балаклавы
Познайте дух древности и природные чудеса Балаклавы на экскурсии Фиолент - земля Богов. Вас ждут незабываемые виды и исторические реликвии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Балаклаве: путешествие в историю Византийской крепости
Приглашаем на увлекательное путешествие по руинам Эски-Кермена, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 200 за всё до 4 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве
Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Святыни Севастополя
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
10 400 за всё до 4 чел.
Экскурсия для семьи с детьми 5+ по Балаклаве
Индивидуальная
5 часов
Семейная экскурсия-прогулка по историческому Балаклаве с интерактивом для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балаклаве, где каждый шаг раскрывает страницы истории. Идеально для семей с детьми
Начало: Забираю с места вашего проживания - Южная сторона
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    E.sanna
    16 июля 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
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    здешних мест. Завёз нас в Чебуречную, рекомендуем к посещению. Кто захочет в этой поездке ещё и побывать в Балаклавском музейном комплексе, то советуем выезжать на экскурсию в 8-9 утра, чтобы неспеша всё успеть посмотреть. Василий интересный рассказчик, расскажет про здешние места всё и даже больше. Поездка прошла интересно и на комфортной машине. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
  2. Фиолент - земля Богов
  3. Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
  4. Пещерный монастырь Качи-Кальон
  5. Святыни Севастополя
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июле 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 200 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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