Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

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Балаклава и ее живописные окрестности

Погрузиться в богатую историю города и насладиться его фантастическими пейзажами

Ilya
Ilya – Гид из Балаклавы
Балаклаве более 2500 лет, и за это время она видела многое.

Вы подниметесь на генуэзскую крепость Чембало, посетите бывшие секретные объекты, насладитесь шикарными морскими видами и увидите озеро в виде сердца.

А также узнаете, как Балаклава связана с Куприным и Одиссеем и какую роль она сыграла в Крымской войне.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 950 ₽ за экскурсию

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Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности

Что вас ожидает

День в окружении невероятных пейзажей
В первую очередь вы заедете на голубое озеро в виде сердца — одно из самых фотогеничных мест Крыма. Далее посетите некогда закрытый военный городок на Караньском плато, раскроете историю 📖 его фортификационных сооружений и насладитесь видами на мыс Фиолент и акваторию. В живописной Балаклаве погуляете по уютной набережной, отыщете места из книги Куприна «Листригоны» и, словно средневековые рыцари, подниметесь на итальянскую крепость Чембало.

Форты, траншеи и казематы
Вы посетите Южный форт на горе Аскети, построенный еще до Первой мировой войны. Пройдете по траншеям и казематам, оцените их отличную акустику и полюбуетесь потрясающим видом на мыс Айя и Балаклаву. А если останутся силы и время, также заглянете на заброшенный ракетно-зенитный комплекс «Утес» и исследуете подземные туннели и шахты периода Холодной войны.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.

Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ilya
Ilya
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Илья. Я увлекаюсь историей Крыма и Севастополя с детства. С удовольствием расскажу о богатом прошлом полуострова и покажу его прекрасные виды.
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