Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

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Балаклава и Фиолент на внедорожнике!

Проехать по самым живописным местам Крыма и за один день увидеть море, скалы, крепости и монастыри

Василий
Василий – Гид из Балаклавы
Вы насладитесь фантастическими видами с мыса Фиолент, услышите о героизме Балаклавы и рассмотрите знаменитое озеро в виде сердца.

Подышите целебным воздухом, оцените сохранившиеся христианские святыни и полюбуетесь чудесными пляжами и бескрайним морем.

А я помогу вам проследить местную историю 📖 длиной в 2500 лет и расскажу о современной жизни Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!

Что вас ожидает

Невероятный Фиолент
Вы проедете вдоль побережья Фиолента и насладитесь захватывающими дух видами на море 🌊 и скалы. Рассмотрите с высоты пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, отыщете грот Дианы и по желанию спуститесь по крутой лестнице к пляжу Каравелла. А также услышите трогательный древнегреческий миф о скалах Пилад, Орест и Ифигения, увидите Яшмовый пляж 🏖️ и старинный Свято-Георгиевский монастырь, насчитывающий более 1100 лет.

Героическая Балаклава
По пути к Балаклаве мы заедем на Кадыковский карьер, где вы увидите «звезду» инстаграма — озеро в виде сердца. Затем проедем по самой Балаклаве, поднимемся на смотровую площадку, откуда вы полюбуетесь городом с его уютной набережной с одной стороны и мысом Айя с другой. А также услышите историю 📖 Балаклавы со времен Гомера до визита Черчилля, увидите генуэзскую крепость Чембало и по желанию подниметесь на нависающую над обрывом «Бочку смерти».

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике с климат-контролем
  • Чай, вода и легкий перекус в дороге включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
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