Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

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Балаклава, или крымская Венеция

Насладиться прогулкой и панорамами, прикоснуться к истории и узнать интересные местные факты

Нина
Нина – Гид из Балаклавы
Одна из самых живописных бухт Крыма ждет вас рядом с Севастополем.

Балаклава откроется вам как на ладони со смотровых площадок, очарует своей набережной, поделится историей 📖 и необычными воспоминаниями.

Вы погуляете по городу, подниметесь на 19 батарею, по желанию побываете на знаменитом бирюзовом озере и увезете с собой отличные фото!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция

Что вас ожидает

Балаклава сквозь время
Как в этой черноморской бухте возник город 🏙️ и как тут замешана «Одиссея» Гомера? Понятно и увлеченно я расскажу об истории 📖 Балаклавы, открою тайну корабля «Черный принц» и исчезнувшей железной дороги. Вы узнаете, что здесь делали англичане и французы в середине 19 века, как они пережили зиму на побережье, как в нашем гардеробе появились кардиган и балаклава.

Вы погрузитесь и в военное прошлое города. На 19 батарее представите себя бойцами во время Великой Отечественной войны. С местной смотровой площадки откроется дивный вид на город 🏙️ и музей 🖼 подводных лодок — мы поговорим об этом выдающемся сооружении и его роли в жизни Крыма сегодня.

Хроники и виды шаг за шагом
Мы поговорим о цели оборонительных башен, поднявшись на одну из них, и буквально прикоснемся к истории 📖. Гуляя по атмосферной набережной, найдем бронзового кота с барабулей (пора загадать желание!). Пройдем по улочкам по следам Куприна и обсудим, что он хотел сделать с Балаклавой. А закончить путешествие предлагаю в одном из двух мест на выбор: у знаменитого голубого озера, самого инстаграмного уголка Балаклавы, или в шампанерии «Золотая балка».

Организационные детали

  • Начать экскурсию ⛳ можно в Балаклаве или Севастополе
  • Экскурсия ⛳ автопешеходная. Транспорт включен в стоимость.
  • По желанию можем зайти перекусить в кафе (оплачивается отдельно)
Начало и место завершения
🚩 в Балаклаве или Севастополе
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция
Балаклава, или крымская Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!
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