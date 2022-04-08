Что вас ожидает

Аперитив у крепости Чембало

В начале путешествия мы расположимся у крепости Чембало с видом на Балаклавскую бухту: поговорим о моряках-первопроходцах, о быте греков и итальянских колониях на Крымском полуострове. А дополнит рассказы и дивные панорамы бутылка игристого «Золотая балка» в сопровождении местных фермерских сыров.

Променад по набережной с кофе

Затем прогуляемся по набережной, перемещаясь в Крым начала 20 века. Вы сможете представить себя Куприным, который запасается вдохновением для новых рассказов у берега моря за чашкой свежесваренного кофе. Последуем его примеру: в окружении исторических находок выпьем знаменитый лавандовый кофе.

Пробуем крымские янтыки

Вы узнаете об эпохе Крымского ханства, о его роли в истории Балаклавы и о влиянии крымских татар на аутентичную местную кухню. Обсудим, как чебуреки стали визитной карточкой полуострова, и, разумеется, попробуем янтыки и чебуреки с мидиями — уверена, о таком вы и не слышали!

Дегустация на винодельне

Говоря о гастрономической жизни Крыма, невозможно забыть о виноделии. В окружении виноградников я расскажу, чем уникален терруар Севастополя и почему здесь так много частных виноделен. Вы услышите историю завода «Золотая балка», узнаете, что о игристом говорил Микоян и как предприятие пережило эпоху Горбачева. А в завершение сможете отправиться на винную дегустацию.

Организационные детали