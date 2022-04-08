Что вас ожидает

Пещерный монастырь Челтер-Мармара

Мы прокатимся по извилистой горной дороге, поднимемся на хребет Кора-Коба и полюбуемся фантастическим видом на одноименную долину. Далее по деревянной лестнице спустимся в действующий пещерный монастырь Челтер-Мармара. Вы погрузитесь в его историю, пройдете по скальным лабиринтам и по желанию поставите свечи. Рассмотрите остатки каменной оборонительной стены и узнаете, какие события здесь происходили.

Легендарный Эски-Кермен

Эски-Кермен — самый большой пещерный город Крыма. Мы погуляем по его главной средневековой улице, где когда-то ездили колесницы, и посетим храм Судилище. А также увидим остатки Базилики и жилых наземных кварталов. На восточном краю плато осмотрим храм Успения, где сохранились фрагменты фресок конца XIII века. Я расскажу о прошлом и настоящем этого удивительного места.

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