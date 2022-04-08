Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма

Посетить город-крепость Эски-Кермен и погулять по скальному монастырю Челтер-Мармара

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать древние пещерные поселения Крыма! Вы узнаете, как и когда они возводились, кто их населял и с какими трудностями сталкивались местные жители.

Посетите высеченные в скалах храмы, насладитесь захватывающими дух пейзажами и услышите множество интересных историй.
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пещерный монастырь Челтер-Мармара

Мы прокатимся по извилистой горной дороге, поднимемся на хребет Кора-Коба и полюбуемся фантастическим видом на одноименную долину. Далее по деревянной лестнице спустимся в действующий пещерный монастырь Челтер-Мармара. Вы погрузитесь в его историю, пройдете по скальным лабиринтам и по желанию поставите свечи. Рассмотрите остатки каменной оборонительной стены и узнаете, какие события здесь происходили.

Легендарный Эски-Кермен

Эски-Кермен — самый большой пещерный город Крыма. Мы погуляем по его главной средневековой улице, где когда-то ездили колесницы, и посетим храм Судилище. А также увидим остатки Базилики и жилых наземных кварталов. На восточном краю плато осмотрим храм Успения, где сохранились фрагменты фресок конца XIII века. Я расскажу о прошлом и настоящем этого удивительного места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике с кондиционером и WI-FI. По запросу я могу установить детские кресла.
  • Входные билеты в Эски-Кермен оплачиваются дополнительно — 100 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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