Что вы увидите
- Посетите красивейшие места Черноморского побережья
Technema 80
Technema 80 — яхта 🛥️, которая вошла в историю 📖 итальянского яхтостроения благодаря своему быстрому и очень стабильному корпусу.
Для своего размера у Technema 80 удивительно просторные пассажирские каюты и салон. Её интерьеры выполнены в неустаревающем классическом стиле, который безусловно покорит любого моремана.
- Длина: 24 м
- Вместимость: 12 пассажиров
- 4 полноценные спальные каюты
- Wi-Fi, TV, AppleTV, Audio stereosystem, Seabob, лыжи снаряжение для рыбалки, моторная лодка
Что не входит
- Снаряжение для подводного плавания (Snorkelling equipment)
- Услуги кока на борту.
Начало и место завершения
🚩 Балаклава
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий В.
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