Technema 80

Technema 80 — яхта 🛥️, которая вошла в историю 📖 итальянского яхтостроения благодаря своему быстрому и очень стабильному корпусу.

Для своего размера у Technema 80 удивительно просторные пассажирские каюты и салон. Её интерьеры выполнены в неустаревающем классическом стиле, который безусловно покорит любого моремана.