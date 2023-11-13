1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды: Индивидуальная экскурсия по Балаклаве и ее окрестностям
Погрузитесь в историю и красоту Балаклавы вместе с нашей экскурсией. Откройте уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Морские прогулки в Балаклаве: открытое море, дельфины и подводная охота
Откройте для себя волшебство морских прогулок в Балаклаве. Идеальный выбор для незабываемого отдыха и приключений на воде
Начало: Набережная Балаклавы
Расписание: Любой день
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Погрузитесь в мир приключений и тайн севастопольского побережья, путешествуя на внедорожнике с личным гидом
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Круиз
3 часа
Незабываемый круиз на яхте Sunseeker 50 по Чёрному морю из Балаклавы
Представьте себе круиз на роскошной яхте, где каждый момент наполнен красотой Чёрного моря и комфортом Sunseeker 50
Начало: Балаклава
Расписание: Зависит от погодных условий
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
115 500₽ за всё до 8 чел.
Круиз
3 часа
Неповторимый круиз на яхте Technema 80 по Чёрному морю из Балаклавы
Погрузитесь в мир морских приключений с круизом на яхте Technema 80. Комфорт, роскошь и красота Чёрного моря ждут вас
Начало: Балаклава
Расписание: Зависит от погодных условий
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
181 500₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
17 часов
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды в Балаклаве
Погрузитесь в магию ночного фотографирования лавандовых полей под звездным небом Балаклавы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 18:00 до 11:00
20 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Однодневная экскурсия на лавандовые поля в Крыму с фотосессией
Однодневная поездка на крымские поля лаванды с фотосессией. Уникальные пейзажи и яркие впечатления ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 14:00 до 20:00
21 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Балаклава: от Байдарских ворот до горы Мердвен-Кая с чаем на травах
Погрузитесь в историю и красоту южного берега Крыма, следуя путями великих личностей и римских легионеров
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов: погружение в историю и красоты Балаклавы
Познайте дух древности и природные чудеса Балаклавы на экскурсии Фиолент - земля Богов. Вас ждут незабываемые виды и исторические реликвии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен в Балаклаве: путешествие в историю Византийской крепости
Приглашаем на увлекательное путешествие по руинам Эски-Кермена, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон в Балаклаве
Погрузитесь в мир древних традиций и удивительной природы, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дорос - загадочная столица княжества Феодоро в Балаклаве
Погрузитесь в историю Дороса, где встречаются культуры и цивилизации на плато Мангуп-Кале. Исследуйте древние развалины и уникальные археологические объекты
Начало: Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым: Пещерные города и храмы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные пещерные города и храмы Балаклавы в компании опытного гида
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейная экскурсия-прогулка по историческому Балаклаве с интерактивом для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балаклаве, где каждый шаг раскрывает страницы истории. Идеально для семей с детьми
Начало: Забираю с места вашего проживания - Южная сторона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Балаклава - жемчужина Крыма: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Балаклавы, поднимитесь на крепость Чембало, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пейзажами
Начало: Балаклава ул. Крестовского, 28
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 ноября 2023Невероятные пейзажи, интересная экскурсия, приятный гид Виктория - так в трех фраза можно охарактеризовать это путешествие!
- ООльга13 августа 2023От экскурсии получили все что хотели. Прекрасная прогулка с шикарными видами, купание в открытом море, дельфины! Великолепный семейный отдых на море! Большое спасибо капитану Александру.
- EE.sanna16 июля 2023Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
- ППолина3 марта 2023В составе группы были гости города и местные. С удовольствием отмечаю, что местным тоже было интересно. Маршрут продуманный, логичный, материал интересный. Красота неописуемая, конечно, всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в июне 2024
Сейчас в Балаклаве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3 000 до 181 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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