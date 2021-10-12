Огромное спасибо Нине за экскурсию! Так интересно рассказала историю Балаклавы с основания и первых упоминаний до её роли в ВОВ. Также хочу отметить, что Нина очень правильными словами описала героизм и горечь событий ВОВ! Всем рекомендую! Сыну 13 лет очень понравилось, слушал с интересом.

В Валерия 5

Приезжаем в Крым в большей степени ради знакомства с полуостровом. Прочитали про Василия на сайте, решили, что с таким человеком будет интересно и не ошиблись. Василий очень легкий в общении человек, чуткий и внимательный. Шесть часов экскурсии пролетели незаметно! Он показал нам Балаклаву с разных сторн, ее самые красивейшие уголки, которые мы сами бы никогда не нашли. И при этом мы успели обсудить и известные события недавних лет, то как живут крымчане сегодня. Так же хочу отметить пунктуальность, интеллигентность, позитив и честность Василия, спасибо. А еще Василий помог сделать замечательные фотографии, увезти домой кусочек этих сказочных мест. Однозначно, наши рекомендации. С уважением и пожеланиями адекватных и улыбчивых туристов) Олег и Валерия г. Воронеж