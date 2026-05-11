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здесь крепость, и во время Крымской войны и Великой Отечественной! Открыли для себя, восхитились и полюбили этот уникальный город! И все благодаря нашему прекрасному гиду Светлане! Когда ты оказываешься в новом месте, очень важно кто тебе его покажет! Если тебе повезет, то есть шанс, что ты откроешь для себя новую страницу, заинтересуешься, захочешь вернуться, если нет - то изменить это первое впечатление будет очень трудно! Нам повезло! Как приятно видеть, когда гид не просто говорит заученные фразы, а когда горят глаза, и гид рад, что у вас есть время и он больше может успеть рассказать и показать! Удивительно, после большого путешествия по Крыму, первое что вспоминается это Балаклава! И это исключительно заслуга Светланы! Когда приедем в следующий раз, обязательно посетим и другие экскурсии! Спасибо ОГРОМНОЕ! От души рекомендую!