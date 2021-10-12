Все экскурсии в Балаклаве
Доступно 20 экскурсий 🚌 в Балаклаве на 2021 год, 59 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
8ч
1 000₽
за 1 чел.
Балаклавская дуга
Исполинские скалы, неприступные в прошлом цитадели, памятники трёх войн и восхитительные...
По вторникам и четвергам в 10:00
Индивидуальная экскурсия
17ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Ночной фототур на поле лаванды в Тургеневке даст возможность в комфортных условиях сфотографировать рассвет...
По договоренности с 18:00 до 11:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
5 650₽
за 1-4 чел.
Балаклава и ее живописные окрестности
Погрузиться в богатую историю города и насладиться его фантастическими пейзажами
Индивидуальный тур
6ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Индивидуальная прогулка на поля лаванды в Крыму
Вас ждёт однодневная поездка на поля лаванды в Крыму и красивая фотосессия в цветах
По договоренности с 14:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
7 000₽
за 1-4 чел.
Тайны подземной Балаклавы
Сталкерское авто-пешеходное путешествие в эпоху закрытого военного «города-призрака»
6д
30 000₽
за 1 чел.
28 декабря - 02 января 2022, 03 января - 08 января 2022
Индивидуальная экскурсия
5ч
10 400₽
за 1-4 чел.
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Проехать по самым живописным местам Крыма и за один день увидеть море, скалы, крепости и монастыри
Индивидуальная экскурсия
3ч
115 500₽
за 1-8 чел.
Круиз по Чёрному морю на яхте Sunseeker 50
Аренда яхты в Крыму - это эксклюзивная возможность посетить красивейшие места Черноморского побережья...
Зависит от погодных условий
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Балаклава, или крымская Венеция
Насладиться прогулкой и панорамами, прикоснуться к истории и узнать интересные местные факты
Индивидуальная экскурсия
3ч
181 500₽
за 1-12 чел.
Круиз по Чёрному морю на яхте Technema 80
Аренда яхты в Крыму - это эксклюзивная возможность посетить красивейшие места Черноморского побережья...
Зависит от погодных условий
Индивидуальная экскурсия
2ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия. »
Узнать историю крепостей и секретных объектов, открыть пейзажные бухты и запечатлеть лучшие моменты
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично!...
ежедневно в 08:30 утра
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 800₽
за 1-4 чел.
Балаклава — жемчужина Крыма
Проследить путь курорта от пограничного поста до уютного крымского городка
8ч
850₽
за 1 чел.
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Треккинг в Байдарской долине - отличный вариант для похода всей семьёй! Здесь не будет слишком...
По средам в 08:30
9ч
980₽
за 1 чел.
Через горы Крыма к морю
Вы любите походы, так как люблю я
По четвергам и воскресеньям в 08:15
10ч
1 200₽
за 1 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Предлагаю вам пройти через весь Чернореченский каньон
По средам и пятницам в 08:15
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальный тур
7ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
По договоренности с 08:30 до 15:40
Индивидуальная экскурсия
7ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
По договоренности с 08:30 до 15:40
5ч
1 500₽
за 1 чел.
Балаклава и Фиолент
Крым - это край степей, гор, лесов, а также солёных и пресных источников, поэтому мест для активного...
Ежедневно в 11:30, 14:00
Последние отзывы «Экскурсии Балаклавы»
- Отзыв на: Балаклава, или крымская ВенецияННаталья12 октября 2021Огромное спасибо Нине за экскурсию! Так интересно рассказала историю Балаклавы с основания и первых упоминаний до её роли в ВОВ. Также хочу отметить, что Нина очень правильными словами описала героизм и горечь событий ВОВ! Всем рекомендую! Сыну 13 лет очень понравилось, слушал с интересом.
- Отзыв на: Балаклава и ее живописные окрестностиДДмитрий8 октября 2021Хорошая экскурсия. Илья просто и доходчиво подавал материал, детям было интересно. Всем советую
- Отзыв на: Балаклава и ее живописные окрестностиИИгорь6 октября 2021Интересная экскурсия, спасибо гиду за умение гибко подстроиться по маршруту под маленьких детей, с их непредсказуемым поведением. Также порадовали интересные рассказы про военные действия в Балаклаве с привязкой к местности, а детям немного театральности!
- Отзыв на: Балаклава — жемчужина Крымаддмитрий26 сентября 2021Хочу отметить высокий уровень знаний экскурсовода Светланы и хорошую подготовку маршрута. Благодарю гида за качественную работу. Спасибо.
- ЕЕлена20 сентября 2021Бегите к Илье не задумываясь: увлечет, окутает, заинтересует повествованием. На всем протяжении пути будет одаривать подножными трофеями: гильзами, осколками, сезонными ягодами, травами… Готовьте карманы. С таким путешествием начинается любовь к Севастопольским землям. Это нужно видеть, прикасаться к ним, трепетно читать. Илья, спасибо!
- ВВадим19 сентября 2021Спасибо Василию за экскурсию! Очень понравилось. Видно, что человек любит и болеет за судьбу своего региона. Мы полностью его поддерживаем! Ураааааа!
- ВВалерия18 сентября 2021Приезжаем в Крым в большей степени ради знакомства с полуостровом. Прочитали про Василия на сайте, решили, что с таким человеком будет интересно и не ошиблись. Василий очень легкий в общении человек, чуткий и внимательный. Шесть часов экскурсии пролетели незаметно! Он показал нам Балаклаву с разных сторн, ее самые красивейшие уголки, которые мы сами бы никогда не нашли. И при этом мы успели обсудить и известные события недавних лет, то как живут крымчане сегодня. Так же хочу отметить пунктуальность, интеллигентность, позитив и честность Василия, спасибо. А еще Василий помог сделать замечательные фотографии, увезти домой кусочек этих сказочных мест. Однозначно, наши рекомендации. С уважением и пожеланиями адекватных и улыбчивых туристов) Олег и Валерия г. Воронеж
- ААлена15 сентября 2021Были на экскурсии с детьми (12 и 16 лет). Дети в восторге! Спрашивают, когда ещё поедем. Немного жутковато в подземной шахте запуска ракет, но в этом как раз и есть изюминка экскурсии. Видели летучую мышку. Обязательно будем рекомендовать данного экскурсовода друзьям.
- ВВалентина15 сентября 2021Экскурсия была превосходной. Мы увидели места, о которых даже не слышали. Спасибо Василию за интересные рассказы, такт и внимание
- ЕЕвгения10 сентября 2021Находимся под большим впечатлением от экскурсии по фортификационным сооружениям Балаклавы, а главное - от рассказов и знаний Ильи, глубоко погружённого в военную историю Крыма и не только. Время пролетело мгновенно, виды с высоты на акваторию Балаклавы завораживающие, а камни хранят столько тайн!