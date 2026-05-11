Мои заказы

Экскурсии в Балаклаве

Найдено 15 экскурсий в Балаклаве, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Джиппинг
5 часов
-
3%
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
12 125 ₽12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Пешая
На автобусе
4 часа
3 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Согласно расписанию в календаре ежедневно с 09:00 до 15:00
1000 ₽ за человека
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Пешая
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
1500 ₽ за человека
Через горы Крыма к морю
Пешая
8 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Через горы Крыма к морю
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
20 авг в 08:30
23 авг в 08:30
1950 ₽ за человека
Балаклава - Чембало - Симболон
Пешая
2.5 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава - Чембало - Симболон
Начало: Площадь 1-го Мая
2375 ₽2500 ₽ за всё до 4 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды. Экскурсия-прогулка
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды. Экскурсия-прогулка
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
Расписание: Каждый день с 8.00
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Балаклава и Фиолент
Пешая
На автобусе
4 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Балаклава и Фиолент
Начало: Центр города Севастополь: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
1200 ₽ за человека
Тайны Инкерманских подвалов
Пешая
На автобусе
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Тайны Инкерманских подвалов
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
1000 ₽ за человека
Сафари-парк львов «Тайган»
Пешая
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Сафари-парк львов «Тайган»
Начало: Центр города Севастополь: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
2000 ₽ за человека
Пещеры Крыма - Шедевры подземного царства
Пешая
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Пещеры Крыма - Шедевры подземного царства
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
2500 ₽ за человека
Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ай-Петри и Ялта
Пешая
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
2500 ₽ за человека
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Пешая
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 8:30
2000 ₽ за человека
Массандра: императорский дворец, дегустация вин
Пешая
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Массандра: императорский дворец, дегустация вин
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
1800 ₽ за человека
Тайны Инкерманских подвалов
На автобусе
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны Инкерманских подвалов
Начало: Центр города: площадь Нахимова
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Побывали на удивительной экскурсии с Викторией. Масса эмоций и впечатлений от необычайных мест, красивых пейзажей, древних раскопок. Виктория - прекрасный
читать дальшеуменьшить

гид, которую интересно слушать и, в целом, с которой приятно общаться: местные легенды, исторические факты, много информации, которая не перегружает экскурсию, а дополняет ее и делает ещё интересней. Однозначно рекомендую данную экскурсию и данного гида

Вам был полезен этот отзыв?
И
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Очень содержательная, информативная, комфортная экскурсия с самыми красивыми видами, а также с посещением нетривиальных мест, куда не попадешь в составе сборной экскурсии! Спасибо Виктории за приятное общение, впечатления и красивые фото!
Вам был полезен этот отзыв?
П
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Виктория великолепно провела нам экскурсию по Фиоленту и Балаклаве!
Приехала точно в назначенное время, забирала нас прям от места проживания.
Ездили вдвоем
читать дальшеуменьшить

с мужем, остались очень довольны. Виктория отличный водитель, хорошо знает местность, по дороге завозит в интересные места, которые на карте не особо заметны.

Очень комфортно, рекомендуем.
10 из 10😎

Вам был полезен этот отзыв?
К
Балаклава - Чембало - Симболон
Светлана провела для нас чудесную экскурсию по Балаклаве! Мы как будто побывали в разных исторических эпохах! И когда генуэсцы строили
читать дальшеуменьшить

здесь крепость, и во время Крымской войны и Великой Отечественной! Открыли для себя, восхитились и полюбили этот уникальный город! И все благодаря нашему прекрасному гиду Светлане! Когда ты оказываешься в новом месте, очень важно кто тебе его покажет! Если тебе повезет, то есть шанс, что ты откроешь для себя новую страницу, заинтересуешься, захочешь вернуться, если нет - то изменить это первое впечатление будет очень трудно! Нам повезло! Как приятно видеть, когда гид не просто говорит заученные фразы, а когда горят глаза, и гид рад, что у вас есть время и он больше может успеть рассказать и показать! Удивительно, после большого путешествия по Крыму, первое что вспоминается это Балаклава! И это исключительно заслуга Светланы! Когда приедем в следующий раз, обязательно посетим и другие экскурсии! Спасибо ОГРОМНОЕ! От души рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Эта экскурсия уже вторая у Виктории, на которой мы побывали! И готовы рекомендовать гида и маршрут всем знакомым! Очень познавательно,
читать дальшеуменьшить

невероятные виды, глубокие и профессиональные знания, которые поданы очень легко и доступно для туриста любого возраста! Бесконечно благодарны и рады знакомству!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Эта экскурсия уже вторая у Виктории, на которой мы побывали! И готовы рекомендовать гида и маршрут всем знакомым! Очень познавательно,
читать дальшеуменьшить

невероятные виды, глубокие и профессиональные знания, которые поданы очень легко и доступно для туриста любого возраста! Бесконечно благодарны и рады знакомству!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Эта экскурсия уже вторая у Виктории, на которой мы побывали! И готовы рекомендовать гида и маршрут всем знакомым! Очень познавательно,
читать дальшеуменьшить

невероятные виды, глубокие и профессиональные знания, которые поданы очень легко и доступно для туриста любого возраста! Бесконечно благодарны и рады знакомству!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Балаклава - Чембало - Симболон
День добрый!! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане!! Хотелось бы поблагодарить Светлану за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много красивых видов с крепости Чембало. при рассказе кажется "оживали" камни.
Вам был полезен этот отзыв?
О
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Уже знакомы с экскурсиями этого гида, поэтому когда планировали посетить Фиолент и Балаклаву обратились именно к Виктории. И в этот
читать дальшеуменьшить

раз остались довольны на все 100! Красивейшие места, есть необычные остановки, которые действительно не предлагаются на других экскурсиях. Грамотный рассказ, очень удачно подобраны достопримечательности так что не наскучит и детям и взрослым. Отдельно спасибо Виктории за фотографии, живые и яркие получились!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Уже знакомы с экскурсиями этого гида, поэтому когда планировали посетить Фиолент и Балаклаву обратились именно к Виктории. И в этот
читать дальшеуменьшить

раз остались довольны на все 100! Красивейшие места, есть необычные остановки, которые действительно не предлагаются на других экскурсиях. Грамотный рассказ, очень удачно подобраны достопримечательности так что не наскучит и детям и взрослым. Отдельно спасибо Виктории за фотографии, живые и яркие получились!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 62 отзыва в Балаклаве

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве

Самые популярные экскурсии в Балаклаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы;
  2. Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый;
  3. Бахчисарай: на перекрестке трех культур;
  4. Через горы Крыма к морю;
  5. Балаклава - Чембало - Симболон.
Что посмотреть в Балаклаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Музей подводных лодок;
  2. Мыс Фиолент;
  3. Храм Двенадцати Апостолов.
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в августе 2026
Сейчас в Балаклаве можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1000 до 14 100 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Балаклава ждет вас с уникальным выбором экскурсий, полных истории и приключений. Познакомьтесь с подводным миром, изучите музей подводных лодок и откройте для себя культурное наследие Крыма. Планируйте свою поездку в декабре 2026 года и окунитесь в атмосферу этого места с нами!