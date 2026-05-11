-
3%
Индивидуальная
до 5 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: Севастополь, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
12 125 ₽
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Согласно расписанию в календаре ежедневно с 09:00 до 15:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай: на перекрестке трех культур
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно 08:30, 09:00. 10:00, 11:00. 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Через горы Крыма к морю
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
20 авг в 08:30
23 авг в 08:30
1950 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава - Чембало - Симболон
Начало: Площадь 1-го Мая
2375 ₽
2500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды. Экскурсия-прогулка
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
Расписание: Каждый день с 8.00
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Балаклава и Фиолент
Начало: Центр города Севастополь: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Тайны Инкерманских подвалов
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Сафари-парк львов «Тайган»
Начало: Центр города Севастополь: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Пещеры Крыма - Шедевры подземного царства
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 8:30
2000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Массандра: императорский дворец, дегустация вин
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Расписание: ежедневно с 08:30 до 13:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тайны Инкерманских подвалов
Начало: Центр города: площадь Нахимова
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Побывали на удивительной экскурсии с Викторией. Масса эмоций и впечатлений от необычайных мест, красивых пейзажей, древних раскопок. Виктория - прекрасный
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И
Очень содержательная, информативная, комфортная экскурсия с самыми красивыми видами, а также с посещением нетривиальных мест, куда не попадешь в составе сборной экскурсии! Спасибо Виктории за приятное общение, впечатления и красивые фото!
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П
Виктория великолепно провела нам экскурсию по Фиоленту и Балаклаве!
Приехала точно в назначенное время, забирала нас прям от места проживания.
Ездили вдвоем
Приехала точно в назначенное время, забирала нас прям от места проживания.
Ездили вдвоем
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К
Светлана провела для нас чудесную экскурсию по Балаклаве! Мы как будто побывали в разных исторических эпохах! И когда генуэсцы строили
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Л
Эта экскурсия уже вторая у Виктории, на которой мы побывали! И готовы рекомендовать гида и маршрут всем знакомым! Очень познавательно,
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Д
Эта экскурсия уже вторая у Виктории, на которой мы побывали! И готовы рекомендовать гида и маршрут всем знакомым! Очень познавательно,
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Н
Эта экскурсия уже вторая у Виктории, на которой мы побывали! И готовы рекомендовать гида и маршрут всем знакомым! Очень познавательно,
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О
День добрый!! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане!! Хотелось бы поблагодарить Светлану за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много красивых видов с крепости Чембало. при рассказе кажется "оживали" камни.
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О
Уже знакомы с экскурсиями этого гида, поэтому когда планировали посетить Фиолент и Балаклаву обратились именно к Виктории. И в этот
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Н
Уже знакомы с экскурсиями этого гида, поэтому когда планировали посетить Фиолент и Балаклаву обратились именно к Виктории. И в этот
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Всего 62 отзыва в Балаклаве
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Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве
Самые популярные экскурсии в Балаклаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
Что посмотреть в Балаклаве
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Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в августе 2026
Сейчас в Балаклаве можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1000 до 14 100 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Балаклава ждет вас с уникальным выбором экскурсий, полных истории и приключений. Познакомьтесь с подводным миром, изучите музей подводных лодок и откройте для себя культурное наследие Крыма. Планируйте свою поездку в декабре 2026 года и окунитесь в атмосферу этого места с нами!