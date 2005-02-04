Вы любите походы, так как люблю я

Вы любите походы, так как люблю я? Если да, то присоединяйтесь к моему однодневному походу по горам Крыма.

Крым — идеальное место для походов.

И только так вы сможете максимально насладиться красотами полуострова.

Со мной вы увидите скалу Носорог, пройдете через перевал Кала-Фатлар, попробуете чистую воду из родника Аязьма и искупаетесь на пляже Инжир.
Через горы Крыма к морю
Через горы Крыма к морю
Через горы Крыма к морю
Через горы Крыма к морю
Через горы Крыма к морю

Что вы увидите 🤩

  • Ракетная база «Утёс»
  • Скала Носорог
  • Мысы Айя и Фиолент
  • Пляж Инжир
  • Набережная Балаклавы
Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»
Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель! Начнём поход из села Резервное довольно плавным подъёмом на горный хребет, за которым «скрывается» мыс Айя. Тенистая тропа среди высоких деревьев выведет нас на смотровую площадку над морем на высоте более 500 метров — Верхнюю полку. Совсем близко расположена действующая ракетная база «Утёс», откуда время от времени производятся учебные запуски ракет. Застать их будет большой удачей!
Перевал Кала-Фатлар, родник Аязьма
Мы пойдём на запад по Верхней полке, делая регулярные остановки в местах с наиболее красивыми видами — на вход в Балаклавскую бухту, на мыс Фиолент, на Байдарскую долину, на урочище Аязьма. Наша следующая точка — родник со свежей горной водой, где мы пополним её запасы и расположимся на обед. В рюкзаке гида окажется спрятана целая походная кухня, а полянка над морем превратится в ресторан с самыми лучшими декорациями!
Пляж Инжир, катер
Закончив с обедом, мы продолжим приближаться к морю. Инжир —излюбленное место ценителей диких пляжей и чистейшей воды. Купание после такого насыщенного дня будет как нельзя кстати. Желающие смогут пройти чуть дальше — на нудистский пляж. Закончится наш поход морской прогулкой на катере, который заберет нас прямо с пляжа через час-полтора и доставит в Балаклавскую бухту к городской набережной.

Взять с собой:

  • Удобная обувь;
  • Головной убор от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Одежда по погоде;
  • Желательно пенку-сидушку;
  • Бутылку воды минимум 1 литр на человека;
  • Заряженный телефон;
  • Обратите внимание! Трансфер до Севастополя не включен в стоимость экскурсии. До места встречи вам необходимо добраться самостоятельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 1-10 человек
Детский билет (до 7 лет)
350 ₽
Взрослый билет (7+)
980 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Походный обед и всё необходимое для него
  • Прогулка на катере до Балаклавы
Что не входит
  • Проезд от точки сбора к месту начала пешего маршрута (50 руб/чел)
Где начинаем и завершаем
Начало: Остановка «5-й км Балаклавского шоссе»
Завершение: Балаклава
Важная информация
  • Взять с собой:
  • Удобная обувь
  • Головной убор от солнца
  • Купальные принадлежности
  • Одежда по погоде
  • Желательно пенку-сидушку
  • Бутылку воды минимум 1 литр на человека
  • Заряженный телефон
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По четвергам и воскресеньям в 08:15

Олег А.
Олег А.
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