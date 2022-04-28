Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка

Мы посетим Форосский храм, Массандровский дворец императора Александра III, прогуляемся по дворцовому парку

Групповая
Мы посетим Форосский храм, Массандровский дворец императора Александра III, прогуляемся по дворцовому парку.

Далее на выбор: посещение винзавода «Массандра» (экскурсия по заводу и дегустация лучших образцов вин из Императорских винных подвалов, фирменный магазин) или Никитского ботанического сада.

И закончим путешествие отдыхом в Ялте.
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка
Массандра: императорский дворец, вино и морская прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Форосский храм
  • Массандровский дворец и парк
  • Винзавод «Массандра»
  • Никитский ботанический сад
  • Ялта
Что вас ждет

Форосский храм

Храм Воскресения Христова — православный храм, памятник русской архитектуры конца XIX века, построенный на обрывистом утёсе — Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров.

Массандровский дворец и парк

Массандровский дворец — один из самых живописных памятников архитектуры XIX века, сочетает в себе разные стили и эпохи. История замка интересна и загадочна. В незапамятные времена в его стенах отдыхали цари, вожди и пролетарии. Сегодня здесь находится филиал Алупкинского архитектурно-паркового музея-заповедника.
После красивых парадных залов Массандровского дворца вам будет предоставлен выбор: посещение винзавод «Массандра» (экскурсия по заводу и дегустация лучших образцов вин из Императорских винных подвалов, фирменный магазин) или Никитского Ботанического сада. Отдых в Ялте.
Завод вин «Массандра» является одним из старейших на территории полуострова Крым. В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик. Виноградники всей сети раскинулись от скал южного побережья до восточных окраин близ Судака.
Никитский ботанический сад является ярким образцом садово-паркового искусства, где растения высажены по декоративному принципу. Дендрарий, в котором произрастают более 1 500 видов деревьев и кустарников состоит из четырех парков: Верхнего, Нижнего, Приморского и парка на мысе Монтедор, общей площадью более 40 гектаров.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
официальное оформление туров. Договоры, чеки, что дает вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств,
  • полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия,
  • услуги гида,
  • трансфер,
  • детям от 4-14 лет скидки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

    • входные билеты:

    • Массандровский дворец — 400 руб. /взр., 200 руб. /пен., 70 руб. /дет., при предъявлении удостоверения,
    • Никитский ботанический сад — 300 руб. /взр.
    • винзавод ТМ «Массандра» — 1200 руб. /чел., дети на винзавод не допускаются,
    • морская прогулка в Ялте (по желанию) — 600 руб. /чел
    • обед в кафе по маршруту (по желанию).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
    • Официальное оформление туров. Договоры, чеки, что дает вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
    • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
    • Услуги гида
    • Трансфер
    • Детям от 4-14 лет скидки
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • Массандровский дворец — 400 руб. /взр., 200 руб. /пен., 70 руб. /дет., при предъявлении удостоверения
    • Никитский ботанический сад — 300 руб. /взр.
    • Винзавод ТМ «Массандра» — 1200 руб. /чел., дети на винзавод не допускаются
    • Морская прогулка в Ялте (по желанию) — 600 руб. /чел
    • Обед в кафе по маршруту (по желанию)
    Место начала и завершения?
    площадь Нахимова, доска Почета
    Когда и сколько длится
    Когда: вторник и четверг в 08:30
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Входные билеты в стоимость транспортно-экскурсионного обслуживания не входят
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    вторник и четверг в 08:30

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