Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

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Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»

Узнать историю крепостей и секретных объектов, открыть пейзажные бухты и запечатлеть лучшие моменты

Татьяна
Татьяна – Гид из Балаклавы
Яркая природа Балаклавы и ее многовековая история 📖 напоминают атмосферу итальянских курортов.

Вы услышите об античных мифах и генуэзской крепости, греческих батальонах и английских войсках.

Узнаете о военном объекте времен «холодной войны» и пройдете по местам известных личностей.

А также посетите старейший храм на полуострове 🏝️ и откроете впечатляющие панорамы.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»

Что вас ожидает

Балаклава с древности до наших дней
В городе, окутанном утесами и тайнами, вы услышите древние предания, связанные с этими краями, возле мощной генуэзской крепости Чембало узнаете о периоде Средневековья, о присоединении Тавриды к России и появлении знаменитого пограничного греческого батальона. На бывшей Английской набережной поговорим о Крымской войне, когда отсюда отправлялись на штурм севастопольских бастионов английские войска. Я расскажу о годах «холодной войны» и особом секретном объекте, из-за которого еще 20 лет назад немногие гости Крыма слышали название города, ведь он не наносился на публичные карты. А также о демилитаризации Балаклавы после распада СССР и новом этапе ее развития как туристско-рекреационного центра.

Пейзажи, памятники и прогулка 👣 по следам великих
Я отвезу вас на красивые 🤩 смотровые площадки, с которых открываются прекрасные ракурсы на бухту. Проведу по местам Куприна, «поселившего» здесь некоторых героев его произведений. Расскажу о визите Екатерины II и премьер-министра Великобритании в годы Второй мировой войны Уинстона Черчилля, а также о посещавших Балаклаву русских поэтах, художниках, музыкантах, артистах и политиках. Кроме того, вы познакомитесь с историей 📖 многократно перестраивавшегося храма Двенадцати Апостолов, который считают старейшим на полуострове 🏝️.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Отдельно оплачивается обед и посещение подземного музея (опционально) — 300 руб. /взрослого, 100 руб. /ребенка или студента
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Севастополе
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует гид и фотограф в Крыму — Татьяна. Прогулки со мной — это не только увлекательные программы, но и профессиональная фотосессия. Красота местной природы подарит вам незабываемые эмоции, мои рассказы вдохновят и влюбят вас в Крым, а снимки на память запечатлеют лучшие моменты!
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