Тайны подземной Балаклавы

Сталкерское авто-пешеходное путешествие в эпоху закрытого военного «города-призрака»

5
6 отзывов
Балаклава — одно из мест, где в первые годы ядерной эры начали строить сверхсекретные объекты.

Сложно представить тот колоссальный уровень напряжения, но экскурсия по ранее недоступным комплексам максимально погрузит вас в атмосферу времени.

Вы посетите заброшенные базы крылатых ракет, пройдете по бункерам береговых батарей и откроете тайны сооружений атомного мира.
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы

Что вас ожидает

Караньское плато

Путешествие начнется с живописного места на Караньском платно, где вдали от людей притаилась 21 береговая батарея ещё дореволюционной постройки. Вы осмотрите солдатские кубрики, пройдете по коридорам крепости и выйдете на потрясающие обрывы, с которых открываются завораживающие виды на Балаклавскую акваторию и мыс Фиолент.

Форт Южный

Далее поднимемся на машине на гору Аскети, где расположился построенный еще до Первой мировой войны военный форт. Вы заглянете в траншеи и казематы, оцените их отличную акустику и полюбуетесь потрясающим видом на мыс Айя.

Береговой ракетный комплекс «Утёс» («Объект 100»)

Особой частью программы станет посещение некогда секретной базы. Вы увидите хранилище ядерных ракет. По мрачным коридорам я проведу вас к пусковым ракетным установкам, дизель-генераторным и блокам жизнеобеспечения. Вы узнаете и о тайнах постройки этой базы в горах, и о секретах, которые здесь продолжают храниться. А в дополнение я расскажу об особенностях сооружения сверхсекретной базы подводных лодок в самой Балаклавской бухте.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит на моем транспорте

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Площади 1 мая в Балаклаве
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ilya
Ilya
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Илья. Я увлекаюсь историей Крыма и Севастополя с детства. В июне стал Финалистом Всероссийского конкурса «Мастеров гостеприимства» от платформы «Россия — страна возможностей», получил удостоверение профессионального гида, окончив курсы при музее «Героической обороны и освобождения Севастополя». С удовольствием расскажу о богатом прошлом полуострова и покажу его прекрасные виды.
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6 реальных отзывов от туристов

Е
20 сен 2021
Бегите к Илье не задумываясь: увлечет, окутает, заинтересует повествованием. На всем протяжении пути будет одаривать подножными трофеями: гильзами, осколками, сезонными ягодами, травами… Готовьте карманы.
С таким путешествием начинается любовь к Севастопольским землям. Это нужно видеть, прикасаться к ним, трепетно читать.
Илья, спасибо!
Алена
15 сен 2021
Были на экскурсии с детьми (12 и 16 лет). Дети в восторге! Спрашивают, когда ещё поедем. Немного жутковато в подземной шахте запуска ракет, но в этом как раз и есть изюминка экскурсии. Видели летучую мышку. Обязательно будем рекомендовать данного экскурсовода друзьям.
Евгения
10 сен 2021
Находимся под большим впечатлением от экскурсии по фортификационным сооружениям Балаклавы, а главное - от рассказов и знаний Ильи, глубоко погружённого в военную историю Крыма и не только. Время пролетело мгновенно, виды с высоты на акваторию Балаклавы завораживающие, а камни хранят столько тайн!
Т
1 сен 2021
Не первый раз в Крыму. Не первое знакомство с Балаклавой, но всегда есть желание посетить её снова и снова.
В этот раз выбор пал на приоткрытие "тайн подземной Балаклавы".
Исторические факты сменяются мифами и легендами, которые плавно обретают реальное воплощение.

Маршрут непростой для неподготовленных экскурсантов. Требуется определённая сноровка преодолевать каменистые сыпучие спуски и подъёмы. Мы всё преодолели, благодаря искусно разработанному маршруту. Информация из уст Ильи текла рекой, а мы задавали всё новые вопросы, на которые тут же получали исчерпывающий ответ.
По дороге находились артефакты времён русско-турецкой войны, а также Первой Мировой и Отечественной войн.

Пройдя маршрут понимаешь, как быстро устаревают оборонительные сооружения от создаваемого оружия.

Некогда сверхсекретные объекты начала ядерной эры человечества до сих пор сохранили колоссальный уровень напряжения. Поражает, сколько труда, человеческих ресурсов, средств потрачено на разработку и постройку, теперь уже заброшенных баз крылатых ракет.

Рекомендую всем тем, кому интересна история нашей страны.
В
22 авг 2021
Крутая экскурсия для тех, кто не любит сидеть на диване и интересуется военной историей. Офигительные виды на Балаклаву и окрестности Вам обеспечены!
Мария
5 авг 2021
Замечательная экскурсия с чудесным гидом. Рекомендую. И вот почему:
- интересен сам маршрут и объекты (ты действительно погружаешься в то время, щупаешь историю, объекты хорошо сохранились не смотря на грабительское в своё время отношение к ним);
- Илья великолепный рассказчик и собеседник. Здесь не заученное вещание, а диалог, это ценно. Видно, что он ну очень в теме и горит ею;
- отличный подход к участию детей: без давления и с пониманием к детскому «мне интересно, но я так устал, и хочу обратно», просто и с юмором он их потихоньку переманивал на светлую сторону исследователей.
Нам очень понравилось! Дети чуть выдохнули и сказали: «Было круто. »

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