Что вас ожидает

Магазин шампанских вин

Сначала заедем в фирменный магазин винзавода «Золотая балка», где вы сможете купить бутылочку игристого и погулять по небольшому уютному парку и фотозоной с видом на виноградники.

Музей подводных лодок

Затем вы отправитесь изучать памятник эпохи холодной войны — сверхсекретное убежище в толще скальной породы, построенное для ремонта и обслуживания субмарин Черноморского флота в мирное время и для укрытия — в случае ядерного удара. Внутри находится настоящая дизельная подлодка. У вас будет примерно полтора часа для самостоятельной прогулки по музею с аудиогидом.

Часовая прогулка на катере

По пути к причалу вы оцените пейзажи Балаклавской бухты, зажатой между высоких скал. Гавань полностью закрыта от штормовых волн, благодаря чему в ней всегда штиль. Проедете по набережной Назукина — главному променаду Балаклавы со старинными особняками, рыболовецкими яликами и вальяжными кошками. Увидите руины средневековой крепости Чембало, построенной генуэзскими мореплавателями в 14 веке. А после выйдете в открытое море на прогулочном катере или яхте и, рассматривая памятники с новых ракурсов, познакомитесь с их историей. Возможна встреча с дельфинами:)

Закат на лучшей обзорной площадке Балаклавы

В завершение дня отправимся на вершину горы Кефало-Вриси, с которой открывается потрясающий вид на Балаклаву и окрестности. Здесь вы встретите незабываемый закат. А если пожелаете, я отвезу вас на ужин в ресторан «Шампанерия» или один из рыбных ресторанчиков на набережной.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на путешественников любого возраста. Подойдет и тем, кто впервые в Балаклаве, и тем, кто уже бывал в городе, но еще не насладился морской прогулкой, не посещал знаменитый музей и не любовался балаклавским закатом. Минимум пеших перемещений, знакомство с историей и памятниками в легком формате и организация отдыха, которую я полностью беру на себя.

Организационные детали

Трансфер

Мы можем встретиться как в Севастополе (дорога до Балаклавы займет полчаса), так и в Балаклаве (в этом случае стоимость за экскурсию составит 7000 руб.)

Поездка проходит на автомобиле Mazda 3 (седан), есть детское кресло

Расходы

Дополнительно оплачивается покупка игристого и ужин

Все остальное включено в стоимость

Подготовка