Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере

Погрузиться в атмосферу рыбацкого городка с богатейшей историей и выйти в море в предзакатный час

Индивидуальная
Мы пройдем путь от гомеровской «Одиссеи» до эпохи противостояния двух ядерных сверхдержав.

Поговорим о таврах и генуэзцах, тайнах затонувшего фрегата, местном виноделии и вкладе Балаклавы в мировую моду.

Кроме того, вы узнаете, как с подачи Куприна она едва не стала независимой республикой.

А также прогуляетесь на катере и встретите закат на лучшей панорамной точки города.
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Магазин шампанских вин

Сначала заедем в фирменный магазин винзавода «Золотая балка», где вы сможете купить бутылочку игристого и погулять по небольшому уютному парку и фотозоной с видом на виноградники.

Музей подводных лодок

Затем вы отправитесь изучать памятник эпохи холодной войны — сверхсекретное убежище в толще скальной породы, построенное для ремонта и обслуживания субмарин Черноморского флота в мирное время и для укрытия — в случае ядерного удара. Внутри находится настоящая дизельная подлодка. У вас будет примерно полтора часа для самостоятельной прогулки по музею с аудиогидом.

Часовая прогулка на катере

По пути к причалу вы оцените пейзажи Балаклавской бухты, зажатой между высоких скал. Гавань полностью закрыта от штормовых волн, благодаря чему в ней всегда штиль. Проедете по набережной Назукина — главному променаду Балаклавы со старинными особняками, рыболовецкими яликами и вальяжными кошками. Увидите руины средневековой крепости Чембало, построенной генуэзскими мореплавателями в 14 веке. А после выйдете в открытое море на прогулочном катере или яхте и, рассматривая памятники с новых ракурсов, познакомитесь с их историей. Возможна встреча с дельфинами:)

Закат на лучшей обзорной площадке Балаклавы

В завершение дня отправимся на вершину горы Кефало-Вриси, с которой открывается потрясающий вид на Балаклаву и окрестности. Здесь вы встретите незабываемый закат. А если пожелаете, я отвезу вас на ужин в ресторан «Шампанерия» или один из рыбных ресторанчиков на набережной.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на путешественников любого возраста. Подойдет и тем, кто впервые в Балаклаве, и тем, кто уже бывал в городе, но еще не насладился морской прогулкой, не посещал знаменитый музей и не любовался балаклавским закатом. Минимум пеших перемещений, знакомство с историей и памятниками в легком формате и организация отдыха, которую я полностью беру на себя.

Организационные детали

Трансфер

  • Мы можем встретиться как в Севастополе (дорога до Балаклавы займет полчаса), так и в Балаклаве (в этом случае стоимость за экскурсию составит 7000 руб.)
  • Поездка проходит на автомобиле Mazda 3 (седан), есть детское кресло

Расходы

  • Дополнительно оплачивается покупка игристого и ужин
  • Все остальное включено в стоимость

Подготовка

  • В летнее время возьмите с собой питьевую воду и головной убор (даже вечером может быть довольно жарко)
  • Весной и осенью — легкую куртку или кофту, чтобы накинуть на плечи в подземном музее или на вершине горы
  • Обувь предпочтительно иметь спортивную или хотя бы без каблуков

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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