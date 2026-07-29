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Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Уникальная экскурсия по Балтийску: откройте для себя средневековые замки и живописные пейзажи. История Восточной Пруссии оживает на ваших глазах
Индивидуальная экскурсия по Балтийску предлагает путешествие в прошлое. Гвардейск, Знаменск и другие города хранят богатую историю. Посетители увидят замок Тапиау, бывшую лютеранскую церковь и древние склады. Знаменск удивит Орденской кирхой и семиарочным мостом. В Железнодорожном вас ждут фахверковые домики и старинная мельница. Завершение в Правдинске оставит незабываемые впечатления. Захватывающее путешествие по юго-востоку Калининградской области ждет вас
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные средневековые замки
  • ⛪ Исторические кирхи и архитектура
  • 🌉 Живописные мосты и каналы
  • 🏞️ Природные красоты и пейзажи
  • 🕰️ Погружение в историю региона

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года природа оживает, а исторические места особенно впечатляют. Весной и осенью также можно насладиться красотой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт. Однако, даже в холодные месяцы, атмосфера средневековых городов остается уникальной и завораживающей.
Сейчас август — это идеальное время.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Что можно увидеть

  • Замок Тапиау
  • Орденская кирха Святого Якоба
  • Фридландская кирха
  • Шлюз Мазурского канала

Описание экскурсии

Историческое путешествие по забытым местам

Мы отправимся в увлекательное путешествие по историческим местам, таким как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн и Фридланд. Никак не найдёте эти города на современной карте, ведь после войны, когда Восточная Пруссия вошла в состав нашей страны, возникли новые населенные пункты: Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба и Железнодорожный, а также районный центр Правдинск. Каждый из этих населенных мест хранит богатую историю, к которой мы обязательно прикоснемся.

Гвардейск – Тапиау

Первая остановка — Гвардейск, ранее известный как Тапиау. Название города происходит от одноимённого замка, строительство которого началось в 1255 году. Этот замок пережил множество нападений пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. Замок был опорным пунктом, тюрьмой и приютом для бедных.

Мы увидим:

  • Бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи;
  • Старинные склады Ластадие;
  • Городскую ратушу с курантами, где при удаче нас встретят весёлые человечки в шляпах и сыграют мелодию Моцарта.

Знаменск – Велау

Следующая остановка — поселок Знаменск. Здесь мы увидим:

  • Старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке;
  • Семиарочный мост через реку Лава;
  • Заброшенный архитектурный комплекс бывшей психиатрической лечебницы в Алленбурге.

По желанию, можно насладиться водной прогулкой на речном трамвайчике «Лавоход» к прекрасному водопаду на окраине поселка, который так любят местные жители. Возвращаясь с прогулки, нас ждет вкусный обед.

Немаловажным моментом станет посещение пятого шлюза Мазурского канала в Георгенфельде. Этот грандиозный проект, цель которого — соединить Мазурские озёра с бассейном реки Прегель, впечатляет своими масштабами.

Железнодорожный – Гердауэн

В поселок Железнодорожный, ранее Гердауэн, мы попадём через полуразрушенный замок и старинную мельницу. Этот великолепный «новый» средневековый городок будто сошел со старинной гравюры с фахверковыми домиками и резными ставнями. Восстановление сегодня продолжается, но даже сейчас он поражает своей красотой.

Правдинск – Фридланд

Завершим наше путешествие в городе Правдинске, известном как Фридланд. Этот город с богатой историей сохранил:

  • Старинную крепостную стену;
  • Кирху Святого Георгия, которой более семи веков;
  • Здание Большого госпиталя, где в годы войны располагался госпиталь для русских солдат.

Во время Фридландского сражения здесь проявилось мужество русских воинов, и отсчёт номеров Георгиевского креста ведётся именно от этого события. Прогуляемся по городскому парку, где находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому, установленный в 1868 году.

Мы также увидим старинные виллы и одну из первых гидроэлектростанций, построенных в начале XX века. Уверен, это путешествие останется в ваших сердцах надолго. Готовы к дороге?

Ежедневно, по договоренности

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гвардейск:
  • Замок Тапиау
  • Городская ратуша
  • Лютеранская церковь XVII века
  • Знаменск:
  • Орденская кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке
  • Водопад на реке Лава
  • Поселок Железнодорожный:
  • Средневековые фахверковые домики XVII века
  • Замок Гердауэн
  • Старая мельница
  • Поселок Озерки:
  • Шлюз Мазурского канала
  • Правдинск:
  • Кирха Святого Георгия
  • Руины крепостной стены
  • Домик Наполеона
  • Городской парк и памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи и на речной трамвайчик
  • Обед.
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Вячечлав отличный расказчик! Путишествовать с таким гидом легко и комфортно, очень позновательно и интересно. однозначно могу рекомендовать!!! поставила 4 звезды только потому что сама экскурсия черезмерна… это то что обычно
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меня отпугивает от общих поезок на экскурсионном автобусе. хотелось подольше побыть в Гвардейске (Тапиау)просто погулять, там по городу и в Железнодорожном немного свободного времени и закончить в Фридланде и этого как то достаточно было бы для меня, но когда едешь на экскурсию не совсем знаешь, что тебя ждет впереди…. но благодоря Вячеславу и путишествию по "забытым городам", теперь я немного знаю историю мест и те мста куда хотелось бы вернутся при возможности.

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