5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые замки
- ⛪ Исторические кирхи и архитектура
- 🌉 Живописные мосты и каналы
- 🏞️ Природные красоты и пейзажи
- 🕰️ Погружение в историю региона
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Тапиау
- Орденская кирха Святого Якоба
- Фридландская кирха
- Шлюз Мазурского канала
Описание экскурсии
Историческое путешествие по забытым местам
Мы отправимся в увлекательное путешествие по историческим местам, таким как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн и Фридланд. Никак не найдёте эти города на современной карте, ведь после войны, когда Восточная Пруссия вошла в состав нашей страны, возникли новые населенные пункты: Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба и Железнодорожный, а также районный центр Правдинск. Каждый из этих населенных мест хранит богатую историю, к которой мы обязательно прикоснемся.
Гвардейск – Тапиау
Первая остановка — Гвардейск, ранее известный как Тапиау. Название города происходит от одноимённого замка, строительство которого началось в 1255 году. Этот замок пережил множество нападений пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. Замок был опорным пунктом, тюрьмой и приютом для бедных.
Мы увидим:
- Бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи;
- Старинные склады Ластадие;
- Городскую ратушу с курантами, где при удаче нас встретят весёлые человечки в шляпах и сыграют мелодию Моцарта.
Знаменск – Велау
Следующая остановка — поселок Знаменск. Здесь мы увидим:
- Старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке;
- Семиарочный мост через реку Лава;
- Заброшенный архитектурный комплекс бывшей психиатрической лечебницы в Алленбурге.
По желанию, можно насладиться водной прогулкой на речном трамвайчике «Лавоход» к прекрасному водопаду на окраине поселка, который так любят местные жители. Возвращаясь с прогулки, нас ждет вкусный обед.
Немаловажным моментом станет посещение пятого шлюза Мазурского канала в Георгенфельде. Этот грандиозный проект, цель которого — соединить Мазурские озёра с бассейном реки Прегель, впечатляет своими масштабами.
Железнодорожный – Гердауэн
В поселок Железнодорожный, ранее Гердауэн, мы попадём через полуразрушенный замок и старинную мельницу. Этот великолепный «новый» средневековый городок будто сошел со старинной гравюры с фахверковыми домиками и резными ставнями. Восстановление сегодня продолжается, но даже сейчас он поражает своей красотой.
Правдинск – Фридланд
Завершим наше путешествие в городе Правдинске, известном как Фридланд. Этот город с богатой историей сохранил:
- Старинную крепостную стену;
- Кирху Святого Георгия, которой более семи веков;
- Здание Большого госпиталя, где в годы войны располагался госпиталь для русских солдат.
Во время Фридландского сражения здесь проявилось мужество русских воинов, и отсчёт номеров Георгиевского креста ведётся именно от этого события. Прогуляемся по городскому парку, где находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому, установленный в 1868 году.
Мы также увидим старинные виллы и одну из первых гидроэлектростанций, построенных в начале XX века. Уверен, это путешествие останется в ваших сердцах надолго. Готовы к дороге?
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гвардейск:
- Замок Тапиау
- Городская ратуша
- Лютеранская церковь XVII века
- Знаменск:
- Орденская кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке
- Водопад на реке Лава
- Поселок Железнодорожный:
- Средневековые фахверковые домики XVII века
- Замок Гердауэн
- Старая мельница
- Поселок Озерки:
- Шлюз Мазурского канала
- Правдинск:
- Кирха Святого Георгия
- Руины крепостной стены
- Домик Наполеона
- Городской парк и памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи и на речной трамвайчик
- Обед.