Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года природа оживает, а исторические места особенно впечатляют. Весной и осенью также можно насладиться красотой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт. Однако, даже в холодные месяцы, атмосфера средневековых городов остается уникальной и завораживающей.

Индивидуальная экскурсия по Балтийску предлагает путешествие в прошлое. Гвардейск, Знаменск и другие города хранят богатую историю. Посетители увидят замок Тапиау, бывшую лютеранскую церковь и древние склады. Знаменск удивит Орденской кирхой и семиарочным мостом. В Железнодорожном вас ждут фахверковые домики и старинная мельница. Завершение в Правдинске оставит незабываемые впечатления. Захватывающее путешествие по юго-востоку Калининградской области ждет вас

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Историческое путешествие по забытым местам

Мы отправимся в увлекательное путешествие по историческим местам, таким как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн и Фридланд. Никак не найдёте эти города на современной карте, ведь после войны, когда Восточная Пруссия вошла в состав нашей страны, возникли новые населенные пункты: Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба и Железнодорожный, а также районный центр Правдинск. Каждый из этих населенных мест хранит богатую историю, к которой мы обязательно прикоснемся.

Гвардейск – Тапиау

Первая остановка — Гвардейск, ранее известный как Тапиау. Название города происходит от одноимённого замка, строительство которого началось в 1255 году. Этот замок пережил множество нападений пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. Замок был опорным пунктом, тюрьмой и приютом для бедных.

Мы увидим:

Бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи;

Старинные склады Ластадие;

Городскую ратушу с курантами, где при удаче нас встретят весёлые человечки в шляпах и сыграют мелодию Моцарта.

Знаменск – Велау

Следующая остановка — поселок Знаменск. Здесь мы увидим:

Старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке;

Семиарочный мост через реку Лава;

Заброшенный архитектурный комплекс бывшей психиатрической лечебницы в Алленбурге.

По желанию, можно насладиться водной прогулкой на речном трамвайчике «Лавоход» к прекрасному водопаду на окраине поселка, который так любят местные жители. Возвращаясь с прогулки, нас ждет вкусный обед.

Немаловажным моментом станет посещение пятого шлюза Мазурского канала в Георгенфельде. Этот грандиозный проект, цель которого — соединить Мазурские озёра с бассейном реки Прегель, впечатляет своими масштабами.

Железнодорожный – Гердауэн

В поселок Железнодорожный, ранее Гердауэн, мы попадём через полуразрушенный замок и старинную мельницу. Этот великолепный «новый» средневековый городок будто сошел со старинной гравюры с фахверковыми домиками и резными ставнями. Восстановление сегодня продолжается, но даже сейчас он поражает своей красотой.

Правдинск – Фридланд

Завершим наше путешествие в городе Правдинске, известном как Фридланд. Этот город с богатой историей сохранил:

Старинную крепостную стену;

Кирху Святого Георгия, которой более семи веков;

Здание Большого госпиталя, где в годы войны располагался госпиталь для русских солдат.

Во время Фридландского сражения здесь проявилось мужество русских воинов, и отсчёт номеров Георгиевского креста ведётся именно от этого события. Прогуляемся по городскому парку, где находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому, установленный в 1868 году.

Мы также увидим старинные виллы и одну из первых гидроэлектростанций, построенных в начале XX века. Уверен, это путешествие останется в ваших сердцах надолго. Готовы к дороге?