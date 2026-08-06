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только потому что сама экскурсия черезмерна… это то что обычно меня отпугивает от общих поезок на экскурсионном автобусе. хотелось подольше побыть в Гвардейске (Тапиау)просто погулять, там по городу и в Железнодорожном немного свободного времени и закончить в Фридланде и этого как то достаточно было бы для меня, но когда едешь на экскурсию не совсем знаешь, что тебя ждет впереди…. но благодоря Вячеславу и путишествию по "забытым городам", теперь я немного знаю историю мест и те мста куда хотелось бы вернутся при возможности.