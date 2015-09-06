Экскурсии Балтийска

Все экскурсии в Балтийске

Доступно 5 экскурсий 🚌 в Балтийске на 2021 год, 19 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
1ч 30м
1 500
за 1-4 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
ежедневно с 10.00 до 12.00
Прогулка по улицам Балтийска и Янтарного
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по улицам Балтийска и Янтарного
Города Балтийск и Янтарный являются ближайшими соседями на Янтарном побережье Балтики
Ежедневно с 12:15 до 17:15
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-3 чел.
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Вы узнаете прошлое и настоящее основной базы Балтийского флота России, увидите её...
По договоренности
Балтийск - Пиллау
1 400
за 1 чел.
Балтийск - Пиллау
каждую среду в 13:00
Военная база на самом западе России
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
3 700
за 1-5 чел.
Военная база на самом западе России
Всем привет, меня зовут Семён и я знаю все о российском флоте
По договоренности
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