Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
10 авг в 09:45
11 авг в 09:45
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
10 авг в 11:30
11 авг в 11:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Ответить на этот вопрос на прогулке по молам, цитадели Пиллау и Балтийской косе
Начало: У памятника Елизавете
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание Ж/Д вокзала Балтийска
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийск с мэром
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Завтра в 08:30
10 авг в 10:00
от 22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Балтийск и Балтийская коса - за 1 день
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийск: город с характером
Почувствовать особую атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в удивительном танце истории
Начало: По договорённости с организатором
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На скоростном катере к Балтийской косе и в открытое море
Начало: Г. Балтийск, Морской бульвар, 7
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны западных рубежей: Балтийск и Балтийская коса
Осмотреть главные городские достопримечательности и погулять по белоснежным дюнам
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийское ожерелье
Балтийск, Светлогорск и Янтарный - за 1 день
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На самый запад России - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велотур по Балтийской косе
Начало: Морской бульвар, 5
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
3400 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Балтийск и Балтийская коса
Начало: Рыбная Деревня, возле гостиницы «Шкиперская»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 09:45
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
1989.90 ₽
2211 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Балтийска)
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от 21 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая Балтийская прогулка
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сплав на байдарках на Зелёный остров
Начало: Н 54.664666 Э 19.939108
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 17.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Форты, маяк и коса: тур по Балтийску
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
6%
Индивидуальная
до 4 чел.
Надежда, подаренная паромщиком: Балтийск + Коса
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
16 450 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
Начало: Балтийск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
10 авг в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по побережью Балтийского моря - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Янтарного и Светлогорска. Насладитесь природой и историей региона
Начало: Дом Советов, ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Каждый день в 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск, памятник Петру 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Балтийска)
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 15 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Балтийск - город у подножия Каменной звезды
Начало: Железнодорожная станция Балтийск
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Отправляйтесь в Балтийск и откройте для себя западный военный городок, старый маяк и удивительные находки Балтийской косы
Начало: Ваше место пребывания в Балтийске
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк (из Балтийска)
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от 22 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фотопрогулка на яхте с профессиональным фотографом
Индивидуальная фотопрогулка на яхте в Балтийске подарит вам незабываемые эмоции и стильные фотографии на фоне живописных пейзажей Калининградского залива
Начало: В Балтийске
Завтра в 12:00
10 авг в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Балтийска)
Полюбоваться песчаными дюнами, сказочными лесами, морскими просторами и волшебным заливом
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 22 540 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Уникальная экскурсия по Балтийску: откройте для себя средневековые замки и живописные пейзажи. История Восточной Пруссии оживает на ваших глазах
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 100 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Нашей семье экскурсия очень понравилась - содержательная и насыщенная. Спасибо Юлии за отлично проведённое время!
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Е
Я в восторге от сегодняшней прогулки с Юлией по Балтийску. Была здесь очень давно, сейчас поняла, что совершенно ничего о
+13
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Д
Хорошая экскурсия. Для неподготовленного человека может быть тяжеловата. Но места очень красивые. Заранее попросите велосипеды с «женской рамой», если среди вас будут женщины. На мужских жесткое сиденье и высокая рама. А в целом, яркие впечатления Вам гарантированы!
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Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за потрясающую индивидуальную экскурсию по Балтийску, Янтарному и Светлогорску. Поездка на комфортабельном автомобиле гида
+3
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Спасибо, Галине, за прекрасную и насыщенную экскурсию по Балтийску. Очень интересное погружение в историю города и края. и хотя с погодой нам не повезло, шел сильный дождь, это не испортило впечатление от экскурсии!
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Н
Незабываемое путешествие на велосипедах по Балтийской косе. Благодарим Германа за интересные места и рассказы. Герман всех ждал, никуда не торопил, был внимателен. На экскурсии были дети, несмотря на наличие песка по маршруту - осилили все. Желаем процветания!
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У
экскурсия - восторг! Не бойтесь ни ветров, ни дождей, ни штормов - мы словили всё это, и положительных впечатлений было
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Одна из самых крутых вело прогулок: паром, велы, красивые виды, интересные места с историей!
Прогулка не самая простая, но нас вовремя
Прогулка не самая простая, но нас вовремя
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П
Маршрут шикарный: было что посмотреть с разных ракурсов. Герман нам очень интересно рассказывал и показывал, учитывал индивидуальные пожелания, внимательно следил
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Е
Вячечлав отличный расказчик! Путишествовать с таким гидом легко и комфортно, очень позновательно и интересно. однозначно могу рекомендовать!!! поставила 4 звезды
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Всего 551 отзыв в Балтийске
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Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску
Самые популярные экскурсии в Балтийске
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Сколько стоит экскурсия по Балтийску в августе 2026
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