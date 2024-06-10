7 часов
Водная прогулка
Уникальная экскурсия по Балтийску и балтийской косе
Балтийск - самый западный город России, связанный с военно-морским флотом. Прогулка среди военных кораблей, тайны «Энигмы» и катание на катере по гавани
Начало: Приеду за вами в любой город
Расписание: Ежедневно в 9:30
24 авг в 09:30
31 авг в 09:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Балтийску: крепости, гавани и памятники
Откройте тайны Балтийска: прусско-шведская крепость, гавань и крупнейший дамский конный памятник Европы
Начало: По договоренности с экскурсантами
Расписание: По договоренности
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 21:00
9 авг в 19:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса: форты, маяк и история
Добро пожаловать в Балтийск - самую западную точку России! Фортификационные сооружения, природа и мощные корабли Балтийского флота ждут вас
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по Балтийску и окрестностям
Индивидуальная экскурсия по Балтийску и окрестностям подарит вам незабываемые впечатления и знания об этом уникальном регионе
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
19 600₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Водная прогулка
Балтийская коса и Балтийск: индивидуальная экскурсия
Уникальная поездка по Балтийской косе и Балтийску: старый аэродром, форт, бункеры и музей. Морской воздух и янтарные пляжи ждут вас
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На самый запад России - в Балтийск
Путешествие по Балтийску с гидом Семёном. Узнайте о крепости Pillau, Елизаветинском форте и проплывите на пароме до Балтийской косы
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
9 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пора по коням
Начало: По желанию заказчика
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений10 июня 2024Были на экскурсии в Балтийске с экскурсоводом Семёном Раппопортом. Все очень понравилось. Семен очень эрудированный молодой человек, необыкновенно увлеченный флотом. Добросовестно посетили, все, что можно было посетить, даже в обычно нехоженые туристами места. Рассказывал интересно.
- ДДенис6 мая 2024очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.
- ЕЕлена20 апреля 2024Масса впечатлений! Андрей -профи своего дела. Интересно, увлекательно и много нового узнали из этой экскурсии, были на обзорных, есть с чем сравнить. Отличная экскурсия! Большое спасибо 😉
- ЮЮлия19 февраля 2024Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
- ННаталья5 ноября 2023Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
- ZZev09737 сентября 2023Балтийск - ПиллауПриятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
- ННаталия23 августа 2023Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
- ВВладимир18 августа 2023Куршская Коса с личным гидомОчень удачная и информативная экскурсия.
- ВВласова20 февраля 2023Янтарный, Светлогорск и ЗеленоградскПрекрасный гид Егор провел нам экскурсию по небольшим городкам Калининградской области - светлогорск, Зеленоградск, пос. Янтарный. В каждом городе нас
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