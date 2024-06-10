Е Евгений На самый запад россии - в Балтийск Были на экскурсии в Балтийске с экскурсоводом Семёном Раппопортом. Все очень понравилось. Семен очень эрудированный молодой человек, необыкновенно увлеченный флотом. Добросовестно посетили, все, что можно было посетить, даже в обычно нехоженые туристами места. Рассказывал интересно.

Д Денис Балтийск - морская твердыня: прошлое и настоящее очень интересно и познавательно про Балтийск, Косу и крепости. Много познавательно, а если вы возьмете еще и кораблик по заливу, то и наглядно Евгений расскажет про флот. По времени успели всё посмотреть по программе.

Е Елена Пять городов Калининградской области за один день Масса впечатлений! Андрей -профи своего дела. Интересно, увлекательно и много нового узнали из этой экскурсии, были на обзорных, есть с чем сравнить. Отличная экскурсия! Большое спасибо 😉

Ю Юлия Балтийск и дикая балтийская коса Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!

Н Наталья Балтийск и дикая балтийская коса читать дальше Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍 Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.

Z Zev0973 Балтийск - Пиллау Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!

Н Наталия Балтийск и дикая балтийская коса читать дальше открытым небом, мы поднялись на крышу ангара старого немецкого аэродрома, увидели бункеры, западный форт, прогулялись вдоль берега моря и посетили музей «Люнет». На катере с ветерком прокатились по военно-морской гавани, увидели военные корабли и много всего интересного. И конечно же интересный рассказ про сам Балтийск и его достопримечательности! Очень рекомендуем Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под

В Владимир Куршская Коса с личным гидом Очень удачная и информативная экскурсия.