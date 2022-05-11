5:00 – 8:30 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Барнауле.

Туристический привет участникам, старт сбора фото и видео сюжетов для постов в соцсетях.

9:00 Завтрак.

10:00 Поездка в Хаски-Парк.

Сибирские хаски – северные ездовые собаки, примечательные своей яркой внешностью, активным темпераментом, добродушным и свободолюбивым характером.

Катание в лесу и фотосессия с хаски, а в контактном вольере вы сможете вдоволь наобниматься с собаками.

13:00 Обед.

14:00 Трансфер Барнаул – с. Урожайное Советского района (240 км).

По пути вы узнаете об Алтае: кто здесь жил несколько столетий назад, какие традиции есть, чем уникально это место.

17:00 Экскурсия в Лебединый заказник.

Вы сможете увидеть удивительное лебединое озеро, со дна которого бьют многочисленные ключи, и их хорошо видно сквозь прозрачную воду.

Благодаря ключам озеро не замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны.

Лебединая песня: если ни разу в жизни вы еще не слышали лебедей-кликунов, то этот аудиоэффект вы запомните навсегда.

А истории про лебединую верность вы сможете запечатлеть на свою камеру.

18:00 Трансфер озеро Лебединое – с. Алтайское (60 км).

19:00 Ужин.

Отправление открыток из Трижды Алтайского села.

Фотосессия в инста-рамке «Почтовая открытка».

20:00 Трансфер с. Алтайское – с. Ая (50 км).

Размещение в отеле.

Пешком – 3 км, авто – 350 км.