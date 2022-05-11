Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 2-х человек.
5:00 – 8:30 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Барнауле.
Туристический привет участникам, старт сбора фото и видео сюжетов для постов в соцсетях.
9:00 Завтрак.
10:00 Поездка в Хаски-Парк.
Сибирские хаски – северные ездовые собаки, примечательные своей яркой внешностью, активным темпераментом, добродушным и свободолюбивым характером.
Катание в лесу и фотосессия с хаски, а в контактном вольере вы сможете вдоволь наобниматься с собаками.
13:00 Обед.
14:00 Трансфер Барнаул – с. Урожайное Советского района (240 км).
По пути вы узнаете об Алтае: кто здесь жил несколько столетий назад, какие традиции есть, чем уникально это место.
17:00 Экскурсия в Лебединый заказник.
Вы сможете увидеть удивительное лебединое озеро, со дна которого бьют многочисленные ключи, и их хорошо видно сквозь прозрачную воду.
Благодаря ключам озеро не замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны.
Лебединая песня: если ни разу в жизни вы еще не слышали лебедей-кликунов, то этот аудиоэффект вы запомните навсегда.
А истории про лебединую верность вы сможете запечатлеть на свою камеру.
18:00 Трансфер озеро Лебединое – с. Алтайское (60 км).
19:00 Ужин.
Отправление открыток из Трижды Алтайского села.
Фотосессия в инста-рамке «Почтовая открытка».
20:00 Трансфер с. Алтайское – с. Ая (50 км).
Размещение в отеле.
Пешком – 3 км, авто – 350 км.
09:00 Завтрак.
Утренний урок: воркшоп, как снимать людей и события, “ловить” живые кадры с животными – кратко советы от контент-гида «до начала туристического дня».
Трансфер отель – Горно-Алтайск (40 км).
10:30 Этно-программа «Алтайский аил».
Мы познакомимся с национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами коренного населения Алтая.
Занимательные тюркские истории погрузят нас в быт, этнику и гастрономию этого народа.
13:00 Обед.
14:00 Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км).
15:00 Панорамная коптер-съемка долины Катуни «Дыхание воды».
16:00 Видеосессия в фермерском зоопарке «Снимаем пушистиков».
Попробуйте «поймать» уникальные кадры с животными: лошадками, пятнистыми оленями, козлами, кроликами, сарлыком, лисицей, кабанами, голубями и страусами.
По желанию: катание на лошадях.
Снежная игра «Царь горы».
Репортажная съемка.
Алтайский глинтвейн – взрослым, горячий компот – детям.
18:30 Трансфер Бирюзовая Катунь – отель (30 км).
19:00 Ужин.
Интерактивный мастер-класс-квиз по написанию интересных текстов.
Контент-гид расскажет о базовых моделях поведения в соцсетях, Вы также пообщаетесь в тему сторителинга, узнаете, как интересно писать тексты (описание к видео и тэги), как часто нужно выставлять посты (тиктоки или видео) и какие же алгоритмы Instagram или TikTok не дают Вам набрать желанный миллион.
Пешком – 5 км, авто – 115 км.
08:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Трансфер с.Ая – Бийск (100 км).
10:30 Прогулка Бийск Купеческий.
Бийск – город, построенный по указу Петра I, сейчас имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков.
Атмосферные бийские улочки часто попадают в фото и видео истории.
Мы будем гулять по “Бийскому Арбату” – улице Советской, заповеднику кирпичных домов начала XX века и найдем дом Виталия Бианки.
Вы сможете прикоснуться к пушкам Бийской крепости и отыскать памятник Ленину в шапке – единственный «зимний вариант» памятника в России.
Наконец, сфотографироваться у Исторического нулевого километра Чуйского тракта.
11:30 Квиз (баттл поколений) «Битва гениев Алтая».
12:00 Обед.
13:00 Трансфер Бийск – Барнаул (170 км).
Что мы знаем про мобильный монтаж? Все вместе создаем креативную серию роликов «Алтайские Stories».
Фотостоп на равнине «Магия белого».
15:00 Пешая прогулка по городу старинным барнаульским улочкам «Загадочный город Б».
Вы сможете отыскать купеческие особняки и сделать селфи на фоне огромной надписи “Барнаул” на смотровой площадке.
16:00 Постановочный пранк в музее «Горная Аптека»:
18:00 Ужин.
Вручение паспорта Алтайского туриста.
20:16 Отъезд, ж/д вокзал г. Барнаула или трансфер в отель в городе Барнауле (размещение в отеле – за доп.плату).
Для тех, кто остается в городе, вечерний фотосет на старом демидовском меде-сереброплавильном заводе «Горнозаводская цивилизация».
Пешком – 3 км, авто – 270 км.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|Размещение
|2 чел.
|3 чел.
|4 чел.
|5 чел.
|6-14 чел.
|15-18 чел.
|отель Корона Алтая
|55 000
|48 500
|31 360
|28 300
|26 680
|23 403
Обувь:
Одежда:
Теплая одежда:
Снаряжение:
Дополнительно рекомендуем взять:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.