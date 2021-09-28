Отзыв на: Первое знакомство с Барнаулом А Александр 4 Оксана дает очень много информации. Однако, некоторые факты не совпадают с тем, что рассказывают другие гиды…. Тут как-то придется самим делать выбор, пролазив интернет. К посещению однозначно рекомендую. Тем более что других гидов по Барнаулу на этом портале нет.

Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула В Валентина 5 В составе экскурсионной группы были жители Барнаула, неравнодушные к его и истории и бывавшие на разных экскурсиях. Иих удалось порадовать: экскурсия подготовлена на высоком уровне. 2 часа пролетели совершенно незаметно. Язык гида универсален: понравилось и подростку, и взрослым с разными профессиями. Не думала, что это возможно, однако, факт. При спокойствии и лаконичности гида было уютно в старой части города и возникло ощущение сопричастности к истории этого места, которая творится и сегодня. Искренне рекомендую!

Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула С Светлана 5 Оксана четко выделяет самое главное в Барнауле. Город большой, самостоятельно с путеводителем мы бы ушли за другим и отчасти упустили бы самое-самое в историческом центре. Гид строит экскурсию с учетом того, что путешественники уже посмотрели самостоятельно. Так как в Нагорном парке мы побывали до экскурсии, то Оксана нам рассказала о нем, а провела взамен по той части проспекта Ленина, которая, вероятно, обычно остается за рамками экскурсии. Оксана - эрудированный историк и прекрасный рассказчик. Если вы едете на Алтай через Барнаул, уделите время городу, он того стоит. Мы успели совершить прогулку по Оби и пешеходную экскурсию. Был бы у нас второй день в распоряжении - сходили бы в музеи, в том числе рекомендованные Оксаной.

Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула А Александра 5 Оксана! Спасибо огромное за знакомство с городом Барнаул. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Оказалось у Санкт-Петербург а и Барнаула есть общие архитектурные тенденции. После Вашей экскурсии в Барнаул хочется вернуться ещё раз и досмотреть то что мы не успели.

Отзыв на: Первое знакомство с Барнаулом О Ольга 5 Получилось прекрасное погружение в историю города., подробности рассказывать наверное не надо. Всегда лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Рекомендую))