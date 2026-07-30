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нами в первые минуты экскурсии по Барнаулу с нашим гидом Ольгой. Два часа не пролетели незаметно. Они пролетели с огромной пользой для нас - мы узнали об истории, архитектуре города, о его традициях и выдающихся жителях. Ольга провела нас красивейшими улицами Барнаула, по дороге рассказывая почти о каждом доме, его прежних и нынешних обитателях и связанных с ними реалиях и легендах. Мы поднялись по лестнице в Нагорный парк, попутно собрав разбросанные по перилам и скамейкам буквы, составляющие название города, и вышли на смотровую площадку, с которой открывался вид на величаво несущую свои воды Обь. Ольга дала нам массу советов о том, куда сходить и что посмотреть в Барнауле. Этой информации нам хватило на всё наше пребывание в городе. Спасибо огромное! Мы полюбили чудесный, интеллигентный Барнаул!