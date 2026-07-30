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Экскурсии в Барнауле

Найдено 26 экскурсий в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
На машине
4 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Начало: В аэропорту
Завтра в 22:00
10 авг в 09:00
6000 ₽ за человека
Барнаул сто лет назад
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 7 чел.
Мистика и легенды Барнаула
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Мистика и легенды Барнаула
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
Начало: У планетария
10 авг в 11:00
11 авг в 11:30
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Барнаул
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
На машине
4 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
Удобная поездка с атмосферой Алтая
Начало: В аэропорту Барнаула
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
14 000 ₽ за человека
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 750 ₽ за человека
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: На ул. Ползунова
10 авг в 09:00
11 авг в 09:30
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
2.5 часа
99 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Площадь Ветеранов, центр города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
На машине
12 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением старинного Бийска и курорта Манжерок. Легенды, история и захватывающие виды ждут вас
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Барнаула в Белокуриху
На машине
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Трансфер из Барнаула в Белокуриху
Поездка без забот среди красот Алтая
Начало: В аэропорту Барнаула
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
Барнаул 18+
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Барнаул 18+
Узнать о жизни куртизанок 19-20 веков, увидеть бывшие публичные дома и по-новому взглянуть на город
Начало: На площади Спартака
10 авг в 11:00
11 авг в 11:30
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
Конная прогулка в реликтовом бору под Барнаулом
Конные прогулки
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
Конная прогулка в реликтовом бору под Барнаулом
Прокатиться верхом среди безмолвного леса и окунуться в гармонию природы
Начало: В посёлке Казачий
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
от 2000 ₽ за человека
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 750 ₽ за человека
Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер из Барнаула в Шерегеш
Индивидуальный трансфер на Hyundai Grand Starex: комфортный салон, детские кресла и багажное пространство. Пейзажи Алтая и горной Шории ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от 26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
В Барнауле сохранилось немало деревянных памятников, несмотря на пожар 1917 года. Успейте увидеть и запечатлеть их уникальную красоту, пока они не исчезли
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны Нагорного парка
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая
Тайны Нагорного парка
Погрузитесь в атмосферу Барнаула на групповой экскурсии. Увидите древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного города. Узнайте секреты Нагорного парка
Начало: В Нагорном парке
Расписание: в субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
15 авг в 21:00
600 ₽ за человека
Горный город Барнаул
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Мистический Барнаул
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
15 авг в 19:00
640 ₽ за человека
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
Начало: У Нагорного парка
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Путешествие по купеческому Барнаулу раскроет тайны старинных усадеб и торговых улиц, оживляя историю города
Начало: У парка «Центральный»
Расписание: в субботу в 12:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
2100 ₽ за человека
Барнаул из Новосибирска: Демидовская площадь, руины завода и Нагорный парк
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Барнаул из Новосибирска: Демидовская площадь, руины завода и Нагорный парк
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Каждый день по предварительной договорённости с гидом
11 авг в 11:00
12 авг в 06:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво
Путешествие из Барнаула в аэропорт Толмачёво станет комфортным и приятным. Насладитесь красотой Алтайского края и уютом в пути
Завтра в 09:00
10 авг в 00:00
от 16 000 ₽ за всё до 8 чел.
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
Пешая
2 часа
Квест
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
Начало: Проспект Ленина, 56, Барнаул
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Из Барнаула - в Манжерок
Дата посещения: 29 июл 2026
Экскурсия прошла замечательно! Вячеслав очень внимательный и заботливый гид, учёл наши пожелания и интересы, посетили много локаций, успели подняться по
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тропе здоровья, и даже искупаться в теплой речке. Мы остались очень довольны! Нам не только рассказали об Алтае и алтайцах, но и познакомили с интересными фактами, порекомендовали, что посетить и на что ещё посмотреть. Вообще вся экскурсия проходила в непринуждённом интерактивном формате. Вождение автомобиля было аккуратным, нам было спокойно и безопасно. Однозначно и единогласно рекомендуем!

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Т
Здравствуй, Барнаул
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию по Барнаулу 27 апреля! Это было непросто знакомство с городом, а настоящее путешествие во
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времени: Ольга так живо и увлечённо рассказывала об истории улиц изданий, что они буквально оживали на глазах.

Особенно впечатлили малоизвестные факты огороде — такие не найдёшь в путеводителях. Маршрут был продуман до мелочей: мы увидели главные достопримечательности без лишней спешки и успели сделать отличные фото. Ольга с готовностью отвечала на все вопросы и делилась полезными советами о том, куда ещё стоит сходить.

Время пролетело незаметно, а впечатления остались надолго. Однозначно рекомендую Ольгу как гида — она не просто профессионал, а человек, искренне влюблённый в свой город!

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А
Добро пожаловать в Барнаул
Дата посещения: 14 фев 2026
Наша семья любит мини-путешествия. На этот раз выбор пал на Барнаул. Были в городе первый раз и очень рады, что
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познакомила нас с ним гид Юля. Выбрали экскурсию "Добро пожаловать в Барнаул". История у города богатая, непростая. Больше 1,5 часов гуляли с Юлей по улочкам, слушали интересные рассказы о зданиях и людях и красивые городские легенды. У Юлии замечательная подача материала, не сухие факты, как это часто бывает, а полноценные живые истории рассказанные с душой. Понравилось, что она и нас вовлекала в диалог и задавала вопросы "на подумать":) и еще Юлия очень внимательная. Не смотря на то, что для середины февраля была достаточно комфортная температура, мы все равно начали подмерзать, Юлия завела нас в кондитерский магазин с Барнаульскими сладостями. Мы и согрелись, и прикупили вкусненького:)
Очень, от души рекомендую этого гида.

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З
Мистика и легенды Барнаула
Дата посещения: 21 авг 2025
Очень интересно, таинственно, познавательно и просто прикольно прогуляться по ночному Барнаулу в компании с очаровательным экскурсоводом Юлией. 10 летний внук в восторге.
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М
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Дата посещения: 6 авг 2025
Спасибо Антону за увлекательную экскурсию, дождь не стал помехой. Перед нами через историю улиц и зданий была раскрыта история города. Отдельно стоит отметить грамотную, профессиональную речь экскурсовода, его эрудированность, умение работать с аудиторией. Однозначно рекомендуем
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В
Добро пожаловать в Барнаул
Дата посещения: 30 июн 2025
Наи очень понравился экскурсовод Юля. В доступной форме хорошо поставленным голосом она провела экскурсию. Мы многое узнали о Барнауле. Она не только интересно рассказывала, но и давала свои полезные советы. Благодаря ей мы привезем вкусные подарки из Барнаула.
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А
Здравствуй, Барнаул
Отличная экскурсия! Посещала с семьей для более подробного ознакомления с историей родного города. Было очень интересно, Ольга ответила на все возникающие вопросы, маршрут спланирован очень хорошо, хотелось бы посетить другие экскурсии Ольги по другим старым районам нашего города.
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Юлия
Здравствуй, Барнаул
Бывает, что гид так вдохновенно рассказывает, что заражает вас своей любовью к городу с первых слов. Именно это случилось с
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нами в первые минуты экскурсии по Барнаулу с нашим гидом Ольгой. Два часа не пролетели незаметно. Они пролетели с огромной пользой для нас - мы узнали об истории, архитектуре города, о его традициях и выдающихся жителях. Ольга провела нас красивейшими улицами Барнаула, по дороге рассказывая почти о каждом доме, его прежних и нынешних обитателях и связанных с ними реалиях и легендах. Мы поднялись по лестнице в Нагорный парк, попутно собрав разбросанные по перилам и скамейкам буквы, составляющие название города, и вышли на смотровую площадку, с которой открывался вид на величаво несущую свои воды Обь. Ольга дала нам массу советов о том, куда сходить и что посмотреть в Барнауле. Этой информации нам хватило на всё наше пребывание в городе. Спасибо огромное! Мы полюбили чудесный, интеллигентный Барнаул!

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Т
Архитектурные образы Барнаула
Отличная экскурсия. Оксана очень подробно рассказала о Барнауле и его истории. Прогулка, несмотря на проливной дождь, была отличной и очень познавательный.
Рекомендую.
Отличная экскурсия. Оксана очень подробно рассказала о Барнауле и его истории. Прогулка, несмотря на проливной дождь,
Отличная экскурсия. Оксана очень подробно рассказала о Барнауле и его истории. Прогулка, несмотря на проливной дождь,
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А
Из Барнаула - в Манжерок
Весь день прошёл просто замечательно. Анна - великолепный гид. Но будьте готовы к дальней дороге. Бийск и пороги Катуни очень контрастны - старый город и мощь природы. И это всё в комлекте и за один день.
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Всего 384 отзыва в Барнауле

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Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу

Самые популярные экскурсии в Барнауле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
  1. Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула;
  2. Барнаул сто лет назад;
  3. Мистика и легенды Барнаула;
  4. Здравствуй, Барнаул;
  5. Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск.
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в августе 2026
Сейчас в Барнауле можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 600 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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