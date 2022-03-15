1 день

Прибытие в базовый лагерь, рыбалка

Прибытие на косу у слияния двух горных рек Воргаеган и Сорни-я.

Мобильная разгрузка борта (осуществляется абсолютно всеми участниками экспедиции за время не более 3 минут).

После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки.

Расположение команды, обустройство лагеря, установка шатров, персональных палаток, рубка дров (коллективно), костёр.

Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает обеденный стол, занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно графику выбранного меню горячий обед на сервированном обеденном столе, в экспедиционном открытом шатре, подаётся к 14:00.

Время подачи завтраков, обедов и ужинов и общего сбора команды к сервированному столу совпадает с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин.

Все без исключения участники экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу.

При опоздании к застолью на завтрак, обед и ужин участникам экспедиции предстоит довольствоваться только холодными закусками и бутербродами.

14:00 Горячий обед (согласно меню).

При задержке вертолёта из-за погодных условий возможна корректировка времени обеда и ужина.

Свободное время для участников экспедиции: рыбалка на сибирского хариуса на спиннинг и нахлыстом на реке Сорни-я, в среднем течении реки, у береговых скал, на плёсах и ямах, путешествие в верховья реки.

Желающие отдохнуть — остаются в лагере, остальная часть команды, разделившись пропорционально, совершает короткие походы вверх по течению рек Сорни-я и Воргаеган, а также вниз после слияния двух горных рек — по галечным берегам вдоль русла реки Рута-Ю.

Вечерние индивидуальные дела.

21:00. Праздничное застолье.

Горячий изысканный ужин "с дымком", приготовленный на костре.

Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани - сухие дрова и плавник - собирается коллективно).

Ночь в горах.

Хребет Полярного Урала.

Расстояние перелёта: 440 км.