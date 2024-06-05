Пешие экскурсии-прогулки в Барнауле с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Барнауле, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Первое знакомство с Барнаулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 450 за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Быстрая организация экскурсии, есть обратная связь, пунктуальность, фото материалы, интересное повествование. Очень понравилось.
  • В
    Вячеслав
    4 июня 2024
    Барнаул сто лет назад
    Хочу поблагодарит Светлану за знакомство с Барнаулом. У нас был один день на знакомство с городом и мы провели его отлично. Особое спасибо Светлане дополнительные интересные данные и её книгу о родственниках Крупской.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Барнаул сто лет назад
    Экскурсия была выше всяких похвал! Мы очень рады, что выбрали именно этого экскурсовода. 4 часа пролетели совершенно незаметно. Также экскурсовод
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    была на связи после экскурсии и ответила на все вопросы, посоветовала куда еще съездить близ города и что посетить, поделилась дополнительными материалами и ссылками. Вдохновленные экскурсией, мы составляем новый маршрут, чтобы снова вернуться в Барнаул.

  • Д
    Денис
    15 мая 2024
    Барнаул сто лет назад
    Нам повезло пройти по Барнаулу интересным маршрутом с гидом Светланой! Светлана большой профессионал по истории Алтайского края и самого Барнаула.
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    Радеет за каждый кирпичик и каждый узор на древних ставнях оставшихся усадеб и строений. Было очень познавательно, стали духовно просветлённее, остались очень довольны городом и той информацией о нём, что хочется ещё не раз посетить Барнаул)))

    Нам повезло пройти по Барнаулу интересным маршрутом с гидом Светланой! Светлана большой профессионал по истории Алтайского
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Немного изменила маршрут под наши пожелания. Прилетели в Барнаул и первый день гуляли сами по городу.
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    Особого впечатления не произвел. На второй день у нас была экскурсия и мы увидели этот город по новому, прошли все исторические этапы, представили его таким, как его задумали архитекторы и строители, огорчились, что многие прекрасные здания сейчас в полном запустение. Очень рекомендую экскурсию. Экскурсоводу успехов, городу - возрождения.

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Огромное спасибо за погружение в историю. День отличный для экскурсии, компания великолепная, а организатор был просто на высоте. Рекомендую настоятельно.
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    Маршрут и информация продуманные до мелочей, перед началом спросили про наши интересы и пожелания, ожидания от экскурсии. Впечатления о городе, о людях изменились, даже не так - они появились, конкретные и более чем восхитительные.

  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
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    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём. А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

  • Д
    Дмитрий
    19 октября 2022
    Поход по зимнему парку Таганай
    супер

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Пешеходные»

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Сейчас в Барнауле в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 340 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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