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Особого впечатления не произвел. На второй день у нас была экскурсия и мы увидели этот город по новому, прошли все исторические этапы, представили его таким, как его задумали архитекторы и строители, огорчились, что многие прекрасные здания сейчас в полном запустение. Очень рекомендую экскурсию. Экскурсоводу успехов, городу - возрождения.