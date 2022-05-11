Насыщенный тур, полезный для ума и тела. Чудесный подарок своему физическому и духовному здоровью: помимо впечатлений от яркого путешествия по Алтаю с вами останется благотворный эффект от пантовых ванн. Вы буквально окунётесь в Алтай!

Запечатлим восхитительные виды на воду и горы, древние петроглифы и места силы, исполняющие желания, водопады, скалы, горные вершины и многое другое.

Нас ждут пантолечение, фитотерапия, ароматерапия, косметология, массажи и многое другое

Попробуем такие блюда, как суп-тайга, кундюбки, чага-десерт и откроем для себя новые грани вкуса

Совершим прогулку по Телецкому озеру, осмотрим с воды живописные водопады

Закрыв глаза, мы почувствуем монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл и запах меда

Программа тура по дням

1 день Барнаул – Сростки

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию). Выезд из города 9-00 (местное время). Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – родина писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина. Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина. Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В.М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин», «Усадьба, купленная В.М. Шукшиным для матери». Пешеходная прогулка по горе Пикет – достопримечательности Сросток к памятнику В.М. Шукшину, где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае». Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км). Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса. Размещение в туркомплексе. Подъем на г. Синюха по канатно-кресельной дороге (по желанию, за доп. плату). Ужин. Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 310 км.

2 день Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш

Завтрак. Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий. При хорошей погоде экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного Алтая. Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на берегу Катуни. На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского. Напротив острова расположен скит. За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери. Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды. Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км). Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона». При плохой погоде экскурсия в музей-галерею Г.И.Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос.(входной билет оплачивается отдельно). Дом, мастерская и усадьба художника и этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с репродукциями картин. Поездка в с.Аскат (7 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае. Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань. Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах. Трансфер Аскат – Барангол (25 км). По желанию: моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – формируется на реке Камышла – левом притоке Катуни, состоит из двух каскадов высотой 12 м. Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км). Ужин. Размещение: ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 4 км, авто – 240 км.

3 день Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, Телецкое озеро, экскурсия на пасеку и этноаил

Завтрак. Трансфер Нижняя Катунь – Бирюзовая Катунь (20 км). Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь. Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и скалистая местность. Посещение Тавдинских пещер (входной билет оплачивается отдельно). Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться. Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха и древнему гроту Ихтиандра. Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. Трансфер Бирюзовая Катунь – Телецкое озеро (200 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России. Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км. Удивительное явление здесь – театр облаков. Размещение. Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок. Ужин. Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 3 км, авто – 220 км.

4 день Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу, эко-тропа «Третья речка»

Завтрак. Прогулка по Телецкому озеру. Посещение Алтайского государственного биосферного заповедника и водопада Корбу (рекреационный сбор оплачивается отдельно), высотой 12,5 метров, а также живописного водопада Чедор (рекреационный сбор оплачивается отдельно). На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, мыса Айран, Камгинского залива, заповедного поселка Яйлю. Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (по погоде). По желанию: сплав по р. Бии (за доп.плату). Ужин. Размещение: «Исток», «Артыбаш», «Горное озеро» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 3 км, авто – 20 км.

5 день Музей им. А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье», гастро-фито-ужин

Завтрак. Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (190 км). Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение». Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (входной билет оплачивается отдельно). Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную. Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой. Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км). Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой. Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы. Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы». Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет оплачивается отдельно). Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов. Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае. В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса. Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км). Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники. Размещение. Свободное время. Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 4 км, авто – 340 км.

6 день Экскурсия по городу-курорту Белокуриха, посещение оздоровительного центра

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчихиным: загадочный пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада. Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» – ресторан в стиле купеческой усадьбы. Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий. Возвращение в Белокуриху (40 км). Свободное время, посещение сувенирных лавок. Ужин. По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (оплачивается отдельно). Размещение: «Благодать», «Нео», «Орион» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 3 км, авто – 80 км.

7 день Пантолечение по желанию

Завтрак. Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату). Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось. По желанию: пантолечение (за доп. плату). Размещение: «Беловодье», «Алтай Green», «Золото Алтая» или подобные в районе курорта Белокуриха.

8 день Пантолечение по желанию

Завтрак. По желанию: пантолечение (за доп.плату).

9 день Пантолечение по желанию

Завтрак. По желанию: пантолечение (за доп.плату).

10 день Отъезд