Вы знали, что на Алтае есть свой Марс? Так называют разноцветные горы в урочище Кызыл Чин. Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая. За шесть дней вы побываете во всех климатических зонах и увидите панораму Северо-Чуйского хребта. Познакомитесь с археологическими памятниками в урочищах Калбак-Таш и Пазырык. Проедете головокружительным перевалом Кату-Ярык.

Программа тура по дням

1 день Барнаул – Белокуриха – Солоновка – Топольное

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию). Выезд из города 9:00 (местное время). Трансфер Барнаул – Белокуриха (240 км). Курорт известен своим целебным воздухом и термальными источниками. Встреча в г. Белокурихе в 13:00 в отеле Благодать (по согласованию, в случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, трансфер Горно-Алтайск – Белокуриха оплачивается дополнительно). Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км), село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней. Обед в кержацких традициях «Кухня староверов». Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км). Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет оплачивается отдельно), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов. Трансфер Солонешное – Топольное (25 км). Размещение в маральнике. Ужин. Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых. Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой. Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала. Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны – оплачивается отдельно). Размещение: маральник «Искра» (удобства на этаже), «Лесная сказка» (удобства на этаже) в Солонешенском районе. Пешком – 3 км, авто – 365 км.

2 день Денисова пещера, Каракол

Завтрак. Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км). Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от неандертальца и современных людей. Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта. Размещение. Прогулка к символичному памятнику суслику. Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор». Ужин. Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 185 км.

3 день Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро

Завтрак. Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км). Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи. История тракта уходит вглубь веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой». Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня». Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на вершине. Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди туристов как «Марс». По пути – фотостоп на фоне Северо-Чуйского хребта. Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья Кызыл-Чин. Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты. Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км). Экскурсия на Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале озера можно заметить разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка. Возвращение на туркомплекс (180 км). По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков – петроглифов. Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Временной размах петроглифов – от неолита до тюркской эпохи. Посещение историко-культурного комплекса «Чуй-Оозы», возможность дегустации алтайской национальной кухни: каан – кровяная колбаса, курут – сыр, боорсаки (по желанию, за доп. плату). Фотостоп в северной части геопарка «Алтай», Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни. Ужин. Размещение: туркомплекс «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 500 км.

4 день Каракольский природный парк «Уч-Энмек», Нижняя Катунь

Завтрак. Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек», являющийся природным парком, включающим природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты: курганы, наскальные рисунки, комплексы мегалитов. Экскурсия по долине позволяет окунуться в алтайскую культуру и её космогонию. Трансфер Каракол – Нижняя Катунь (170 км). Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами перевал является своеобразным переходом к нетронутой человеком природе Центрального Алтая. Размещение. Ужин. По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м. Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг. Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 210 км.

5 день «Чертов палец» и фольклорная программа

Завтрак. Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря весьма своеобразному выступу, напоминающему палец. Посещение центра алтайских ремесел: выставка изделий из войлока и чаепитие по-алтайски. Фольклорная программа – уникальное горловое пение. Послушаете мульти-музыканта, играющего на разных национальных инструментах (комус, топшур) как этнические, так и популярные мелодии. Ужин. Размещение: юрточный кемпинг «Алтайское Кочевье», ВК «Манжерок», «Altai-rest», «Солнечная» или подобное в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 120 км.

6 день Бийск – Барнаул. Отъезд